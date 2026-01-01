MetaTrader 5 फॉरेक्स, स्टॉक्स, फ्यूचर्स, CFDs और क्रिप्टोकरेंसी के लिए दुनिया का सबसे लोकप्रिय रिटेल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है — जिसका उपयोग दुनिया भर में लाखों ट्रेडर्स करते हैं और सैकड़ों ब्रोकर्स द्वारा समर्थित है। यह टेम्पलेट MetaTrader 5 के पूर्ण विंडोज वर्जन को Wine-on-Linux कंटेनर के अंदर चलाता है, जिसे KasmVNC के माध्यम से एक्सपोज किया जाता है ताकि आप इसे किसी भी ब्राउज़र से एक्सेस कर सकें, बिना डेस्कटॉप क्लाइंट को स्थानीय रूप से इंस्टॉल किए।

अपने VPS पर MT5 को सेल्फ-होस्ट करना ट्रेडर्स को एक 24/7-ऑनलाइन ट्रेडिंग टर्मिनल प्रदान करता है जो एक्सपर्ट एडवाइजर्स (EAs) और कॉपी-ट्रेडिंग सब्सक्रिप्शन चलाता है, बिना डेस्कटॉप कंप्यूटर को चालू रखे। ब्राउज़र-आधारित KasmVNC फ्रंटएंड आपको कहीं से भी लॉग इन करने की सुविधा देता है — डेस्कटॉप, टैबलेट या फोन से — बिना हर डिवाइस पर प्रोप्राइटरी MT5 क्लाइंट इंस्टॉल किए।