Quickwit एक ओपन-सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड सर्च इंजन है जिसे रस्ट में लिखा गया है और इसे किसी भी पैमाने पर लॉग मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग और ऑब्जर्वेबिलिटी वर्कलोड के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। यह कंप्यूट को स्टोरेज से अलग करता है, डेटा को सीधे ऑब्जेक्ट स्टोरेज में इंडेक्स करता है ताकि टीमें पारंपरिक लॉग स्टैक की लागत के एक अंश पर महीनों या सालों के टेलीमेट्री को ऑनलाइन रख सकें।

अपने खुद के VPS पर Quickwit को सेल्फ-होस्ट करने से आपको अपनी ऑब्जर्वेबिलिटी पाइपलाइन पर पूरा नियंत्रण मिलता है, नेटिव OpenTelemetry और Jaeger कंपैटिबिलिटी, और एक Grafana डेटा सोर्स मिलता है — बिना प्रति-होस्ट मूल्य निर्धारण, रिटेंशन कैप, या SaaS ऑब्जर्वेबिलिटी प्लेटफॉर्म से जुड़े वेंडर लॉक-इन के।