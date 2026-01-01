Vitess एक ओपन-सोर्स डेटाबेस क्लस्टरिंग सिस्टम है जिसे MySQL को क्षैतिज रूप से स्केल करने के लिए बनाया गया है। मूल रूप से YouTube द्वारा प्रति दिन अरबों क्वेरीज़ को संभालने के लिए विकसित किया गया था, यह मानक MySQL इंस्टेंस के ऊपर स्वचालित शार्डिंग, इंटेलीजेंट क्वेरी रूटिंग और कनेक्शन पूलिंग प्रदान करता है, जिसके लिए एप्लिकेशन-स्तर पर किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं होती है।

VPS पर Vitess को सेल्फ-होस्ट करना आपको उच्च-ट्रैफिक वाले ऐप्लिकेशंस के लिए YouTube-ग्रेड डेटाबेस स्केलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देता है। यह डेटाबेस लोड को कम करने के लिए कनेक्शन मल्टीप्लेक्सिंग को संभालता है, बिना किसी डाउनटाइम के ऑनलाइन स्कीमा परिवर्तनों का समर्थन करता है, और कई शार्ड्स में एक एकीकृत क्वेरी इंटरफ़ेस प्रदान करता है जो आपके एप्लिकेशन को एक सिंगल डेटाबेस के रूप में दिखाई देता है।