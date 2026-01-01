Chartbrew एक ओपन-सोर्स एनालिटिक्स और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म है जिसे उन टीमों के लिए बनाया गया है जिन्हें कई स्रोतों से डेटा को एक सिंगल लाइव डैशबोर्ड में संयोजित करने की आवश्यकता है। यह सीधे REST APIs, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics, और कई SaaS टूल्स से कनेक्ट होता है, फिर ऐसे चार्ट रेंडर करता है जो थर्ड-पार्टी ETL सेवाओं के बिना एक शेड्यूल पर रीफ्रेश होते हैं।

अपने स्वयं के VPS पर Chartbrew को सेल्फ-होस्ट करना API कीज़, क्वेरी परिणामों और ग्राहक डेटा को आपके वातावरण के अंदर रखता है, साझा डैशबोर्ड पर प्रति-सीट मूल्य निर्धारण को हटाता है, और आपको इस बात पर पूरा नियंत्रण देता है कि रिपोर्ट कैसे शेड्यूल की जाती हैं, एम्बेड की जाती हैं और क्लाइंट या हितधारकों के साथ साझा की जाती हैं।