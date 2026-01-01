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3D प्रिंटिंग के शौकीनों के लिए स्व-होस्टेड फिलामेंट स्पूल ट्रैकर, इन्वेंट्री, खपत और क्यूआर कोड लेबल को प्रबंधित करने हेतु।
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आप Spoolman के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
स्पूलमैन 3D प्रिंटिंग फिलामेंट स्पूल के प्रबंधन के लिए एक सेल्फ-होस्टेड वेब एप्लिकेशन है। यह मेकर्स और प्रिंट फ़ार्म को हर स्पूल की एक केंद्रीय इन्वेंट्री देता है — वजन, सामग्री, रंग, निर्माता और बचे हुए फिलामेंट को ट्रैक करते हुए ताकि आप कभी भी पर्याप्त सामग्री के बिना प्रिंट शुरू न करें। स्प्रेडशीट या स्टिकी नोट्स के विपरीत, स्पूलमैन सब कुछ एक हल्के SQLite डेटाबेस में स्टोर करता है, Klipper और Moonraker के साथ एकीकरण के लिए एक साफ REST API प्रदान करता है, और आपके नेटवर्क पर किसी भी ब्राउज़र से एक्सेस करने योग्य एक वेब UI प्रदान करता है।
अपने स्वयं के VPS पर स्पूलमैन को सेल्फ-होस्ट करना सभी इन्वेंट्री डेटा को निजी और हमेशा सुलभ रखता है, बिना किसी सब्सक्रिप्शन शुल्क या थर्ड-पार्टी डेटा साझाकरण के। रीयल-टाइम वेबसॉकेट अपडेट का मतलब है कि हर कनेक्टेड क्लाइंट इन्वेंट्री परिवर्तनों को तुरंत देखता है।
Spoolman की मुख्य विशेषताएं
स्पूल इन्वेंट्री ट्रैकिंग
हर स्पूल के लिए निर्माता, सामग्री, रंग, वज़न और बचे हुए फिलामेंट को दर्ज करें ताकि प्रिंट शुरू करने से पहले आपको हमेशा पता रहे कि क्या उपलब्ध है।
क्लिपर और मूनरेकर एकीकरण
REST API, Klipper और Moonraker के साथ मूल रूप से एकीकृत होता है ताकि आपका 3D प्रिंटर मैनुअल लॉगिंग के बिना स्वचालित रूप से स्पूल उपयोग को रजिस्टर कर सके।
QR कोड लेबल जनरेटर
प्रत्येक स्पूल के लिए चिपकने वाले क्यूआर लेबल प्रिंट करें — किसी भी मोबाइल ब्राउज़र से एक त्वरित स्कैन पूरी सामग्री प्रोफ़ाइल और शेष वज़न दिखाएगा।
रियल-टाइम वेबसॉकेट अपडेट
इन्वेंट्री में बदलाव वेबसॉकेट्स के माध्यम से सभी कनेक्टेड क्लाइंट्स को तुरंत पुश किए जाते हैं, जिससे डैशबोर्ड और स्लाइसर मैन्युअल रीफ़्रेश के बिना सिंक में रहते हैं।
एकाधिक डेटाबेस बैकएंड
सिंगल-यूज़र सेटअप के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से जीरो-कॉन्फिग SQLite का उपयोग होता है, जिसमें शेयर्ड प्रिंट फ़ार्म और उच्च राइट वॉल्यूम के लिए वैकल्पिक PostgreSQL और MariaDB सपोर्ट भी शामिल है।
आपको Spoolman को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।