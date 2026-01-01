स्पूलमैन 3D प्रिंटिंग फिलामेंट स्पूल के प्रबंधन के लिए एक सेल्फ-होस्टेड वेब एप्लिकेशन है। यह मेकर्स और प्रिंट फ़ार्म को हर स्पूल की एक केंद्रीय इन्वेंट्री देता है — वजन, सामग्री, रंग, निर्माता और बचे हुए फिलामेंट को ट्रैक करते हुए ताकि आप कभी भी पर्याप्त सामग्री के बिना प्रिंट शुरू न करें। स्प्रेडशीट या स्टिकी नोट्स के विपरीत, स्पूलमैन सब कुछ एक हल्के SQLite डेटाबेस में स्टोर करता है, Klipper और Moonraker के साथ एकीकरण के लिए एक साफ REST API प्रदान करता है, और आपके नेटवर्क पर किसी भी ब्राउज़र से एक्सेस करने योग्य एक वेब UI प्रदान करता है।

अपने स्वयं के VPS पर स्पूलमैन को सेल्फ-होस्ट करना सभी इन्वेंट्री डेटा को निजी और हमेशा सुलभ रखता है, बिना किसी सब्सक्रिप्शन शुल्क या थर्ड-पार्टी डेटा साझाकरण के। रीयल-टाइम वेबसॉकेट अपडेट का मतलब है कि हर कनेक्टेड क्लाइंट इन्वेंट्री परिवर्तनों को तुरंत देखता है।