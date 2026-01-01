Typebot एक सेल्फ-होस्टेड कन्वर्सेशनल फॉर्म बिल्डर है जो स्टैटिक HTML फॉर्म को इंटरैक्टिव, चैट-जैसे फ्लो से बदल देता है। इसके ड्रैग-एंड-ड्रॉप कैनवास एडिटर का उपयोग करके, टीमें बिना कोड लिखे कंडीशनल ब्रांचिंग, कस्टम वैरिएबल और नेटिव इंटीग्रेशन के साथ मल्टी-स्टेप कन्वर्सेशन डिज़ाइन कर सकती हैं। यह प्लेटफॉर्म दो सेवाओं के रूप में आता है: फ्लो को डिज़ाइन और मैनेज करने के लिए एक बिल्डर, और एक व्यूअर जो प्रकाशित चैटबॉट को सीधे अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाता है।

अपने VPS पर Typebot को सेल्फ-होस्ट करने से आपको सबमिशन डेटा, फ़ाइल अपलोड और API क्रेडेंशियल का पूरा स्वामित्व मिलता है, बिना किसी प्रति-सबमिशन शुल्क और बिना किसी थर्ड-पार्टी डेटा ट्रांसफर के। आपके फ्लो आपके अपने डोमेन पर, पूरी तरह से निजी तौर पर चलते हैं, जिसमें वर्कस्पेस, टीम के सदस्यों या प्रकाशित बॉट पर कोई कृत्रिम सीमा नहीं होती है।