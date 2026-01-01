Hasura GraphQL इंजन आपके PostgreSQL डेटाबेस से कनेक्ट होता है और कुछ ही सेकंड में पूरी तरह से टाइप किया गया GraphQL API अपने आप जनरेट करता है। रिज़ॉल्वर कोड लिखने, स्कीमा परिभाषाएँ कॉन्फ़िगर करने, या स्क्रैच से क्वेरी लेयर्स बनाने के बजाय, डेवलपर्स Hasura को डेटाबेस से जोड़ते हैं और तुरंत फ़िल्टरिंग, सॉर्टिंग, पेजिंग, एग्रीगेशन और रीयल-टाइम सब्सक्रिप्शन प्राप्त करते हैं — ये सभी एक विज़ुअल कंसोल के माध्यम से मैनेज किए जाते हैं।

32,000 से अधिक GitHub स्टार्स के साथ और दुनिया भर की कंपनियों में प्रोडक्शन उपयोग के साथ, Hasura डेटाबेस से API तक का सबसे तेज़ रास्ता है। अपने स्वयं के VPS पर सेल्फ-होस्टिंग आपके डेटाबेस क्रेडेंशियल और क्वेरी लॉजिक को आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है, जिसमें कोई प्रति-अनुरोध शुल्क, कोई डेटा इग्रेस लागत नहीं होती है, और एक्सेस परमिशन और रेट लिमिटिंग पर पूरा नियंत्रण होता है।