Paperless-ngx एक समुदाय-द्वारा-रखरखाव किया जाने वाला डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो भौतिक कागजी कार्रवाई को एक खोजने योग्य, व्यवस्थित डिजिटल आर्काइव में बदल देता है। यह स्वचालित रूप से स्कैन की गई इमेज और PDF को OCR-प्रोसेस करता है, डॉक्यूमेंट्स को वर्गीकृत करता है, और टैग्स लागू करता है ताकि हर इनवॉइस, कॉन्ट्रैक्ट और रसीद कंटेंट द्वारा तुरंत खोजने योग्य बन जाए। गोटेनबर्ग और अपाचे टिका ऑफिस डॉक्यूमेंट्स और जटिल फॉर्मेट्स को संभालते हैं जिन्हें स्टैंडर्ड OCR पाइपलाइनें मिस कर जाती हैं।

अपने VPS पर Paperless-ngx को सेल्फ-होस्ट करना संवेदनशील वित्तीय रिकॉर्ड, कॉन्ट्रैक्ट और व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट्स को आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है — कभी भी किसी थर्ड-पार्टी क्लाउड पर नहीं। समर्पित VPS रिसोर्स बड़े डॉक्यूमेंट बैचों के लिए भी तेज़ OCR प्रोसेसिंग सुनिश्चित करते हैं, जबकि परसिस्टेंट वॉल्यूम अपडेट और रीस्टार्ट के दौरान आपके पूरे आर्काइव और डेटाबेस की सुरक्षा करते हैं।