1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Homebridge डिप्लॉय करें।
हल्का HomeKit ब्रिज जो प्लगइन्स के ज़रिए गैर-Apple स्मार्ट होम डिवाइसों को सिरी और Apple होम ऐप से जोड़ता है।
Homebridge के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Homebridge के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Homebridge एक हल्का Node.js सर्वर है जो iOS HomeKit API के फीचर्स से लैस है, जो उन हज़ारों डिवाइसों को Siri कंट्रोल और Home ऐप के साथ एकीकृत करने में सक्षम बनाता है जो मूल रूप से Apple के इकोसिस्टम को सपोर्ट नहीं करते हैं। 2,000 से अधिक कम्युनिटी-विकसित प्लगइन्स के साथ, यह Ring, Nest, TP-Link और Tuya जैसे ब्रांडों से स्मार्ट लाइट्स, थर्मोस्टैट्स, कैमरे और सुरक्षा सिस्टम को एक एकीकृत HomeKit अनुभव में जोड़ता है।
VPS पर Homebridge चलाने से आपकी HomeKit ऑटोमेशन के लिए स्थानीय बिजली या नेटवर्क की स्थिति की परवाह किए बिना 24/7 उपलब्धता सुनिश्चित होती है, जिसमें स्थायी प्लगइन कॉन्फ़िगरेशन और दुनिया में कहीं से भी विश्वसनीय रिमोट एक्सेस मिलता है।
Homebridge की मुख्य विशेषताएं
2,000+ डिवाइस प्लगइन्स
कम्युनिटी प्लगइन्स लगभग हर स्मार्ट होम ब्रांड और प्रोटोकॉल को कवर करते हैं, जिससे आप हार्डवेयर बदले बिना किसी भी डिवाइस को HomeKit में जोड़ सकते हैं।
वेब कॉन्फ़िगरेशन UI
Homebridge Config UI X कमांड-लाइन एक्सेस के बिना प्लगइन्स इंस्टॉल करने, डिवाइस प्रबंधित करने और लॉग देखने के लिए एक ब्राउज़र-आधारित इंटरफ़ेस प्रदान करता है।
चाइल्ड ब्रिज मोड
प्लगइन्स को अलग-अलग चाइल्ड ब्रिज में अलग-थलग करें ताकि एक खराब व्यवहार वाला प्लगइन आपके पूरे HomeKit सेटअप को क्रैश न कर सके।
स्वचालित प्लगइन अपडेट
मैन्युअल SSH सेशन के बिना डिवाइस इंटीग्रेशन को अप-टू-डेट रखने के लिए, वेब यूआई से सीधे प्लगइन्स खोजें, इंस्टॉल करें और अपडेट करें।
बैकअप और रीस्टोर
अंतर्निहित बैकअप कार्यक्षमता आपकी प्लगइन कॉन्फ़िगरेशन और होमकिट पेयरिंग डेटा को आकस्मिक क्षति से सुरक्षा करती है।
आपको Homebridge को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।