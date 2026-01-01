एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में Photoview डिप्लॉय करें।
सेल्फ-होस्टेड फोटो गैलरी जो आपकी फ़ाइलसिस्टम संरचना को दर्शाती है और आपकी मूल फ़ाइलों को कभी नहीं बदलती है।
Photoview के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Photoview के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Photoview एक तेज़, सेल्फ-होस्टेड फोटो गैलरी है जिसे फोटोग्राफरों और परिवारों के लिए बनाया गया है जो अपनी यादों को ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखना चाहते हैं जिसे वे नियंत्रित करते हैं। यह आपकी मौजूदा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर से सीधे पढ़ता है — कोई इम्पोर्ट प्रक्रिया नहीं, कोई फाइल पुनर्गठन नहीं — और आपके अपने सर्वर पर स्वचालित रूप से थंबनेल और प्रीव्यू जेनरेट करता है।
क्लाउड फोटो सेवाओं के विपरीत, Photoview आपकी मूल फाइलों को अछूता और निजी रखता है। RAW फाइलें, EXIF मेटाडेटा, GPS कोऑर्डिनेट्स और फेस रिकॉग्निशन सभी बिना किसी थर्ड-पार्टी सेवा को एक भी फोटो भेजे काम करते हैं। प्रत्येक उपयोगकर्ता को अपना लाइब्रेरी पाथ मिलता है, जो इसे घरों या एक सर्वर साझा करने वाली छोटी टीमों के लिए उपयुक्त बनाता है।
Photoview की मुख्य विशेषताएं
फाइलसिस्टम-मिरर किए गए एल्बम
आपकी मौजूदा डायरेक्टरी संरचना स्वचालित रूप से आपकी एल्बम संरचना बन जाती है — कोई आयात नहीं, कोई पुनर्गठन नहीं, कोई लॉक-इन नहीं।
RAW फाइल समर्थन
डार्कटैबल के माध्यम से रॉ कैमरा फॉर्मेट को मूल रूप से ब्राउज़ और प्रीव्यू करता है, ताकि फोटोग्राफर बिना किसी रूपांतरण के अपनी पूरी लाइब्रेरी देख सकें।
चेहरा पहचान
एक ही व्यक्ति की तस्वीरों को स्वचालित रूप से पहचानता और समूहित करता है, जिससे हजारों छवियों में किसी विशिष्ट व्यक्ति की सभी तस्वीरें ढूंढना आसान हो जाता है।
EXIF और GPS मेटाडेटा
प्रत्येक फोटो के लिए कैमरा सेटिंग्स, लेंस डेटा और स्थान की जानकारी प्रदर्शित करता है, साथ ही Mapbox द्वारा संचालित एक वैकल्पिक मानचित्र दृश्य भी।
सुरक्षित साझाकरण
व्यक्तिगत फ़ोटो या पूरे एल्बम के लिए सार्वजनिक शेयर लिंक जनरेट करें, नियंत्रित बाहरी एक्सेस के लिए वैकल्पिक पासवर्ड सुरक्षा के साथ।
बहु-उपयोगकर्ता लाइब्रेरी
प्रत्येक उपयोगकर्ता खाता सर्वर पर अपनी स्वयं की डायरेक्टरी पाथ पर मैप होता है, जिससे परिवार के सदस्य या सहयोगी एक ही इंस्टेंस से अलग-अलग लाइब्रेरी में रहते हैं।
आपको Photoview को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।