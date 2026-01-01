पार्से सर्वर मूल पार्से प्लेटफॉर्म का ओपन-सोर्स उत्तराधिकारी है, जो मोबाइल और वेब एप्लिकेशन के लिए एक पूर्ण बैकएंड-एज़-ए-सर्विस प्रदान करता है। यह स्वचालित रूप से जेनरेटेड REST और GraphQL API के माध्यम से ऑब्जेक्ट स्टोरेज, यूज़र ऑथेंटिकेशन, फाइल स्टोरेज, पुश नोटिफिकेशन्स और लाइव क्वेरीज़ उपलब्ध कराता है, जिससे कनेक्टेड ऐप को शिप करने के लिए सामान्य रूप से आवश्यक अधिकांश बॉयलरप्लेट समाप्त हो जाता है।

अपने VPS पर पार्से सर्वर को सेल्फ-होस्ट करने से आपको यूज़र अकाउंट्स, एप्लिकेशन डेटा और क्लाउड कोड लॉजिक का पूर्ण स्वामित्व मिलता है — बिना किसी प्रति-रिक्वेस्ट शुल्क, वेंडर लॉक-इन और बिना किसी अप्रत्याशित माइग्रेशन डेडलाइन के। यह डिप्लॉयमेंट MongoDB और आधिकारिक पार्से डैशबोर्ड के साथ आता है ताकि आप पहले दिन से क्लासेज़ ब्राउज़ कर सकें, क्वेरीज़ चला सकें और स्कीमा मैनेज कर सकें।