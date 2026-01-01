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मकान मालिकों के लिए ओपन-सोर्स किराये की संपत्ति का प्रबंधन: पट्टे, किराया, किरायेदार, और दस्तावेज़ों का भंडारण एक ही सेल्फ-होस्टेड प्लेटफॉर्म पर।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप MicroRealEstate के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
MicroRealEstate एक ओपन-सोर्स प्रॉपर्टी मैनेजमेंट एप्लिकेशन है जिसे विशेष रूप से स्वतंत्र मकान मालिकों और छोटी रियल एस्टेट टीमों के लिए बनाया गया है। यह किरायेदार रिकॉर्ड, लीज अनुबंध, किराया ट्रैकिंग और दस्तावेज़ निर्माण को एक ही सेल्फ-होस्टेड वर्कस्पेस में समेकित करता है, जिससे कमर्शियल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट SaaS के प्रति-यूनिट शुल्क और डेटा-शेयरिंग के समझौतों को समाप्त किया जा सकता है।
अपने स्वयं के VPS पर MicroRealEstate को सेल्फ-होस्ट करने से संवेदनशील किरायेदार जानकारी, लीज समझौते और भुगतान इतिहास आपके पूर्ण नियंत्रण में रहते हैं। माइक्रोसर्विसेज आर्किटेक्चर मकान मालिक पोर्टल, किरायेदार पोर्टल, दस्तावेज़ जनरेटर और ईमेल सेवा को स्पष्ट रूप से अलग करता है, जिससे बिना आवर्ती सॉफ्टवेयर लागत के किसी भी पैमाने पर किराए का प्रबंधन करना सीधा हो जाता है।
MicroRealEstate की मुख्य विशेषताएं
लीज प्रबंधन
कस्टमाइज़ करने योग्य टेम्पलेट्स से किराए के पट्टे बनाएं और हर किरायेदारी से जुड़े हर अनुबंध, संशोधन और दस्तावेज़ को एक ही जगह पर स्टोर करें।
किराया भुगतान ट्रैकिंग
प्रत्येक इकाई में आने वाले भुगतानों को दर्ज करें और बकाया शेष राशि पर नज़र रखें, जिसमें किरायेदारों के लिए स्वचालित सूचना और रसीद जनरेशन शामिल है।
किरायेदार पोर्टल
समर्पित किरायेदार-उन्मुख इंटरफ़ेस किरायेदारों को मकान मालिक से संपर्क किए बिना अपनी लीज़ की समीक्षा करने, भुगतान इतिहास देखने और रसीदें डाउनलोड करने की सुविधा देता है।
कस्टम दस्तावेज़
पुनः प्रयोज्य टेम्पलेट्स से नोटिस, पत्र और घोषणाएँ लिखें ताकि किरायेदारों के साथ संचार सुसंगत और पेशेवर बना रहे।
टीम सहयोग
संपत्ति प्रबंधन के कार्यभार को साझा करने के लिए सहयोगियों को आमंत्रित करें, जिससे यह प्लेटफॉर्म स्वतंत्र मकान मालिकों और रियल एस्टेट व्यवसायों दोनों के लिए उपयुक्त हो जाता है।
ईमेल नोटिफिकेशंस
SMTP, Mailgun, या Gmail कनेक्ट करें ताकि आप सीधे एप्लिकेशन से रसीदें, सामूहिक सूचनाएं और किरायेदार आमंत्रण भेज सकें।
आपको MicroRealEstate को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।