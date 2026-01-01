Homebridge एक हल्का Node.js सर्वर है जो iOS HomeKit API के फीचर्स से लैस है, जो उन हज़ारों डिवाइसों को Siri कंट्रोल और Home ऐप के साथ एकीकृत करने में सक्षम बनाता है जो मूल रूप से Apple के इकोसिस्टम को सपोर्ट नहीं करते हैं। 2,000 से अधिक कम्युनिटी-विकसित प्लगइन्स के साथ, यह Ring, Nest, TP-Link और Tuya जैसे ब्रांडों से स्मार्ट लाइट्स, थर्मोस्टैट्स, कैमरे और सुरक्षा सिस्टम को एक एकीकृत HomeKit अनुभव में जोड़ता है।

VPS पर Homebridge चलाने से आपकी HomeKit ऑटोमेशन के लिए स्थानीय बिजली या नेटवर्क की स्थिति की परवाह किए बिना 24/7 उपलब्धता सुनिश्चित होती है, जिसमें स्थायी प्लगइन कॉन्फ़िगरेशन और दुनिया में कहीं से भी विश्वसनीय रिमोट एक्सेस मिलता है।