Healthchecks पर 69% तक की छूट

Deploy Healthchecks in one click installation.

Open-source cron job and background task monitoring that alerts you the moment a scheduled job fails to run.

तुरंत अपना ऐप्लिकेशन लॉन्च करें
मुफ्त स्वचालित साप्ताहिक बैकअप
AI-प्रबंधित VPS
599/माह
प्लान चुनें
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
Deploy Healthchecks in one click installation.

Healthchecks के लिए एक VPS प्लान चुनें

64% की छूट
KVM 1
1,649
599/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
63% की छूट
KVM 2
2,099
779/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
3,499
1,099/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹2,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
6,199
2,199/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹4,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
KVM 1
1,649
599/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
63% की छूट
KVM 2
2,099
779/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
3,499
1,099/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹2,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
6,199
2,199/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹4,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ

हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन

सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप Healthchecks के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Healthchecks monitors whether your periodic jobs actually run when they are supposed to. It works by expecting regular HTTP pings from your cron jobs, backup scripts, and scheduled tasks — if a ping doesn't arrive within the configured grace period, Healthchecks fires an alert through Slack, PagerDuty, email, Discord, Telegram, or any of its 50+ integrations.

Self-hosting Healthchecks on your VPS gives you unlimited checks at a fixed cost, complete privacy over operational metrics, and the reliability of dedicated infrastructure. Your monitoring service runs independently from the systems it watches, so a VPS-level failure is immediately visible to on-call teams.

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आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Healthchecks की मुख्य विशेषताएं

Simple Ping API

Integrate any cron job or script with a single HTTP GET or POST call — no agent installation and no SDK required for most monitoring scenarios.

50+ Notification Channels

Route alerts to Slack, Discord, Telegram, PagerDuty, Opsgenie, email, webhooks, and dozens more so the right team is notified instantly.

Cron Syntax Scheduling

Define exact schedules using standard cron syntax with configurable grace periods to allow for normal execution variance without false alarms.

Detailed Ping Logs

Every ping is logged with timestamp, duration, exit code, and captured output, giving you a full audit trail for debugging and compliance reporting.

Tag-Based Organization

Group related checks with tags and filter by environment, server, or service to manage hundreds of monitored jobs without losing visibility.

आपको Healthchecks को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

एक क्लिक में लॉन्च करें

पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

एक क्लिक में लॉन्च करें

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक क्लिक में लॉन्च करें

पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

एक क्लिक में लॉन्च करें

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

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स्थानीय स्तर पर शुरुआत करें। वैश्विक स्तर पर विस्तार करें।

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स्थानीय स्तर पर शुरुआत करें। वैश्विक स्तर पर विस्तार करें।

Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
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30 दिन की मनी-बैक गारंटी

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