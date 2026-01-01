एक क्लिक इंस्टॉलेशन में CoreControl डिप्लॉय करें।
सर्वर प्रबंधित करने, एप्लिकेशन अपटाइम की निगरानी करने और अपने नेटवर्क टोपोलॉजी को विज़ुअलाइज़ करने के लिए सेल्फ-होस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर डैशबोर्ड।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप CoreControl के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
CoreControl एक सेल्फ-होस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर डैशबोर्ड है जो टीमों और व्यक्तियों को उनके सर्वर के पूरे सेट का एक एकीकृत दृश्य प्रदान करता है। यह सर्वर हार्डवेयर विवरणों को ट्रैक करता है, ऐतिहासिक उपलब्धता रिकॉर्ड के साथ एप्लिकेशन अपटाइम को मॉनिटर करता है, नेटवर्क फ्लोचार्ट जेनरेट करता है, और एक हल्के कंपेनियन एजेंट द्वारा एकत्र किए गए रियल-टाइम CPU, RAM और डिस्क मेट्रिक्स को दिखाता है।
होस्टेड मॉनिटरिंग सेवाओं के विपरीत, CoreControl पूरी तरह से आपके अपने VPS पर चलता है और सभी डेटा को एक स्थानीय PostgreSQL डेटाबेस में स्टोर करता है। टीमें सर्वरों और ऐप्लिकेशंस को ग्रुप्स में व्यवस्थित कर सकती हैं, मालिक (Owner), एडमिन (Admin) या यूज़र (User) भूमिकाएं असाइन कर सकती हैं, और थर्ड-पार्टी सेवाओं को डेटा भेजे बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के स्वास्थ्य को ट्रैक कर सकती हैं।
CoreControl की मुख्य विशेषताएं
सर्वर हार्डवेयर सूची
एक ही डैशबोर्ड से अपने सभी सर्वर को हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन्स, स्टेटस इंडिकेटर और मैनेजमेंट पैनल के क्विक-लिंक के साथ जोड़ें और व्यवस्थित करें।
ऐप्लिकेशन अपटाइम मॉनिटरिंग
ऐतिहासिक उपलब्धता रिकॉर्ड और सूचना अलर्ट के साथ, वास्तविक समय में अपनी सेल्फ-होस्टेड सेवाओं की स्थिति (चालू या बंद) को ट्रैक करें।
हल्का मेट्रिक्स एजेंट
एक गो-आधारित सहायक एजेंट प्रत्येक सर्वर से CPU, RAM, और डिस्क उपयोग एकत्र करता है और बिना भारी डिपेंडेंसी के मेट्रिक्स को केंद्रीय डैशबोर्ड पर भेजता है।
नेटवर्क विज़ुअलाइज़ेशन
विज़ुअल नेटवर्क फ़्लोचार्ट बनाएँ ताकि यह दस्तावेज़ बनाया जा सके और समझा जा सके कि आपके सर्वर और सेवाएँ आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे आपस में जुड़ते हैं।
टीम भूमिकाएँ और पहुँच
टीम के सदस्यों को आमंत्रित करें और उन्हें मालिक, एडमिन या यूज़र की भूमिकाएँ असाइन करें ताकि यह नियंत्रित किया जा सके कि कौन इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रबंधन कर सकता है और मॉनिटरिंग रिपोर्ट देख सकता है।
आपको CoreControl को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।