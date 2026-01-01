Prefect आपको सिर्फ एक डेकोरेटर के साथ किसी भी Python फंक्शन को शेड्यूल्ड, ऑब्जर्वेबल और ऑटोमैटिकली रिट्राईड वर्कफ्लो में बदलने देता है। YAML-हैवी ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स के विपरीत, Prefect वर्कफ्लो को रेगुलर Python कोड के रूप में रखता है — जो किसी भी अन्य मॉड्यूल की तरह टेस्टेबल, वर्ज़न-कंट्रोल्ड और डिप्लॉय करने योग्य होते हैं। इसमें शामिल UI हर रन के लिए रियल-टाइम निष्पादन स्टेटस, लॉग और टास्क-लेवल हिस्ट्री दिखाता है।

अपने VPS पर Prefect की सेल्फ-होस्टिंग क्लाउड निष्पादन शुल्क को खत्म करती है, आपको एक निश्चित इंफ्रास्ट्रक्चर लागत पर अनलिमिटेड वर्कफ्लो रन देती है, और वेंडर लॉक-इन के बिना संवेदनशील पाइपलाइन डेटा — क्रेडेंशियल, क्वेरी परिणाम, लॉग — को पूरी तरह से आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखती है।