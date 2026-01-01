1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Apache Zeppelin डिप्लॉय करें।
एक सहयोगी वर्कस्पेस में स्पार्क, SQL, स्काला, पायथन और R के साथ इंटरैक्टिव डेटा एनालिटिक्स के लिए वेब-आधारित नोटबुक।
Apache Zeppelin के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Apache Zeppelin के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Apache Zeppelin एक ओपन-सोर्स वेब नोटबुक है जिसे Apache Spark, Flink, और Hive जैसे इंजनों पर बड़े पैमाने पर, इंटरैक्टिव डेटा एनालिटिक्स के लिए बनाया गया है। सिंगल-लैंग्वेज नोटबुक के विपरीत, Zeppelin एक प्लगेबल इंटरप्रेटर आर्किटेक्चर का उपयोग करता है जो एक सिंगल नोट को साझा डेटा के विरुद्ध Scala, SQL, Python, R, और शेल पैराग्राफ को मिक्स करने देता है, जिसमें परिणाम एक बिल्ट-इन टेबल फॉर्मेट के माध्यम से भाषाओं के बीच पास किए जाते हैं।
VPS पर Zeppelin को सेल्फ-होस्ट करने से नोटबुक, डेटासेट कनेक्शन और इंटरप्रेटर क्रेडेंशियल आपके अपने वातावरण के अंदर रहते हैं, मैनेज्ड नोटबुक सेवाओं की प्रति-उपयोगकर्ता मूल्य निर्धारण समाप्त हो जाती है, और आपको Spark कॉन्फ़िगरेशन, JVM मेमोरी, और डिपेंडेंसी मैनेजमेंट पर पूर्ण नियंत्रण मिलता है।
Apache Zeppelin की मुख्य विशेषताएं
बहु-भाषा अनुच्छेद
ज़ेपेलिन इंटरप्रेटर का उपयोग करके एक ही नोट में स्काला, एसक्यूएल, पायथन, आर, मार्कडाउन और शेल को मिलाएँ, जिसके परिणाम भाषाओं के बीच साझा किए जाते हैं।
नेटिव स्पार्क इंटीग्रेशन
वितरित डेटा प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग और स्ट्रीमिंग वर्कलोड के लिए, बिना किसी मैन्युअल वायरिंग के, Apache Spark से सीधे कनेक्ट करें।
बिल्ट-इन विज़ुअलाइज़ेशन्स
किसी भी SQL या DataFrame परिणाम को शून्य प्लॉटिंग कोड और डायनामिक फॉर्म इनपुट के साथ बार, लाइन, पाई, स्कैटर या पिवट चार्ट में बदलें।
इंटरप्रेटर पारिस्थितिकी तंत्र
JDBC डेटाबेस, फ्लिंक, हाइव, कैसेंड्रा, इलास्टिकसर्च, और कई अन्य सिस्टम को प्लगेबल इंटरप्रेटर के माध्यम से क्वेरी करें, जो प्रति नोट कॉन्फ़िगर किए गए हैं।
सहयोगात्मक नोटबुक
यूआरएल के माध्यम से लाइव नोट्स साझा करें, उन्हें डैशबोर्ड में एम्बेड करें, और स्वचालित रिपोर्टिंग के लिए बिल्ट-इन क्रॉन रनर के साथ शेड्यूल करें।
आपको Apache Zeppelin को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।