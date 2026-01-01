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हॉरिजॉन्टल MySQL स्केलिंग के लिए डेटाबेस क्लस्टरिंग सिस्टम, जिसमें ऑटोमेटेड शार्डिंग, कनेक्शन पूलिंग और क्वेरी रूटिंग शामिल है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Vitess के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Vitess एक ओपन-सोर्स डेटाबेस क्लस्टरिंग सिस्टम है जिसे MySQL को क्षैतिज रूप से स्केल करने के लिए बनाया गया है। मूल रूप से YouTube द्वारा प्रति दिन अरबों क्वेरीज़ को संभालने के लिए विकसित किया गया था, यह मानक MySQL इंस्टेंस के ऊपर स्वचालित शार्डिंग, इंटेलीजेंट क्वेरी रूटिंग और कनेक्शन पूलिंग प्रदान करता है, जिसके लिए एप्लिकेशन-स्तर पर किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं होती है।
VPS पर Vitess को सेल्फ-होस्ट करना आपको उच्च-ट्रैफिक वाले ऐप्लिकेशंस के लिए YouTube-ग्रेड डेटाबेस स्केलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देता है। यह डेटाबेस लोड को कम करने के लिए कनेक्शन मल्टीप्लेक्सिंग को संभालता है, बिना किसी डाउनटाइम के ऑनलाइन स्कीमा परिवर्तनों का समर्थन करता है, और कई शार्ड्स में एक एकीकृत क्वेरी इंटरफ़ेस प्रदान करता है जो आपके एप्लिकेशन को एक सिंगल डेटाबेस के रूप में दिखाई देता है।
Vitess की मुख्य विशेषताएं
हॉरिज़ोंटल शार्डिंग
एक सिंगल सर्वर की क्षमता से अधिक राइट क्षमता को बढ़ाने के लिए, डेटा को कई MySQL इंस्टेंसों में स्वचालित रूप से वितरित करें।
कनेक्शन पूलिंग
Vitess हजारों एप्लिकेशन कनेक्शनों को MySQL कनेक्शनों के एक छोटे पूल में मल्टीप्लेक्स करता है, जिससे डेटाबेस सर्वर का लोड काफी कम हो जाता है।
ऑनलाइन स्कीमा परिवर्तन
Vitess के प्रबंधित ऑनलाइन DDL निष्पादन का उपयोग करके, बड़े डेटासेट पर टेबल स्कीमा को बिना लॉकिंग या डाउनटाइम के बदलें।
क्वेरी राउटिंग
शार्डिंग कुंजी के आधार पर क्वेरीज़ को स्वचालित रूप से सही शार्ड पर रूट किया जाता है, जो एप्लिकेशन लेयर के लिए पारदर्शी होता है।
माई एसक्यूएल संगत
एप्लिकेशन Vitess से मानक MySQL ड्राइवर्स और प्रोटोकॉल का उपयोग करके कनेक्ट होते हैं, जिसके लिए किसी कोड में बदलाव की आवश्यकता नहीं होती है।
आपको Vitess को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।