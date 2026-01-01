एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में Typebot डिप्लॉय करें।
संवादात्मक फ़ॉर्म, सर्वेक्षण और इंटरैक्टिव चैट अनुभव बनाने के लिए नो-कोड चैटबॉट बिल्डर, जिन्हें आप स्वयं होस्ट कर सकते हैं।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Typebot के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Typebot एक सेल्फ-होस्टेड कन्वर्सेशनल फॉर्म बिल्डर है जो स्टैटिक HTML फॉर्म को इंटरैक्टिव, चैट-जैसे फ्लो से बदल देता है। इसके ड्रैग-एंड-ड्रॉप कैनवास एडिटर का उपयोग करके, टीमें बिना कोड लिखे कंडीशनल ब्रांचिंग, कस्टम वैरिएबल और नेटिव इंटीग्रेशन के साथ मल्टी-स्टेप कन्वर्सेशन डिज़ाइन कर सकती हैं। यह प्लेटफॉर्म दो सेवाओं के रूप में आता है: फ्लो को डिज़ाइन और मैनेज करने के लिए एक बिल्डर, और एक व्यूअर जो प्रकाशित चैटबॉट को सीधे अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाता है।
अपने VPS पर Typebot को सेल्फ-होस्ट करने से आपको सबमिशन डेटा, फ़ाइल अपलोड और API क्रेडेंशियल का पूरा स्वामित्व मिलता है, बिना किसी प्रति-सबमिशन शुल्क और बिना किसी थर्ड-पार्टी डेटा ट्रांसफर के। आपके फ्लो आपके अपने डोमेन पर, पूरी तरह से निजी तौर पर चलते हैं, जिसमें वर्कस्पेस, टीम के सदस्यों या प्रकाशित बॉट पर कोई कृत्रिम सीमा नहीं होती है।
Typebot की मुख्य विशेषताएं
दृश्य फ्लो बिल्डर
इनपुट, कंडीशनल्स, मीडिया एम्बेड्स और भुगतान संग्रह सहित 30 से अधिक ब्लॉक प्रकारों के साथ कैनवास एडिटर का उपयोग करके ब्रांचिंग बातचीत डिज़ाइन करें।
नेटिव इंटीग्रेशन
फ्लो को सीधे OpenAI, Google Sheets, Google Analytics, वेबहुक्स, Zapier, और Make.com से कनेक्ट करें, एडिटर छोड़े बिना।
कंडीशनल लॉजिक
उपयोगकर्ता के उत्तरों, वेरिएबल्स या API प्रतिक्रियाओं के आधार पर बातचीत के रास्तों को शाखाओं में बांटें ताकि पूरी तरह से व्यक्तिगत अनुभव प्रदान किए जा सकें।
लचीले एम्बेड मोड
चैटबॉट को पॉपअप ओवरले, साइड विजेट, पूर्ण-पृष्ठ चैट या इनलाइन एम्बेड के रूप में किसी भी वेबसाइट या वेब ऐप पर प्रकाशित करें।
रियल-टाइम विश्लेषण
डैशबोर्ड से प्रत्येक प्रकाशित फ़्लो के लिए सबमिशन दरों, ड्रॉप-ऑफ पॉइंट और कंप्लीशन फ़नल को ट्रैक करें।
टीम कार्यस्थान
विभिन्न टीमों या क्लाइंट्स के लिए भूमिका-आधारित एक्सेस के साथ कई अलग-अलग वर्कस्पेस में प्रवाहों को व्यवस्थित करें।
आपको Typebot को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।