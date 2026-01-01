1-क्लिक इंस्टॉलेशन में PentAGI डिप्लॉय करें।
पूरी तरह से स्वायत्त AI एजेंट सिस्टम जो एक ही सेल्फ-होस्टेड डैशबोर्ड से जटिल पेनिट्रेशन टेस्टिंग कार्य चलाता है।
PentAGI के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप PentAGI के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
PentAGI एक पूरी तरह से स्वायत्त AI एजेंट सिस्टम है जो लगातार मानवीय पर्यवेक्षण के बिना जटिल पेनेट्रेशन टेस्टिंग कार्य करता है। यह विशेषज्ञ AI एजेंटों — प्लानर, रिसर्चर, कोडर और पेनेट्रेटर — का समन्वय करता है जो किसी लक्ष्य के बारे में तर्क करते हैं, सही उपकरण चुनते हैं, और उन्हें अलग-थलग Docker कंटेनरों के भीतर निष्पादित करते हैं ताकि कमजोरियों का पता लगा सकें और उन्हें मान्य कर सकें।
अपनी खुद की OpenAI, Anthropic, या Google Gemini कीज़ कनेक्ट करें और PentAGI रिकॉनसेंस से लेकर रिपोर्टिंग तक, पूरी प्रक्रिया को संचालित करता है, एक खोज योग्य नॉलेज बेस का उपयोग करके जो एक pgvector डेटाबेस और एक इन-बिल्ट वेब स्क्रैपर द्वारा समर्थित है। अपने खुद के VPS पर सेल्फ-होस्टिंग संवेदनशील स्कैन डेटा, क्रेडेंशियल और निष्कर्षों को पूरी तरह से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखती है, किसी थर्ड-पार्टी सिक्योरिटी सर्विस के बजाय।
PentAGI की मुख्य विशेषताएं
स्वायत्त AI एजेंट्स
प्लानर, रिसर्चर, कोडर और पेंटेस्टर एजेंट चरण-दर-चरण मानवीय इनपुट के बिना पूर्ण एंगेजमेंट संचालित करने के लिए सहयोग करते हैं।
अपना LLM लाएँ।
ओपनएआई, एंथ्रोपिक, गूगल जेमिनी, डीपसीक, या स्थानीय ओलामा मॉडल प्लग इन करें और जब चाहें प्रदाता बदलें।
पृथक टूल निष्पादन
एजेंट सुरक्षा टूलिंग चलाने के लिए डिस्पोजेबल डॉकर कंटेनर तैयार करते हैं, जिससे हर कमांड होस्ट से सैंडबॉक्स में अलग रहती है।
वेक्टर ज्ञानाधार
एक बंडल किया हुआ pgvector डेटाबेस एजेंटों को किसी कार्य में निष्कर्षों, लक्ष्यों और पिछले चरणों की दीर्घकालिक स्मृति प्रदान करता है।
बिल्ट-इन वेब रिसर्च
एक एकीकृत स्क्रैपर और खोज कनेक्टर एजेंटों को मांग पर एक्सप्लॉइट्स, एडवाइजरी और डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठा करने देते हैं।
आपको PentAGI को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।