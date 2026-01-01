एक क्लिक इंस्टॉलेशन में Hasura GraphQL Engine डिप्लॉय करें।
आपके PostgreSQL डेटाबेस पर त्वरित GraphQL और REST API — किसी बैकएंड कोड की आवश्यकता नहीं है।
Hasura GraphQL Engine के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Hasura GraphQL Engine के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Hasura GraphQL इंजन आपके PostgreSQL डेटाबेस से कनेक्ट होता है और कुछ ही सेकंड में पूरी तरह से टाइप किया गया GraphQL API अपने आप जनरेट करता है। रिज़ॉल्वर कोड लिखने, स्कीमा परिभाषाएँ कॉन्फ़िगर करने, या स्क्रैच से क्वेरी लेयर्स बनाने के बजाय, डेवलपर्स Hasura को डेटाबेस से जोड़ते हैं और तुरंत फ़िल्टरिंग, सॉर्टिंग, पेजिंग, एग्रीगेशन और रीयल-टाइम सब्सक्रिप्शन प्राप्त करते हैं — ये सभी एक विज़ुअल कंसोल के माध्यम से मैनेज किए जाते हैं।
32,000 से अधिक GitHub स्टार्स के साथ और दुनिया भर की कंपनियों में प्रोडक्शन उपयोग के साथ, Hasura डेटाबेस से API तक का सबसे तेज़ रास्ता है। अपने स्वयं के VPS पर सेल्फ-होस्टिंग आपके डेटाबेस क्रेडेंशियल और क्वेरी लॉजिक को आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है, जिसमें कोई प्रति-अनुरोध शुल्क, कोई डेटा इग्रेस लागत नहीं होती है, और एक्सेस परमिशन और रेट लिमिटिंग पर पूरा नियंत्रण होता है।
Hasura GraphQL Engine की मुख्य विशेषताएं
इंस्टेंट ग्राफक्यूएल APIs
आपके मौजूदा PostgreSQL स्कीमा से एक पूरी तरह से टाइप किया गया GraphQL API स्वतः उत्पन्न करता है — जिसमें टेबल, व्यू और संबंध शामिल हैं, बिना कोई रिज़ॉल्वर कोड लिखे।
रियल-टाइम सदस्यताएँ
किसी भी GraphQL क्वेरी को लाइव सब्सक्रिप्शन में बदला जा सकता है जो वेबसॉकेट्स के माध्यम से कनेक्टेड क्लाइंट्स को अपडेट भेजता है जैसे ही अंतर्निहित डेटा बदलता है।
पंक्ति-स्तर अनुमतियाँ
पॉइंट-एंड-क्लिक परमिशन बिल्डर का उपयोग करके प्रत्येक टेबल, भूमिका और ऑपरेशन के लिए बारीक एक्सेस कंट्रोल नियम परिभाषित करें — किसी कस्टम मिडलवेयर की आवश्यकता नहीं है।
REST एंडपॉइंट मैपिंग
किसी भी सहेजी गई GraphQL क्वेरी को एक नामित REST एंडपॉइंट के रूप में उपलब्ध कराएं, जिससे केवल REST क्लाइंट्स को एक अलग API लेयर के बिना समान डेटा तक पहुंच मिलती है।
दूरस्थ स्कीमाएँ और क्रियाएँ
बाहरी GraphQL API और HTTP सेवाओं को एकीकृत स्कीमा में जोड़ें, ताकि क्लाइंट सब कुछ एक ही एंडपॉइंट के माध्यम से क्वेरी कर सकें।
आपको Hasura GraphQL Engine को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।