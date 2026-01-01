MicroRealEstate एक ओपन-सोर्स प्रॉपर्टी मैनेजमेंट एप्लिकेशन है जिसे विशेष रूप से स्वतंत्र मकान मालिकों और छोटी रियल एस्टेट टीमों के लिए बनाया गया है। यह किरायेदार रिकॉर्ड, लीज अनुबंध, किराया ट्रैकिंग और दस्तावेज़ निर्माण को एक ही सेल्फ-होस्टेड वर्कस्पेस में समेकित करता है, जिससे कमर्शियल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट SaaS के प्रति-यूनिट शुल्क और डेटा-शेयरिंग के समझौतों को समाप्त किया जा सकता है।

अपने स्वयं के VPS पर MicroRealEstate को सेल्फ-होस्ट करने से संवेदनशील किरायेदार जानकारी, लीज समझौते और भुगतान इतिहास आपके पूर्ण नियंत्रण में रहते हैं। माइक्रोसर्विसेज आर्किटेक्चर मकान मालिक पोर्टल, किरायेदार पोर्टल, दस्तावेज़ जनरेटर और ईमेल सेवा को स्पष्ट रूप से अलग करता है, जिससे बिना आवर्ती सॉफ्टवेयर लागत के किसी भी पैमाने पर किराए का प्रबंधन करना सीधा हो जाता है।