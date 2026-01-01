Uptrace एक ओपन-सोर्स एप्लीकेशन परफॉरमेंस मॉनिटरिंग (APM) प्लेटफ़ॉर्म है जो OpenTelemetry-इंस्ट्रूमेंटेड एप्लीकेशन से डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसेस, मेट्रिक्स और लॉग्स को एक ही इंटरफ़ेस में एकीकृत करता है। हाई-थ्रूपुट टेलीमेट्री स्टोरेज के लिए ClickHouse और मेटाडेटा के लिए PostgreSQL पर निर्मित, यह Datadog और New Relic की ऑब्जर्वेबिलिटी क्षमताओं को प्रति-होस्ट लाइसेंसिंग शुल्क या डेटा रेजिडेंसी संबंधी चिंताओं के बिना प्रदान करता है।

अपने VPS पर Uptrace को सेल्फ-होस्ट करने से सभी टेलीमेट्री डेटा आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है, जिसमें प्रति-स्पैन या प्रति-लॉग मूल्य निर्धारण नहीं होता है। OpenTelemetry SDKs के साथ इंस्ट्रूमेंटेड कोई भी एप्लीकेशन — Go, Python, Node.js, Java, .NET, और अन्य सहित — बिना किसी अतिरिक्त कॉन्फ़िगरेशन के OTLP के माध्यम से सीधे डेटा भेज सकता है।