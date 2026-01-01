Nexterm एक ओपन-सोर्स सर्वर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो SSH टर्मिनल सेशन, VNC डेस्कटॉप और RDP कनेक्शन को एक सिंगल ब्राउज़र-सुलभ इंटरफ़ेस में समेकित करता है। पारंपरिक रिमोट एक्सेस टूल के विपरीत जिन्हें लोकल क्लाइंट की आवश्यकता होती है, Nexterm आपके VPS पर चलता है और आपको एक पूर्ण कनेक्शन हब देता है जिसे ब्राउज़र वाले किसी भी डिवाइस से एक्सेस किया जा सकता है।

अपने VPS पर Nexterm को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपके सर्वर क्रेडेंशियल और सेशन डेटा आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से कभी बाहर नहीं जाते। बिल्ट-इन SFTP फाइल मैनेजर, सेशन रिकॉर्डिंग, मॉनिटरिंग, और संगठनों और 2FA के लिए सपोर्ट इसे कई SSH क्लाइंट, VNC व्यूअर और RDP टूल को एक साथ मैनेज करने के लिए एक व्यावहारिक विकल्प बनाते हैं।