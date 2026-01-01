एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में ViewTube डिप्लॉय करें।
आकर्षक, गोपनीयता-अनुकूल वैकल्पिक YouTube फ्रंट-एंड, जो विज्ञापनों या ट्रैकिंग के बिना वीडियो देखने और सब्सक्रिप्शन प्रबंधित करने के लिए है।
ViewTube के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप ViewTube के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
ViewTube YouTube के लिए एक ओपन-सोर्स, गोपनीयता का सम्मान करने वाला वैकल्पिक फ्रंट-एंड है। यह आपको एक स्वच्छ, आधुनिक इंटरफ़ेस के माध्यम से चैनल खोजने, देखने और फॉलो करने की अनुमति देता है जो वीडियो डेटा को प्रॉक्सी करता है ताकि YouTube कभी भी आपका IP एड्रेस, ब्राउज़र फ़िंगरप्रिंट या वॉच हिस्ट्री न देख पाए। Invidious और Piped API पर निर्मित, यह एक परिष्कृत Vue-आधारित प्लेयर को SponsorBlock सेगमेंट स्किपिंग और DeArrow थंबनेल क्लीनअप के साथ जोड़ता है।
अपने स्वयं के VPS पर ViewTube को सेल्फ-होस्ट करना आपको एक व्यक्तिगत, विज्ञापन-मुक्त YouTube अनुभव देता है जिस पर आपका पूरा नियंत्रण होता है। एक स्थानीय अकाउंट सिस्टम आपकी सब्सक्रिप्शन, हिस्ट्री और प्लेलिस्ट को Google अकाउंट के बजाय आपके अपने MongoDB डेटाबेस में स्टोर करता है, जबकि Redis प्रतिक्रियाओं को तेज़ रखता है। RSS-शैली में चैनल फॉलो करना आपको youtube.com को कभी खोले बिना क्रिएटर्स के साथ अपडेट रहने देता है।
ViewTube की मुख्य विशेषताएं
कोई विज्ञापन या ट्रैकिंग नहीं।
वीडियो आपके अपने सर्वर के माध्यम से स्ट्रीम होते हैं, इसलिए कोई प्री-रोल या मिड-रोल विज्ञापन नहीं होते हैं और YouTube कभी भी आपका IP या ब्राउज़र फ़िंगरप्रिंट नहीं देखता है।
Google के बिना सदस्यता
चैनलों को फॉलो करने, प्लेलिस्ट बनाने और इतिहास ट्रैक करने के लिए एक स्थानीय खाता बनाएँ — यह सब आपके अपने डेटाबेस में संग्रहीत होगा, न कि Google खाते में।
SponsorBlock और DeArrow
प्रायोजक सेगमेंट, इंट्रो और सेल्फ-प्रोमो को अपने आप छोड़ें, और क्लिकबेट थंबनेल और शीर्षकों को क्राउड-सोर्स्ड विकल्पों से बदलें।
आधुनिक वीडियो प्लेयर
एक परिष्कृत Vue-आधारित प्लेयर गुणवत्ता और कोडेक चयन, प्लेबैक गति, थिएटर मोड और कीबोर्ड शॉर्टकट की सुविधा देता है।
Invidious और Piped
कई इनविडियस और पाइपड बैकएंड के माध्यम से डेटा प्राप्त करता है, विश्वसनीय प्लेबैक के लिए इंस्टेंस के बीच स्वचालित रूप से फ़ॉलबैक करता है।
आपको ViewTube को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।