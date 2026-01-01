Nexterm को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
आपके ब्राउज़र से पूरी तरह से सुलभ SSH, VNC, और RDP कनेक्शनों के लिए ओपन-सोर्स सर्वर प्रबंधन।
Nexterm के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Nexterm के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Nexterm एक ओपन-सोर्स सर्वर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो SSH टर्मिनल सेशन, VNC डेस्कटॉप और RDP कनेक्शन को एक सिंगल ब्राउज़र-सुलभ इंटरफ़ेस में समेकित करता है। पारंपरिक रिमोट एक्सेस टूल के विपरीत जिन्हें लोकल क्लाइंट की आवश्यकता होती है, Nexterm आपके VPS पर चलता है और आपको एक पूर्ण कनेक्शन हब देता है जिसे ब्राउज़र वाले किसी भी डिवाइस से एक्सेस किया जा सकता है।
अपने VPS पर Nexterm को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपके सर्वर क्रेडेंशियल और सेशन डेटा आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से कभी बाहर नहीं जाते। बिल्ट-इन SFTP फाइल मैनेजर, सेशन रिकॉर्डिंग, मॉनिटरिंग, और संगठनों और 2FA के लिए सपोर्ट इसे कई SSH क्लाइंट, VNC व्यूअर और RDP टूल को एक साथ मैनेज करने के लिए एक व्यावहारिक विकल्प बनाते हैं।
Nexterm की मुख्य विशेषताएं
SSH, VNC, और RDP
SSH टर्मिनल, VNC डेस्कटॉप और RDP सेशन एक ही ब्राउज़र टैब से प्रबंधित करें — किसी भी डिवाइस पर लोकल क्लाइंट इंस्टॉलेशन की आवश्यकता नहीं है।
SFTP फ़ाइल प्रबंधक
एक बिल्ट-इन SFTP इंटरफ़ेस के माध्यम से रिमोट सर्वर पर फ़ाइलों को ब्राउज़ करें, अपलोड करें और डाउनलोड करें, जिसके लिए किसी अलग FTP क्लाइंट की आवश्यकता नहीं होगी।
सत्र रिकॉर्डिंग
ऑडिटिंग, टीम समीक्षा, या पिछले बदलावों के समस्या निवारण के लिए टर्मिनल और डेस्कटॉप सेशन को रिकॉर्ड और रीप्ले करें।
टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन
अपने सभी सर्वर तक पहुंच को 2FA और OIDC SSO का उपयोग करके सुरक्षित रखें, यह सुनिश्चित करते हुए कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही कनेक्शन खोल सकें।
बहु-उपयोगकर्ता संगठन
सर्वर और क्रेडेंशियल को संगठनों में विभाजित करें ताकि टीमें असंबद्ध इंफ्रास्ट्रक्चर को उजागर किए बिना एक्सेस साझा कर सकें।
आपको Nexterm को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।