1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Paperless-ngx डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो आपके दस्तावेज़ों को स्कैन करता है, ओसीआर-इंडेक्स करता है, और उन्हें पूरी तरह से खोजने योग्य डिजिटल लाइब्रेरी में संग्रहीत करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Paperless-ngx के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Paperless-ngx एक समुदाय-द्वारा-रखरखाव किया जाने वाला डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो भौतिक कागजी कार्रवाई को एक खोजने योग्य, व्यवस्थित डिजिटल आर्काइव में बदल देता है। यह स्वचालित रूप से स्कैन की गई इमेज और PDF को OCR-प्रोसेस करता है, डॉक्यूमेंट्स को वर्गीकृत करता है, और टैग्स लागू करता है ताकि हर इनवॉइस, कॉन्ट्रैक्ट और रसीद कंटेंट द्वारा तुरंत खोजने योग्य बन जाए। गोटेनबर्ग और अपाचे टिका ऑफिस डॉक्यूमेंट्स और जटिल फॉर्मेट्स को संभालते हैं जिन्हें स्टैंडर्ड OCR पाइपलाइनें मिस कर जाती हैं।
अपने VPS पर Paperless-ngx को सेल्फ-होस्ट करना संवेदनशील वित्तीय रिकॉर्ड, कॉन्ट्रैक्ट और व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट्स को आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है — कभी भी किसी थर्ड-पार्टी क्लाउड पर नहीं। समर्पित VPS रिसोर्स बड़े डॉक्यूमेंट बैचों के लिए भी तेज़ OCR प्रोसेसिंग सुनिश्चित करते हैं, जबकि परसिस्टेंट वॉल्यूम अपडेट और रीस्टार्ट के दौरान आपके पूरे आर्काइव और डेटाबेस की सुरक्षा करते हैं।
Paperless-ngx की मुख्य विशेषताएं
स्वचालित OCR अनुक्रमण
प्रत्येक अपलोड किए गए दस्तावेज़ को OCR के साथ स्वचालित रूप से स्कैन किया जाता है ताकि अपलोड होने के कुछ ही सेकंड के भीतर उसका पूरा टेक्स्ट इंडेक्स किया जा सके और खोजा जा सके, भले ही वह PDF के रूप में आया हो या स्कैन की गई इमेज के रूप में।
स्मार्ट वर्गीकरण
Paperless-ngx आपके संगठन के पैटर्न से सीखता है और सामग्री के आधार पर स्वचालित रूप से टैग, पत्राचार और दस्तावेज़ प्रकार लागू करता है, जिससे मैन्युअल छँटाई लगभग शून्य हो जाती है।
पूर्ण-पाठ खोज
अपने संग्रह में हर दस्तावेज़ की पूरी सामग्री में दिनांक, टैग, संवाददाता और दस्तावेज़ प्रकार के अनुसार उन्नत फ़िल्टरिंग के साथ सटीक पुनर्प्राप्ति के लिए खोज करें।
मल्टी-यूज़र पहुँच
विस्तृत अनुमति नियंत्रण कई उपयोगकर्ताओं को भूमिका-आधारित पहुँच के साथ एक ही आर्काइव साझा करने की अनुमति देते हैं, जो इसे छोटी टीमों और पारिवारिक घरों दोनों के लिए उपयुक्त बनाता है।
कार्यालय दस्तावेज़ समर्थन
गोटेनबर्ग और अपाचे टिका इंटीग्रेशन वर्ड, एक्सेल और अन्य ऑफिस फॉर्मेट्स को पीडीएफ़ और इमेजेस के साथ हैंडल करता है, जिससे आपको सभी डॉक्यूमेंट प्रकारों के लिए एक आर्काइव मिलता है।
आपको Paperless-ngx को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।