एक क्लिक इंस्टॉलेशन में Quickwit डिप्लॉय करें।
ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए क्लाउड-नेटिव सर्च इंजन — Datadog, Elasticsearch, Loki, और Tempo का एक ओपन-सोर्स विकल्प।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Quickwit के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Quickwit एक ओपन-सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड सर्च इंजन है जिसे रस्ट में लिखा गया है और इसे किसी भी पैमाने पर लॉग मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग और ऑब्जर्वेबिलिटी वर्कलोड के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। यह कंप्यूट को स्टोरेज से अलग करता है, डेटा को सीधे ऑब्जेक्ट स्टोरेज में इंडेक्स करता है ताकि टीमें पारंपरिक लॉग स्टैक की लागत के एक अंश पर महीनों या सालों के टेलीमेट्री को ऑनलाइन रख सकें।
अपने खुद के VPS पर Quickwit को सेल्फ-होस्ट करने से आपको अपनी ऑब्जर्वेबिलिटी पाइपलाइन पर पूरा नियंत्रण मिलता है, नेटिव OpenTelemetry और Jaeger कंपैटिबिलिटी, और एक Grafana डेटा सोर्स मिलता है — बिना प्रति-होस्ट मूल्य निर्धारण, रिटेंशन कैप, या SaaS ऑब्जर्वेबिलिटी प्लेटफॉर्म से जुड़े वेंडर लॉक-इन के।
Quickwit की मुख्य विशेषताएं
ओपनटेलीमेट्री मूल
लॉग और ट्रेस को सीधे OTLP gRPC और HTTP पर इनजेस्ट करें, बिना साइडकार या स्कीमा मैपिंग के, और फिर उन्हें सेकंडों में क्वेरी करें।
जैगर संगत
ड्रॉप-इन Jaeger gRPC API मौजूदा Jaeger UI और क्लाइंट्स को बिना किसी एप्लिकेशन बदलाव के Quickwit-समर्थित ट्रेस को क्वेरी करने की सुविधा देता है।
सेकंड से कम खोज
टैंटिवी-संचालित इंडेक्सिंग कम-विलंबता प्रतिक्रियाओं के साथ टेराबाइट्स लॉग्स और स्पैन पर फुल-टेक्स्ट और संरचित क्वेरीज़ प्रदान करता है।
ऑब्जेक्ट स्टोरेज बैकएंड
डेटा को सीधे S3-कम्पैटिबल स्टोरेज में इंडेक्स करता है ताकि डेटा प्रतिधारण सस्ता और लचीला हो — महंगे SSDs के बिना महीनों की टेलीमेट्री को बनाए रखें।
ग्राफाना डेटा स्रोत
आधिकारिक ग्राफाना प्लगइन क्विकविट को प्रोमेथियस और लोकी डैशबोर्ड के साथ लॉग्स और ट्रेसेस का एक उच्च-स्तरीय स्रोत बना देता है।
स्कीमालेस इंजेशन
डायनामिक मैपिंग आपको पहले से स्कीमा परिभाषित किए बिना अर्ध-संरचित JSON डेटा को शामिल करने की सुविधा देता है, और जब आपको उनकी आवश्यकता हो, तो इसमें वैकल्पिक सख्त स्कीमा भी उपलब्ध होते हैं।
आपको Quickwit को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।