Browserless हेडलेस क्रोम को एक नेटवर्क-सुलभ सेवा में बदल देता है, जिससे आपके अपने एप्लिकेशन के भीतर ब्राउज़र प्रक्रियाओं, मेमोरी लीक और डिपेंडेंसी कॉन्फ्लिक्ट्स के प्रबंधन की जटिलता दूर हो जाती है। डेवलपर्स पपेटियर, प्लेराइट या सेलेनियम का उपयोग करके REST API या वेबसॉकेट के माध्यम से कनेक्ट होते हैं — Browserless सेशन लाइफसाइकिल, रिसोर्स क्लीनअप और समवर्ती निष्पादन को स्वचालित रूप से संभालता है।

VPS पर सेल्फ-होस्टिंग आपको ब्राउज़र कॉन्फ़िगरेशन, यूज़र एजेंट और प्रॉक्सी सेटिंग्स पर पूर्ण नियंत्रण देता है, जबकि क्लाउड ब्राउज़र ऑटोमेशन सेवाओं द्वारा लगाए गए प्रति-अनुरोध शुल्क को समाप्त करता है। संवेदनशील स्क्रैपिंग लॉजिक और निकाला गया डेटा आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहता है, और आप उपलब्ध संसाधनों से मेल खाने के लिए समवर्ती सीमाओं को ट्यून कर सकते हैं।