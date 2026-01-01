Imaginary Go में लिखा गया एक ओपन-सोर्स HTTP माइक्रोसर्विस है जो उच्च-प्रदर्शन वाली इमेज प्रोसेसिंग ऑपरेशन करता है, जैसे रीसाइज़, क्रॉप, रोटेट, वॉटरमार्क, फॉर्मेट कन्वर्जन, और स्मार्ट क्रॉपिंग। libvips द्वारा समर्थित, यह ImageMagick या GraphicsMagick की तुलना में कई गुना तेज़ी से इमेज प्रोसेस करता है और काफी कम मेमोरी का उपयोग करता है।

अपने VPS पर Imaginary को सेल्फ-होस्ट करना आपको अपनी वेबसाइटों, मोबाइल ऐप्स, और पाइपलाइन के लिए एक निजी, कम-विलंबता वाली इमेज प्रोसेसिंग सेवा प्रदान करता है, जिसमें कोई प्रति-अनुरोध शुल्क और कोई थर्ड-पार्टी डेटा एक्सपोजर नहीं होता है। यह एक साधारण HTTP API के माध्यम से इंटीग्रेट होने के लिए तैयार है और सुरक्षित सार्वजनिक एक्सपोजर के लिए API कुंजी प्रमाणीकरण, URL साइनिंग, थ्रॉटलिंग, और CORS का समर्थन करता है।