1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Parse Server डिप्लॉय करें।
मोबाइल और वेब ऐप्स के लिए ओपन-सोर्स बैकएंड, जिसमें REST, GraphQL, रियल-टाइम क्वेरीज़, ऑथ और पुश नोटिफिकेशन्स शामिल हैं।
Parse Server के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Parse Server के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
पार्से सर्वर मूल पार्से प्लेटफॉर्म का ओपन-सोर्स उत्तराधिकारी है, जो मोबाइल और वेब एप्लिकेशन के लिए एक पूर्ण बैकएंड-एज़-ए-सर्विस प्रदान करता है। यह स्वचालित रूप से जेनरेटेड REST और GraphQL API के माध्यम से ऑब्जेक्ट स्टोरेज, यूज़र ऑथेंटिकेशन, फाइल स्टोरेज, पुश नोटिफिकेशन्स और लाइव क्वेरीज़ उपलब्ध कराता है, जिससे कनेक्टेड ऐप को शिप करने के लिए सामान्य रूप से आवश्यक अधिकांश बॉयलरप्लेट समाप्त हो जाता है।
अपने VPS पर पार्से सर्वर को सेल्फ-होस्ट करने से आपको यूज़र अकाउंट्स, एप्लिकेशन डेटा और क्लाउड कोड लॉजिक का पूर्ण स्वामित्व मिलता है — बिना किसी प्रति-रिक्वेस्ट शुल्क, वेंडर लॉक-इन और बिना किसी अप्रत्याशित माइग्रेशन डेडलाइन के। यह डिप्लॉयमेंट MongoDB और आधिकारिक पार्से डैशबोर्ड के साथ आता है ताकि आप पहले दिन से क्लासेज़ ब्राउज़ कर सकें, क्वेरीज़ चला सकें और स्कीमा मैनेज कर सकें।
Parse Server की मुख्य विशेषताएं
REST और GraphQL APIs
आपके द्वारा परिभाषित प्रत्येक क्लास स्वचालित रूप से जेनरेट किए गए REST और GraphQL एंडपॉइंट्स के माध्यम से तुरंत उपलब्ध है, ताकि iOS, Android, और वेब क्लाइंट्स कस्टम सर्वर कोड के बिना डेटा पढ़ और लिख सकें।
यूज़र ऑथेंटिकेशन
बिल्ट-इन यूज़रनेम/पासवर्ड, ईमेल सत्यापन, और फेसबुक, एप्पल, गूगल और ट्विटर के लिए सोशल लॉगिन आपको मिनटों में सुरक्षित अकाउंट फ़्लो लागू करने की सुविधा देते हैं।
लाइव क्वेरी
वेबसॉकेट्स के ज़रिए किसी भी क्लास में होने वाले बदलावों की सदस्यता लें ताकि आप किसी अलग पब/सब स्टैक के बिना रियल-टाइम चैट, कोलैबोरेटिव टूल्स और लाइव डैशबोर्ड्स को सशक्त बना सकें।
Cloud Code फंक्शन्स
इंसर्ट, अपडेट और डिलीट ट्रिगर्स पर या कॉलेबल फ़ंक्शंस के रूप में सर्वर-साइड जावास्क्रिप्ट चलाएं ताकि व्यावसायिक नियमों को लागू किया जा सके और थर्ड-पार्टी API के साथ इंटीग्रेट किया जा सके।
पुश नोटिफिकेशन्स
बिल्ट-इन इंस्टॉलेशन और चैनल मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग करके iOS, Android और वेब क्लाइंट्स को लक्षित पुश नोटिफिकेशन भेजें।
Parse डैशबोर्ड शामिल है
सर्वर के साथ भेजे गए आधिकारिक Parse Dashboard के माध्यम से क्लास ब्राउज़ करें, रो एडिट करें, एग्रीगेशन क्वेरीज़ चलाएं, और स्कीमा का निरीक्षण करें
आपको Parse Server को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।