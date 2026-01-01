1-क्लिक इंस्टॉलेशन में ब्राउज़रलेस डिप्लॉय करें।
वेब स्क्रैपिंग, PDF जनरेशन और ऑटोमेटेड टेस्टिंग के लिए REST और WebSocket API के साथ एक सेवा के रूप में हेडलेस क्रोम।
Browserless के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Browserless के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Browserless हेडलेस क्रोम को एक नेटवर्क-सुलभ सेवा में बदल देता है, जिससे आपके अपने एप्लिकेशन के भीतर ब्राउज़र प्रक्रियाओं, मेमोरी लीक और डिपेंडेंसी कॉन्फ्लिक्ट्स के प्रबंधन की जटिलता दूर हो जाती है। डेवलपर्स पपेटियर, प्लेराइट या सेलेनियम का उपयोग करके REST API या वेबसॉकेट के माध्यम से कनेक्ट होते हैं — Browserless सेशन लाइफसाइकिल, रिसोर्स क्लीनअप और समवर्ती निष्पादन को स्वचालित रूप से संभालता है।
VPS पर सेल्फ-होस्टिंग आपको ब्राउज़र कॉन्फ़िगरेशन, यूज़र एजेंट और प्रॉक्सी सेटिंग्स पर पूर्ण नियंत्रण देता है, जबकि क्लाउड ब्राउज़र ऑटोमेशन सेवाओं द्वारा लगाए गए प्रति-अनुरोध शुल्क को समाप्त करता है। संवेदनशील स्क्रैपिंग लॉजिक और निकाला गया डेटा आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहता है, और आप उपलब्ध संसाधनों से मेल खाने के लिए समवर्ती सीमाओं को ट्यून कर सकते हैं।
Browserless की मुख्य विशेषताएं
REST और WebSocket API
HTTP या वेबसॉकेट पर Chrome को प्रोग्रामेटिक रूप से नियंत्रित करें, Puppeteer, Playwright, और Selenium के साथ संगत, अपने मौजूदा कोड को बदले बिना।
पीडीएफ और स्क्रीनशॉट जनरेशन
लचीले व्यूपोर्ट, पेपर साइज़ और एलिमेंट टारगेटिंग विकल्पों के साथ किसी भी URL या HTML को पिक्सेल-परफेक्ट PDF या स्क्रीनशॉट में रेंडर करें।
समवर्ती सेशन प्रबंधन
ब्राउज़रलेस कई समानांतर ब्राउज़र सेशन को कतारबद्ध करता है और प्रबंधित करता है, स्वचालित रूप से संसाधनों को मुक्त करता है ताकि आपके होस्ट की मेमोरी कभी खत्म न हो।
टोकन-आधारित प्रमाणीकरण
एक पूर्व-जनरेटेड API टोकन आपकी ब्राउज़र सेवा तक पहुंच को प्रतिबंधित करता है, जिससे आपके कंप्यूट संसाधनों का अनधिकृत उपयोग रोका जा सके।
JavaScript-रेंडर्ड स्क्रैपिंग
लक्ष्य पृष्ठों पर पूर्ण क्लाइंट-साइड जावास्क्रिप्ट निष्पादित करता है, जिससे SPAs और गतिशील रूप से लोड की गई सामग्री से डेटा निकालना संभव हो जाता है, जिसे स्टैटिक स्क्रैपर नहीं पहुँच सकते।
आपको Browserless को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।