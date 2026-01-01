1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Traggo डिप्लॉय करें।
सेल्फ-होस्टेड टैग-आधारित टाइम ट्रैकर जो प्रोजेक्ट पदानुक्रम को एक लचीली लेबल वाली टाइमलाइन से प्रतिस्थापित करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Traggo के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
ट्रैगो एक ओपन-सोर्स, सेल्फ-होस्टेड टाइम ट्रैकर है जो हर एंट्री को एक कठोर प्रोजेक्ट हायरार्की के भीतर एक पंक्ति के बजाय एक टाइमलाइन पर एक स्पैन के रूप में ऑर्गनाइज़ करता है। प्रत्येक एंट्री को मनमाने टैग्स — जैसे
client,
project,
task,
billable, या जो कुछ भी आप चाहें — से समृद्ध किया जाता है, और डैशबोर्ड आपकी आवश्यकतानुसार टैग्स को मिलाकर समय का एनालाइज़ करता है, बिना आपको पहले से एक कैननिकल ब्रेकडाउन चुनने के लिए मजबूर किए।
अपने स्वयं के VPS पर ट्रैगो को सेल्फ-होस्ट करने से टाइमशीट, क्लाइंट जानकारी और बिलिंग-संबंधी संदर्भ आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहते हैं, न कि किसी SaaS टाइम-ट्रैकिंग प्रोवाइडर के पास। सिंगल गो बाइनरी और SQLite डेटाबेस इसे इतना हल्का बनाता है कि यह एक छोटे VPS पर अन्य सेवाओं के साथ सह-अस्तित्व में रह सके, और टैग-आधारित मॉडल कंसल्टेंट्स, फ्रीलांसर्स, एजेंसियों और प्रोडक्ट टीमों के लिए समान रूप से अनुकूल है।
Traggo की मुख्य विशेषताएं
टैग-आधारित ट्रैकिंग
नेस्टेड प्रोजेक्ट पदानुक्रमों को मनमाने टैग्स से बदलें ताकि वही एंट्री क्लाइंट, प्रोजेक्ट और बिल योग्य रिपोर्टों में एक साथ दिखाई दे सके।
टाइमलाइन दृश्य
दैनिक टाइमलाइन पर स्पैन को खींचकर, सटीक टाइमस्टैम्प टाइप किए बिना, समय प्रविष्टियों को तेज़ी से शुरू, रोक, विभाजित और संपादित करें।
लचीली रिपोर्टिंग
कॉन्फ़िगर करने योग्य दिनांक श्रेणियों में टैग के किसी भी संयोजन के आधार पर ट्रैक किए गए समय को विभाजित करें, फिर इनवॉइसिंग के लिए परिणामों को CSV में निर्यात करें।
बहु-उपयोगकर्ता समर्थन
एडमिन और सामान्य भूमिकाओं के साथ अलग-अलग उपयोगकर्ता खाते बनाएँ ताकि एक छोटी टीम अलग-अलग टाइमशीट के साथ एक ही Traggo इंस्टेंस साझा कर सके।
GraphQL API
वेब UI को स्क्रैप करने के बजाय, दस्तावेज़ीकृत GraphQL API के माध्यम से ऑटोमेशन, डैशबोर्ड और इंटीग्रेशन को संचालित करें।
हल्का फुटप्रिंट
SQLite द्वारा समर्थित एक सिंगल Go बाइनरी का अर्थ है कम डिस्क और मेमोरी का उपयोग, जो मौजूदा VPS पर बिना नए संसाधनों को प्रोविज़न किए स्थापित करने के लिए आदर्श है।
आपको Traggo को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।