1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Uptrace डिप्लॉय करें।
वितरित ट्रेस, मेट्रिक्स और लॉग के लिए एक ओपन-सोर्स APM प्लेटफ़ॉर्म, जो OpenTelemetry पर मूल रूप से निर्मित है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Uptrace के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Uptrace एक ओपन-सोर्स एप्लीकेशन परफॉरमेंस मॉनिटरिंग (APM) प्लेटफ़ॉर्म है जो OpenTelemetry-इंस्ट्रूमेंटेड एप्लीकेशन से डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसेस, मेट्रिक्स और लॉग्स को एक ही इंटरफ़ेस में एकीकृत करता है। हाई-थ्रूपुट टेलीमेट्री स्टोरेज के लिए ClickHouse और मेटाडेटा के लिए PostgreSQL पर निर्मित, यह Datadog और New Relic की ऑब्जर्वेबिलिटी क्षमताओं को प्रति-होस्ट लाइसेंसिंग शुल्क या डेटा रेजिडेंसी संबंधी चिंताओं के बिना प्रदान करता है।
अपने VPS पर Uptrace को सेल्फ-होस्ट करने से सभी टेलीमेट्री डेटा आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है, जिसमें प्रति-स्पैन या प्रति-लॉग मूल्य निर्धारण नहीं होता है। OpenTelemetry SDKs के साथ इंस्ट्रूमेंटेड कोई भी एप्लीकेशन — Go, Python, Node.js, Java, .NET, और अन्य सहित — बिना किसी अतिरिक्त कॉन्फ़िगरेशन के OTLP के माध्यम से सीधे डेटा भेज सकता है।
Uptrace की मुख्य विशेषताएं
डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग
पूर्ण स्पैन विवरण, फ्लेम ग्राफ़ और सर्विस डिपेंडेंसी मैप्स के साथ माइक्रोसर्विसेज़ में अनुरोध प्रवाह को विज़ुअलाइज़ करें ताकि लेटेंसी बॉटलनेक्स का पता लगाया जा सके।
मेट्रिक्स और डैशबोर्ड्स
PromQL-संगत मेट्रिक्स इंजन, जिसमें लोकप्रिय फ्रेमवर्क, डेटाबेस और इंफ्रास्ट्रक्चर घटकों के लिए 50+ पहले से बने डैशबोर्ड हैं।
केंद्रीकृत लॉग खोज
एकल एकीकृत क्वेरी इंटरफ़ेस में सहसंबंधित ट्रेस और मेट्रिक्स के साथ संरचित लॉग को इनजेस्ट करें और पूर्ण-पाठ खोज करें।
अलर्ट्स और सूचनाएं
थ्रेशोल्ड-आधारित या विसंगति अलर्ट सेट करें, जिनकी रूटिंग ईमेल, स्लैक, पेजड्यूटी या कस्टम वेबहुक एंडपॉइंट्स पर की जा सकती है।
OTLP-नेटिव इनजेशन
कस्टम एडेप्टर, कलेक्टर या प्रोप्राइटरी एजेंट के बिना, gRPC या HTTP के माध्यम से किसी भी OpenTelemetry SDK से टेलीमेट्री स्वीकार करें।
आपको Uptrace को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।