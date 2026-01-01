Peppermint एक ओपन-सोर्स टिकटिंग और हेल्प डेस्क समाधान है जिसे Zendesk और Jira के हल्के विकल्प के रूप में बनाया गया है। यह सपोर्ट टीमों, IT विभागों और छोटे व्यवसायों को ग्राहक अनुरोधों को लॉग करने, आंतरिक समस्याओं को ट्रैक करने और समाधानों पर सहयोग करने के लिए एक साफ कतार प्रदान करता है, वह भी प्रति-एजेंट लाइसेंसिंग शुल्क के बिना या संवेदनशील बातचीत डेटा को किसी तीसरे पक्ष के SaaS विक्रेता को भेजे बिना।

अपने स्वयं के VPS पर Peppermint को सेल्फ-होस्ट करना हर टिकट, क्लाइंट रिकॉर्ड और आंतरिक नोट को आपके नियंत्रण में रखता है। बंडल किया गया PostgreSQL बैकएंड टिकट इतिहास के टिकाऊ स्टोरेज को सुनिश्चित करता है, जबकि टू-डू सूचियों वाला एक व्यक्तिगत मार्कडाउन नोटबुक प्रत्येक एजेंट को साझा कतार के साथ-साथ अपने स्वयं के काम को व्यवस्थित करने के लिए एक निजी स्थान देता है।