Explo एक स्व-होस्टेड संगीत खोज सर्वर है जो आपकी ListenBrainz सुनने की हिस्ट्री को आपकी व्यक्तिगत संगीत लाइब्रेरी से जोड़ता है। यह ListenBrainz से साप्ताहिक और दैनिक रिकमेंडेशन प्लेलिस्ट खींचता है, YouTube या Soulseek के माध्यम से मैचिंग ट्रैक ढूंढता है, उन्हें डाउनलोड करता है, और सीधे Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic, या MPD के अंदर प्लेलिस्ट बनाता है — स्वचालित रूप से, आपके द्वारा नियंत्रित शेड्यूल पर।

स्ट्रीमिंग सेवाओं के विपरीत जो सब्सक्रिप्शन और अपारदर्शी एल्गोरिदम के पीछे रिकमेंडेशन को लॉक करती हैं, Explo आपको पूरी पारदर्शिता देता है: हर रिकमेंडेशन ListenBrainz पर आपके वास्तविक सुनने के डेटा से ट्रेस किया जा सकता है, और हर डाउनलोड किया गया ट्रैक आपके अपने सर्वर पर रहता है। बिल्ट-इन वेब UI आपको शेड्यूल मैनेज करने, प्लेलिस्ट हिस्ट्री ब्राउज़ करने, और कॉन्फ़िग फ़ाइलों को एडिट किए बिना सभी इंटीग्रेशन को कॉन्फ़िगर करने की सुविधा देता है।