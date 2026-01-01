WebThings Gateway, Web of Things स्पेसिफिकेशन का एक ओपन-सोर्स इम्प्लीमेंटेशन है, जिसे मूल रूप से Mozilla द्वारा विकसित किया गया था और अब WebThings कम्युनिटी द्वारा बनाए रखा जाता है। यह विभिन्न इकोसिस्टम से स्मार्ट होम डिवाइस को एक सिंगल प्राइवेट डैशबोर्ड में जोड़ता है, प्रत्येक डिवाइस को एक स्टैंडर्ड HTTP और WebSocket API के साथ एक Web Thing के रूप में उजागर करता है।

अपने खुद के VPS पर WebThings Gateway चलाने से डिवाइस डेटा, ऑटोमेशन रूल्स और ऐड-ऑन कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरह से वेंडर क्लाउड से दूर रहते हैं। यह गेटवे आउट ऑफ द बॉक्स MQTT और IP-आधारित प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, जबकि Zigbee, Z-Wave और Bluetooth ऐड-ऑन उन यूज़र्स के लिए उपलब्ध रहते हैं जो VPS को रिमोट ब्रिज या कंपैटिबल हार्डवेयर के साथ पेयर करते हैं।