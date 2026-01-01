1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Peppermint डिप्लॉय करें।
ग्राहक अनुरोधों, आंतरिक आईटी समस्याओं और टीम वर्कफ़्लो को प्रबंधित करने के लिए ओपन-सोर्स टिकटिंग और हेल्प डेस्क सिस्टम।
Peppermint के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Peppermint के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Peppermint एक ओपन-सोर्स टिकटिंग और हेल्प डेस्क समाधान है जिसे Zendesk और Jira के हल्के विकल्प के रूप में बनाया गया है। यह सपोर्ट टीमों, IT विभागों और छोटे व्यवसायों को ग्राहक अनुरोधों को लॉग करने, आंतरिक समस्याओं को ट्रैक करने और समाधानों पर सहयोग करने के लिए एक साफ कतार प्रदान करता है, वह भी प्रति-एजेंट लाइसेंसिंग शुल्क के बिना या संवेदनशील बातचीत डेटा को किसी तीसरे पक्ष के SaaS विक्रेता को भेजे बिना।
अपने स्वयं के VPS पर Peppermint को सेल्फ-होस्ट करना हर टिकट, क्लाइंट रिकॉर्ड और आंतरिक नोट को आपके नियंत्रण में रखता है। बंडल किया गया PostgreSQL बैकएंड टिकट इतिहास के टिकाऊ स्टोरेज को सुनिश्चित करता है, जबकि टू-डू सूचियों वाला एक व्यक्तिगत मार्कडाउन नोटबुक प्रत्येक एजेंट को साझा कतार के साथ-साथ अपने स्वयं के काम को व्यवस्थित करने के लिए एक निजी स्थान देता है।
Peppermint की मुख्य विशेषताएं
मार्कडाउन टिकट एडिटर
फ़ाइल अटैचमेंट के साथ एक रिच मार्कडाउन एडिटर में टिकट और जवाब लिखें ताकि बातचीत में फ़ॉर्मेटिंग, कोड ब्लॉक और स्क्रीनशॉट सुरक्षित रहें।
निजी नोटबुक
प्रत्येक एजेंट को साझा टिकट कतार के साथ-साथ व्यक्तिगत कार्य को ट्रैक करने के लिए टू-डू सूचियों के साथ एक निजी मार्कडाउन-आधारित नोटबुक मिलता है।
ग्राहक इतिहास लॉग
ग्राहक के साथ हर बातचीत उनकी प्रोफ़ाइल में दर्ज की जाती है, जिससे एजेंटों को किसी नए अनुरोध का जवाब देने से पहले पिछली अनुरोधों का पूरा संदर्भ मिल जाता है।
भूमिका-आधारित पहुँच
सूक्ष्म भूमिका अनुमतियाँ एडमिन को यह नियंत्रित करने देती हैं कि कौन से एजेंट विशिष्ट टिकट श्रेणियों को देख सकते हैं, उन पर टिप्पणी कर सकते हैं, या उन्हें हल कर सकते हैं।
REST API इंटीग्रेशन
एक डॉक्यूमेंटेड REST API आपको मॉनिटरिंग टूल्स से टिकट पुश करने, CRMs के साथ डेटा सिंक करने, या Peppermint के ऊपर कस्टम डैशबोर्ड बनाने की सुविधा देता है।
रिस्पॉन्सिव इंटरफ़ेस
UI को मोबाइल से लेकर 4K तक की स्क्रीन के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि एजेंट किसी भी डिवाइस से उपयोगिता खोए बिना टिकटों को छाँट सकें।
आपको Peppermint को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।