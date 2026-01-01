ट्रैगो एक ओपन-सोर्स, सेल्फ-होस्टेड टाइम ट्रैकर है जो हर एंट्री को एक कठोर प्रोजेक्ट हायरार्की के भीतर एक पंक्ति के बजाय एक टाइमलाइन पर एक स्पैन के रूप में ऑर्गनाइज़ करता है। प्रत्येक एंट्री को मनमाने टैग्स — जैसे client , project , task , billable , या जो कुछ भी आप चाहें — से समृद्ध किया जाता है, और डैशबोर्ड आपकी आवश्यकतानुसार टैग्स को मिलाकर समय का एनालाइज़ करता है, बिना आपको पहले से एक कैननिकल ब्रेकडाउन चुनने के लिए मजबूर किए।

अपने स्वयं के VPS पर ट्रैगो को सेल्फ-होस्ट करने से टाइमशीट, क्लाइंट जानकारी और बिलिंग-संबंधी संदर्भ आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहते हैं, न कि किसी SaaS टाइम-ट्रैकिंग प्रोवाइडर के पास। सिंगल गो बाइनरी और SQLite डेटाबेस इसे इतना हल्का बनाता है कि यह एक छोटे VPS पर अन्य सेवाओं के साथ सह-अस्तित्व में रह सके, और टैग-आधारित मॉडल कंसल्टेंट्स, फ्रीलांसर्स, एजेंसियों और प्रोडक्ट टीमों के लिए समान रूप से अनुकूल है।