1-क्लिक इंस्टॉलेशन में dashdot डिप्लॉय करें।
न्यूनतम सर्वर डैशबोर्ड जो आधुनिक ग्लासमॉर्फिक डिज़ाइन के साथ वास्तविक समय में CPU, RAM, स्टोरेज और नेटवर्क स्टैट्स दिखाता है।
dashdot के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप dashdot के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
dashdot एक हल्का, ओपन-सोर्स सर्वर डैशबोर्ड है जिसे सेल्फ-होस्टर्स के लिए बनाया गया है जो अपने VPS की महत्वपूर्ण जानकारी का एक सुंदर, त्वरित अवलोकन चाहते हैं। पूर्ण मॉनिटरिंग स्टैक के विपरीत, जिन्हें डेटाबेस, एजेंट और जटिल कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता होती है, dashdot एक सिंगल कंटेनर के रूप में चलता है — इसे डिप्लॉय करें और आपका CPU लोड, RAM उपयोग, स्टोरेज क्षमता और नेटवर्क थ्रूपुट बिना किसी सेटअप के तुरंत दिखाई देगा।
ग्लासमॉर्फिक इंटरफ़ेस को ब्राउज़र टैब में पिन करने या दीवार पर लगी स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। क्योंकि यह सीधे होस्ट से सिस्टम मेट्रिक्स पढ़ता है, सब कुछ आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है — कोई बाहरी टेलीमेट्री नहीं, किसी अकाउंट की आवश्यकता नहीं, कोई डेटा आपके सर्वर से बाहर नहीं जाता।
dashdot की मुख्य विशेषताएं
वास्तविक समय सिस्टम मेट्रिक्स
लाइव CPU लोड, RAM उपयोग, स्टोरेज क्षमता, और नेटवर्क थ्रूपुट लगातार अपडेट होते रहते हैं ताकि आप हमेशा अपने सर्वर की वर्तमान स्थिति एक नज़र में देख सकें।
शून्य-कॉन्फ़िगरेशन डिप्लॉय
कोई डेटाबेस नहीं, कोई एजेंट नहीं, कोई सेटअप विज़ार्ड नहीं — एक कंटेनर शुरू होता है और आपके सर्वर स्टैट्स बिना किसी मैन्युअल कॉन्फ़िगरेशन के तुरंत दिखाई देते हैं।
CPU तापमान मॉनिटरिंग
हार्डवेयर तापमान सेंसर सीधे होस्ट से पढ़े जाते हैं, जिससे आपको थर्मल समस्याओं की शुरुआती चेतावनी मिलती है, इससे पहले कि वे प्रदर्शन को प्रभावित करें।
ग्लासमॉर्फिक डिज़ाइन
फ्रॉस्टेड-ग्लास यूआई को ब्राउज़र टैब में पिन करने या एक समर्पित मॉनिटर पर लाइव सर्वर स्टेटस बोर्ड के रूप में प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया है।
कम संसाधन उपयोग
dashdot अपनी CPU और RAM का न्यूनतम उपयोग करता है, इसलिए मॉनिटरिंग ओवरहेड उन संसाधनों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करता है जिन्हें वह माप रहा है।
आपको dashdot को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।