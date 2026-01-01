Tianji एक ओपन-सोर्स ऑल-इन-वन इनसाइट हब है जो वेबसाइट एनालिटिक्स, अपटाइम मॉनिटरिंग और सर्वर स्टेटस ट्रैकिंग को एक ही इंटरफ़ेस के तहत एक साथ लाता है। प्रत्येक चिंता के लिए अलग-अलग टूल प्रबंधित करने के बजाय, Tianji आपको विज़िटर मेट्रिक्स को ट्रैक करने, यह मॉनिटर करने कि आपकी सेवाएँ पहुँच योग्य हैं या नहीं, और आपके सर्वर के स्वास्थ्य की रिपोर्ट करने की सुविधा देता है — यह सब एक एकीकृत नोटिफिकेशन सिस्टम वाले एक डैशबोर्ड से।

टीमों और अकेले काम करने वालों दोनों के लिए बनाया गया, Tianji रोल-आधारित अनुमतियों के साथ मल्टी-यूज़र एक्सेस का समर्थन करता है और डिफ़ॉल्ट रूप से नए रजिस्ट्रेशन को प्रतिबंधित करता है ताकि केवल आमंत्रित यूज़र ही इसमें शामिल हो सकें। एक एकीकृत OpenAPI सभी डेटा तक प्रोग्रामेटिक एक्सेस प्रदान करता है। सेल्फ-होस्टिंग आपके एनालिटिक्स और मॉनिटरिंग डेटा को आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है, जिससे यह थर्ड-पार्टी प्लेटफॉर्म से दूर रहता है।