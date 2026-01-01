Apache Zeppelin एक ओपन-सोर्स वेब नोटबुक है जिसे Apache Spark, Flink, और Hive जैसे इंजनों पर बड़े पैमाने पर, इंटरैक्टिव डेटा एनालिटिक्स के लिए बनाया गया है। सिंगल-लैंग्वेज नोटबुक के विपरीत, Zeppelin एक प्लगेबल इंटरप्रेटर आर्किटेक्चर का उपयोग करता है जो एक सिंगल नोट को साझा डेटा के विरुद्ध Scala, SQL, Python, R, और शेल पैराग्राफ को मिक्स करने देता है, जिसमें परिणाम एक बिल्ट-इन टेबल फॉर्मेट के माध्यम से भाषाओं के बीच पास किए जाते हैं।

VPS पर Zeppelin को सेल्फ-होस्ट करने से नोटबुक, डेटासेट कनेक्शन और इंटरप्रेटर क्रेडेंशियल आपके अपने वातावरण के अंदर रहते हैं, मैनेज्ड नोटबुक सेवाओं की प्रति-उपयोगकर्ता मूल्य निर्धारण समाप्त हो जाती है, और आपको Spark कॉन्फ़िगरेशन, JVM मेमोरी, और डिपेंडेंसी मैनेजमेंट पर पूर्ण नियंत्रण मिलता है।