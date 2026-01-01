Photoview एक तेज़, सेल्फ-होस्टेड फोटो गैलरी है जिसे फोटोग्राफरों और परिवारों के लिए बनाया गया है जो अपनी यादों को ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखना चाहते हैं जिसे वे नियंत्रित करते हैं। यह आपकी मौजूदा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर से सीधे पढ़ता है — कोई इम्पोर्ट प्रक्रिया नहीं, कोई फाइल पुनर्गठन नहीं — और आपके अपने सर्वर पर स्वचालित रूप से थंबनेल और प्रीव्यू जेनरेट करता है।

क्लाउड फोटो सेवाओं के विपरीत, Photoview आपकी मूल फाइलों को अछूता और निजी रखता है। RAW फाइलें, EXIF मेटाडेटा, GPS कोऑर्डिनेट्स और फेस रिकॉग्निशन सभी बिना किसी थर्ड-पार्टी सेवा को एक भी फोटो भेजे काम करते हैं। प्रत्येक उपयोगकर्ता को अपना लाइब्रेरी पाथ मिलता है, जो इसे घरों या एक सर्वर साझा करने वाली छोटी टीमों के लिए उपयुक्त बनाता है।