PentAGI एक पूरी तरह से स्वायत्त AI एजेंट सिस्टम है जो लगातार मानवीय पर्यवेक्षण के बिना जटिल पेनेट्रेशन टेस्टिंग कार्य करता है। यह विशेषज्ञ AI एजेंटों — प्लानर, रिसर्चर, कोडर और पेनेट्रेटर — का समन्वय करता है जो किसी लक्ष्य के बारे में तर्क करते हैं, सही उपकरण चुनते हैं, और उन्हें अलग-थलग Docker कंटेनरों के भीतर निष्पादित करते हैं ताकि कमजोरियों का पता लगा सकें और उन्हें मान्य कर सकें।

अपनी खुद की OpenAI, Anthropic, या Google Gemini कीज़ कनेक्ट करें और PentAGI रिकॉनसेंस से लेकर रिपोर्टिंग तक, पूरी प्रक्रिया को संचालित करता है, एक खोज योग्य नॉलेज बेस का उपयोग करके जो एक pgvector डेटाबेस और एक इन-बिल्ट वेब स्क्रैपर द्वारा समर्थित है। अपने खुद के VPS पर सेल्फ-होस्टिंग संवेदनशील स्कैन डेटा, क्रेडेंशियल और निष्कर्षों को पूरी तरह से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखती है, किसी थर्ड-पार्टी सिक्योरिटी सर्विस के बजाय।