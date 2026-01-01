1-क्लिक में MetaTrader 5 डिप्लॉय करें।
बिना किसी समर्पित विंडोज मशीन के 24/7 फॉरेक्स और CFD ट्रेडिंग के लिए KasmVNC के ज़रिए ब्राउज़र में MetaTrader 5 चलाएं।
MetaTrader 5 के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।
आप MetaTrader 5 के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
MetaTrader 5 फॉरेक्स, स्टॉक्स, फ्यूचर्स, CFDs और क्रिप्टोकरेंसी के लिए दुनिया का सबसे लोकप्रिय रिटेल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है — जिसका उपयोग दुनिया भर में लाखों ट्रेडर्स करते हैं और सैकड़ों ब्रोकर्स द्वारा समर्थित है। यह टेम्पलेट MetaTrader 5 के पूर्ण विंडोज वर्जन को Wine-on-Linux कंटेनर के अंदर चलाता है, जिसे KasmVNC के माध्यम से एक्सपोज किया जाता है ताकि आप इसे किसी भी ब्राउज़र से एक्सेस कर सकें, बिना डेस्कटॉप क्लाइंट को स्थानीय रूप से इंस्टॉल किए।
अपने VPS पर MT5 को सेल्फ-होस्ट करना ट्रेडर्स को एक 24/7-ऑनलाइन ट्रेडिंग टर्मिनल प्रदान करता है जो एक्सपर्ट एडवाइजर्स (EAs) और कॉपी-ट्रेडिंग सब्सक्रिप्शन चलाता है, बिना डेस्कटॉप कंप्यूटर को चालू रखे। ब्राउज़र-आधारित KasmVNC फ्रंटएंड आपको कहीं से भी लॉग इन करने की सुविधा देता है — डेस्कटॉप, टैबलेट या फोन से — बिना हर डिवाइस पर प्रोप्राइटरी MT5 क्लाइंट इंस्टॉल किए।
MetaTrader 5 की मुख्य विशेषताएं
हमेशा सक्रिय EAs
एक्सपर्ट एडवाइजर्स और कॉपी-ट्रेडिंग सब्सक्रिप्शन को 24/7 चलाएं, बिना डेस्कटॉप को चालू रखे — आपका VPS रात भर और सप्ताहांत के मार्केट इवेंट्स को स्वचालित रूप से संभालता है।
ब्राउज़र पहुँच
KasmVNC के माध्यम से किसी भी आधुनिक ब्राउज़र वाले डिवाइस — डेस्कटॉप, टैबलेट या फ़ोन — से अपने MT5 टर्मिनल से कनेक्ट करें। किसी Windows इंस्टॉलेशन की आवश्यकता नहीं है।
किसी भी ब्रोकर को कनेक्ट करें।
किसी भी MetaTrader 5 ब्रोकर का उपयोग करें — सैकड़ों MT5 का समर्थन करते हैं जिनमें IC Markets, Pepperstone, FxPro, OANDA, XM, और दुनिया भर के कई अन्य शामिल हैं।
चार्ट और संकेतक
टेक्निकल इंडिकेटर्स, मार्केट डेप्थ, मल्टी-टाइमफ्रेम एनालिसिस और MQL5 के माध्यम से कस्टम इंडिकेटर स्क्रिप्ट्स के साथ पूर्ण MT5 चार्टिंग।
एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग
टर्मिनल के अंदर MQL5 IDE एक्सपर्ट एडवाइजर, कस्टम इंडिकेटर और स्क्रिप्ट लिखने के लिए है, साथ ही बाहरी ऑटोमेशन के लिए वैकल्पिक Python RPyC इंटीग्रेशन भी शामिल है।
स्थायी कॉन्फ़िगरेशन
आपका टर्मिनल प्रोफाइल, टेम्पलेट्स, EAs, इंडिकेटर और अकाउंट क्रेडेंशियल एक समर्पित कॉन्फ़िग वॉल्यूम के माध्यम से कंटेनर रीस्टार्ट होने पर भी बने रहते हैं।
आपको MetaTrader 5 को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।
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30 दिन की मनी-बैक गारंटी
हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।
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