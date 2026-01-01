Tianji को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स ऑल-इन-वन इनसाइट हब, जो वेबसाइट एनालिटिक्स, अपटाइम मॉनिटरिंग और सर्वर स्टेटस ट्रैकिंग को एक ही डैशबोर्ड में जोड़ता है।
Tianji के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Tianji के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Tianji एक ओपन-सोर्स ऑल-इन-वन इनसाइट हब है जो वेबसाइट एनालिटिक्स, अपटाइम मॉनिटरिंग और सर्वर स्टेटस ट्रैकिंग को एक ही इंटरफ़ेस के तहत एक साथ लाता है। प्रत्येक चिंता के लिए अलग-अलग टूल प्रबंधित करने के बजाय, Tianji आपको विज़िटर मेट्रिक्स को ट्रैक करने, यह मॉनिटर करने कि आपकी सेवाएँ पहुँच योग्य हैं या नहीं, और आपके सर्वर के स्वास्थ्य की रिपोर्ट करने की सुविधा देता है — यह सब एक एकीकृत नोटिफिकेशन सिस्टम वाले एक डैशबोर्ड से।
टीमों और अकेले काम करने वालों दोनों के लिए बनाया गया, Tianji रोल-आधारित अनुमतियों के साथ मल्टी-यूज़र एक्सेस का समर्थन करता है और डिफ़ॉल्ट रूप से नए रजिस्ट्रेशन को प्रतिबंधित करता है ताकि केवल आमंत्रित यूज़र ही इसमें शामिल हो सकें। एक एकीकृत OpenAPI सभी डेटा तक प्रोग्रामेटिक एक्सेस प्रदान करता है। सेल्फ-होस्टिंग आपके एनालिटिक्स और मॉनिटरिंग डेटा को आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है, जिससे यह थर्ड-पार्टी प्लेटफॉर्म से दूर रहता है।
Tianji की मुख्य विशेषताएं
वेबसाइट विश्लेषिकी
Google Analytics पर निर्भर हुए बिना या तीसरे पक्ष को डेटा भेजे बिना पेज व्यूज़, यूनीक विज़िटर, रेफ़रल स्रोत और UTM पैरामीटर को ट्रैक करें।
अपटाइम मॉनिटरिंग
लगातार जाँच करें कि आपकी वेबसाइटें और API पहुँच योग्य हैं या नहीं और जब कोई सेवा डाउन हो जाए तो तुरंत अलर्ट प्राप्त करें।
सर्वर स्टेटस ट्रैकिंग
किसी भी सर्वर पर लाइटवेट तियानजी रिपोर्टर इंस्टॉल करें ताकि CPU, मेमोरी, डिस्क और नेटवर्क मेट्रिक्स को आपके डैशबोर्ड पर स्ट्रीम किया जा सके।
स्मार्ट सूचनाएं
एक ही कॉन्फ़िगरेशन से डाउनटाइम और सर्वर संबंधी समस्याओं के लिए अलर्ट को टेलीग्राम, स्लैक, ईमेल, वेबहुक और अन्य चैनलों पर रूट करें।
OpenAPI पहुँच
एक पूरी तरह से प्रलेखित REST API आपको कस्टम डैशबोर्ड या इंटीग्रेशन के लिए एनालिटिक्स और मॉनिटरिंग डेटा को प्रोग्रामेटिक रूप से क्वेरी करने की सुविधा देता है।
आपको Tianji को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।