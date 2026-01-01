एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में Chartbrew डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म जो APIs, SQL, और NoSQL डेटा को AI असिस्टेंट की मदद से लाइव डैशबोर्ड में बदलता है।
Chartbrew के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Chartbrew के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Chartbrew एक ओपन-सोर्स एनालिटिक्स और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म है जिसे उन टीमों के लिए बनाया गया है जिन्हें कई स्रोतों से डेटा को एक सिंगल लाइव डैशबोर्ड में संयोजित करने की आवश्यकता है। यह सीधे REST APIs, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics, और कई SaaS टूल्स से कनेक्ट होता है, फिर ऐसे चार्ट रेंडर करता है जो थर्ड-पार्टी ETL सेवाओं के बिना एक शेड्यूल पर रीफ्रेश होते हैं।
अपने स्वयं के VPS पर Chartbrew को सेल्फ-होस्ट करना API कीज़, क्वेरी परिणामों और ग्राहक डेटा को आपके वातावरण के अंदर रखता है, साझा डैशबोर्ड पर प्रति-सीट मूल्य निर्धारण को हटाता है, और आपको इस बात पर पूरा नियंत्रण देता है कि रिपोर्ट कैसे शेड्यूल की जाती हैं, एम्बेड की जाती हैं और क्लाइंट या हितधारकों के साथ साझा की जाती हैं।
Chartbrew की मुख्य विशेषताएं
बहु-स्रोत कनेक्टर्स
REST APIs, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, और लोकप्रिय SaaS टूल्स से डेटा को एक डैशबोर्ड व्यू में प्राप्त करें।
AI चार्ट असिस्टेंट
आप जिस चार्ट को चाहते हैं, उसका सरल अंग्रेजी में वर्णन करें और बिल्ट-इन AI आपके लिए क्वेरी और विज़ुअलाइज़ेशन जनरेट करेगा।
शेड्यूल की गई रिपोर्ट्स
डेटासेट को क्रॉन शेड्यूल पर रीफ़्रेश करें और ईमेल या स्लैक स्नैपशॉट भेजें ताकि हितधारकों को लॉग इन किए बिना ताज़ा संख्याएँ मिलें।
एम्बेड करने योग्य डैशबोर्ड
केवल-पठन सार्वजनिक लिंक साझा करें या क्लाइंट पोर्टल, इंट्रानेट और बाहरी ऐप्स में आईफ्रेम के माध्यम से सीधे चार्ट एम्बेड करें।
टीम सहयोग
भूमिका-आधारित अनुमतियों के साथ टीम के सदस्यों को डैशबोर्ड बनाने, उनकी समीक्षा करने और उन पर एक साथ टिप्पणी करने के लिए आमंत्रित करें।
आपको Chartbrew को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।