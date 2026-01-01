1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Explo डिप्लॉय करें।
स्व-होस्टेड संगीत खोज इंजन जो ListenBrainz अनुशंसाओं से स्वचालित रूप से प्लेलिस्ट बनाता है और उन्हें आपकी लाइब्रेरी में डाउनलोड करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Explo के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Explo एक स्व-होस्टेड संगीत खोज सर्वर है जो आपकी ListenBrainz सुनने की हिस्ट्री को आपकी व्यक्तिगत संगीत लाइब्रेरी से जोड़ता है। यह ListenBrainz से साप्ताहिक और दैनिक रिकमेंडेशन प्लेलिस्ट खींचता है, YouTube या Soulseek के माध्यम से मैचिंग ट्रैक ढूंढता है, उन्हें डाउनलोड करता है, और सीधे Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic, या MPD के अंदर प्लेलिस्ट बनाता है — स्वचालित रूप से, आपके द्वारा नियंत्रित शेड्यूल पर।
स्ट्रीमिंग सेवाओं के विपरीत जो सब्सक्रिप्शन और अपारदर्शी एल्गोरिदम के पीछे रिकमेंडेशन को लॉक करती हैं, Explo आपको पूरी पारदर्शिता देता है: हर रिकमेंडेशन ListenBrainz पर आपके वास्तविक सुनने के डेटा से ट्रेस किया जा सकता है, और हर डाउनलोड किया गया ट्रैक आपके अपने सर्वर पर रहता है। बिल्ट-इन वेब UI आपको शेड्यूल मैनेज करने, प्लेलिस्ट हिस्ट्री ब्राउज़ करने, और कॉन्फ़िग फ़ाइलों को एडिट किए बिना सभी इंटीग्रेशन को कॉन्फ़िगर करने की सुविधा देता है।
Explo की मुख्य विशेषताएं
ListenBrainz डिस्कवरी
आपके ListenBrainz अकाउंट से वीकली एक्सप्लोरेशन, वीकली जैम्स और डेली जैम्स प्लेलिस्ट सीधे प्राप्त करता है — ऐसे सुझाव जो पूरी तरह से आपके अपने सुनने के इतिहास से बनते हैं।
बहु-सर्वर समर्थन
Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic, Airsonic, और MPD के साथ एकीकृत होता है, जो भी म्यूजिक सर्वर आप पहले से चला रहे हैं, उसके अंदर सीधे प्लेलिस्ट्स बनाता है।
शेड्यूल किया गया ऑटोमेशन
कॉन्फ़िगर करने योग्य क्रॉन शेड्यूल डिस्कवरी को स्वचालित रूप से चलाते हैं — इसे एक बार सेट करें और हर हफ़्ते आपके लाइब्रेरी में नया संगीत बिना किसी मैन्युअल स्टेप्स के दिखाई देता है।
YouTube और Soulseek डाउनलोड
YouTube (yt-dlp के साथ) या Soulseek (Slskd के माध्यम से) के ज़रिए ट्रैक ढूंढता और डाउनलोड करता है, जिसमें गुणवत्ता फिल्टर, फॉर्मेट चयन और स्मार्ट डी-डुप्लीकेशन की सुविधा है।
वेब UI मैनेजमेंट
प्लेलिस्ट आर्काइव ब्राउज़ करें, मैनुअल रन ट्रिगर करें, शेड्यूल एडजस्ट करें, और सभी म्यूजिक सर्वर सेटिंग्स को एक सिंगल ऑथेंटिकेटेड ब्राउज़र इंटरफ़ेस से मैनेज करें।
आपको Explo को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।