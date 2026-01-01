ViewTube YouTube के लिए एक ओपन-सोर्स, गोपनीयता का सम्मान करने वाला वैकल्पिक फ्रंट-एंड है। यह आपको एक स्वच्छ, आधुनिक इंटरफ़ेस के माध्यम से चैनल खोजने, देखने और फॉलो करने की अनुमति देता है जो वीडियो डेटा को प्रॉक्सी करता है ताकि YouTube कभी भी आपका IP एड्रेस, ब्राउज़र फ़िंगरप्रिंट या वॉच हिस्ट्री न देख पाए। Invidious और Piped API पर निर्मित, यह एक परिष्कृत Vue-आधारित प्लेयर को SponsorBlock सेगमेंट स्किपिंग और DeArrow थंबनेल क्लीनअप के साथ जोड़ता है।

अपने स्वयं के VPS पर ViewTube को सेल्फ-होस्ट करना आपको एक व्यक्तिगत, विज्ञापन-मुक्त YouTube अनुभव देता है जिस पर आपका पूरा नियंत्रण होता है। एक स्थानीय अकाउंट सिस्टम आपकी सब्सक्रिप्शन, हिस्ट्री और प्लेलिस्ट को Google अकाउंट के बजाय आपके अपने MongoDB डेटाबेस में स्टोर करता है, जबकि Redis प्रतिक्रियाओं को तेज़ रखता है। RSS-शैली में चैनल फॉलो करना आपको youtube.com को कभी खोले बिना क्रिएटर्स के साथ अपडेट रहने देता है।