dashdot एक हल्का, ओपन-सोर्स सर्वर डैशबोर्ड है जिसे सेल्फ-होस्टर्स के लिए बनाया गया है जो अपने VPS की महत्वपूर्ण जानकारी का एक सुंदर, त्वरित अवलोकन चाहते हैं। पूर्ण मॉनिटरिंग स्टैक के विपरीत, जिन्हें डेटाबेस, एजेंट और जटिल कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता होती है, dashdot एक सिंगल कंटेनर के रूप में चलता है — इसे डिप्लॉय करें और आपका CPU लोड, RAM उपयोग, स्टोरेज क्षमता और नेटवर्क थ्रूपुट बिना किसी सेटअप के तुरंत दिखाई देगा।

ग्लासमॉर्फिक इंटरफ़ेस को ब्राउज़र टैब में पिन करने या दीवार पर लगी स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। क्योंकि यह सीधे होस्ट से सिस्टम मेट्रिक्स पढ़ता है, सब कुछ आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है — कोई बाहरी टेलीमेट्री नहीं, किसी अकाउंट की आवश्यकता नहीं, कोई डेटा आपके सर्वर से बाहर नहीं जाता।