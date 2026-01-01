1-क्लिक इंस्टॉलेशन में WebThings Gateway डिप्लॉय करें।
एक प्राइवेट वेब डैशबोर्ड से स्मार्ट होम डिवाइसों को एकजुट करने और नियंत्रित करने के लिए ओपन-सोर्स वेब ऑफ थिंग्स गेटवे।
WebThings Gateway के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप WebThings Gateway के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
WebThings Gateway, Web of Things स्पेसिफिकेशन का एक ओपन-सोर्स इम्प्लीमेंटेशन है, जिसे मूल रूप से Mozilla द्वारा विकसित किया गया था और अब WebThings कम्युनिटी द्वारा बनाए रखा जाता है। यह विभिन्न इकोसिस्टम से स्मार्ट होम डिवाइस को एक सिंगल प्राइवेट डैशबोर्ड में जोड़ता है, प्रत्येक डिवाइस को एक स्टैंडर्ड HTTP और WebSocket API के साथ एक Web Thing के रूप में उजागर करता है।
अपने खुद के VPS पर WebThings Gateway चलाने से डिवाइस डेटा, ऑटोमेशन रूल्स और ऐड-ऑन कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरह से वेंडर क्लाउड से दूर रहते हैं। यह गेटवे आउट ऑफ द बॉक्स MQTT और IP-आधारित प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, जबकि Zigbee, Z-Wave और Bluetooth ऐड-ऑन उन यूज़र्स के लिए उपलब्ध रहते हैं जो VPS को रिमोट ब्रिज या कंपैटिबल हार्डवेयर के साथ पेयर करते हैं।
WebThings Gateway की मुख्य विशेषताएं
वेब ऑफ थिंग्स API
प्रत्येक कनेक्टेड डिवाइस को स्क्रिप्ट्स, डैशबोर्ड्स और थर्ड-पार्टी ऐप्स में उपयोग के लिए एक मानक HTTP और वेबसॉकेट वेब थिंग्स API के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।
दृश्य नियम इंजन
ड्रैग-एंड-ड्रॉप नियम संपादक आपको बिना कोड लिखे किसी भी जुड़े हुए डिवाइस पर ट्रिगर्स और एक्शन को एक साथ जोड़ने की सुविधा देता है।
ऐड-ऑन इकोसिस्टम
बिल्ट-इन ऐड-ऑन डायरेक्टरी से MQTT, Philips Hue, TP-Link, IKEA Tradfri, वर्चुअल सेंसर और दर्जनों अन्य के लिए एडेप्टर इंस्टॉल करें।
पहले से प्राइवेट
सभी डिवाइस डेटा, लॉग और ऑटोमेशन आपके VPS पर रहते हैं, जिसके लिए किसी वेंडर अकाउंट, टेलीमेट्री और क्लाउड रिले की आवश्यकता नहीं होती है।
तल योजना और लॉग्स
उपकरणों को एक कस्टम फ्लोरप्लान पर रखें और समस्या निवारण के लिए बिल्ट-इन लॉग्स व्यूअर के साथ ऐतिहासिक सेंसर डेटा की समीक्षा करें।
वॉयस और HTTPS पहुँच
वैकल्पिक टनलिंग, HTTPS, और वॉयस असिस्टेंट के साथ इंटीग्रेशन आपको कहीं से भी सुरक्षित रूप से गेटवे तक पहुंचने देते हैं।
आपको WebThings Gateway को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।