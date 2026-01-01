CoreControl एक सेल्फ-होस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर डैशबोर्ड है जो टीमों और व्यक्तियों को उनके सर्वर के पूरे सेट का एक एकीकृत दृश्य प्रदान करता है। यह सर्वर हार्डवेयर विवरणों को ट्रैक करता है, ऐतिहासिक उपलब्धता रिकॉर्ड के साथ एप्लिकेशन अपटाइम को मॉनिटर करता है, नेटवर्क फ्लोचार्ट जेनरेट करता है, और एक हल्के कंपेनियन एजेंट द्वारा एकत्र किए गए रियल-टाइम CPU, RAM और डिस्क मेट्रिक्स को दिखाता है।

होस्टेड मॉनिटरिंग सेवाओं के विपरीत, CoreControl पूरी तरह से आपके अपने VPS पर चलता है और सभी डेटा को एक स्थानीय PostgreSQL डेटाबेस में स्टोर करता है। टीमें सर्वरों और ऐप्लिकेशंस को ग्रुप्स में व्यवस्थित कर सकती हैं, मालिक (Owner), एडमिन (Admin) या यूज़र (User) भूमिकाएं असाइन कर सकती हैं, और थर्ड-पार्टी सेवाओं को डेटा भेजे बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के स्वास्थ्य को ट्रैक कर सकती हैं।