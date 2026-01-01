Imaginary को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
तेज़, स्केलेबल HTTP माइक्रोसर्विस जो libvips द्वारा संचालित उच्च-प्रदर्शन इमेज प्रोसेसिंग के लिए है।
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आप Imaginary के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Imaginary Go में लिखा गया एक ओपन-सोर्स HTTP माइक्रोसर्विस है जो उच्च-प्रदर्शन वाली इमेज प्रोसेसिंग ऑपरेशन करता है, जैसे रीसाइज़, क्रॉप, रोटेट, वॉटरमार्क, फॉर्मेट कन्वर्जन, और स्मार्ट क्रॉपिंग। libvips द्वारा समर्थित, यह ImageMagick या GraphicsMagick की तुलना में कई गुना तेज़ी से इमेज प्रोसेस करता है और काफी कम मेमोरी का उपयोग करता है।
अपने VPS पर Imaginary को सेल्फ-होस्ट करना आपको अपनी वेबसाइटों, मोबाइल ऐप्स, और पाइपलाइन के लिए एक निजी, कम-विलंबता वाली इमेज प्रोसेसिंग सेवा प्रदान करता है, जिसमें कोई प्रति-अनुरोध शुल्क और कोई थर्ड-पार्टी डेटा एक्सपोजर नहीं होता है। यह एक साधारण HTTP API के माध्यम से इंटीग्रेट होने के लिए तैयार है और सुरक्षित सार्वजनिक एक्सपोजर के लिए API कुंजी प्रमाणीकरण, URL साइनिंग, थ्रॉटलिंग, और CORS का समर्थन करता है।
Imaginary की मुख्य विशेषताएं
libvips प्रदर्शन
JPEG, PNG, WEBP, HEIF, और TIFF छवियों को ImageMagick की तुलना में 8 गुना तक तेज़ी से और कम मेमोरी खपत के साथ प्रोसेस करें।
उन्नत इमेज ऑपरेशंस
आकार बदलें, क्रॉप करें, स्मार्ट-क्रॉप करें, घुमाएँ, ज़ूम करें, वॉटरमार्क लगाएँ, धुंधला करें, और प्रत्येक ऑपरेशन के लिए एक ही HTTP एंडपॉइंट के माध्यम से फ़ॉर्मेट बदलें।
पाइपलाइन रूपांतरण
कई स्वतंत्र इमेज ट्रांसफॉर्मेशन को एक ही HTTP रिक्वेस्ट में श्रृंखलाबद्ध करें ताकि बिना अतिरिक्त राउंड ट्रिप के डेरिवेटिव्स को रेंडर किया जा सके।
API कुंजी और URL साइनिंग
सार्वजनिक क्लाइंट्स के सामने उजागर होने पर दुरुपयोग को रोकने के लिए सेवा को API कुंजी प्रमाणीकरण और HMAC URL हस्ताक्षरों के साथ सुरक्षित रखें।
समवर्ती थ्रॉटलिंग
अंतर्निहित HTTP थ्रॉटल, भारी ट्रैफ़िक में सेवा को प्रतिक्रियाशील बनाए रखने के लिए प्रति सेकंड समवर्ती अनुरोधों को सीमित करता है।
रिमोट यूआरएल स्रोत
क्वेरी पैरामीटर का उपयोग करके सीधे रिमोट HTTP स्रोतों या माउंटेड लोकल डायरेक्टरी से छवियों को प्राप्त और संसाधित करें।
आपको Imaginary को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।