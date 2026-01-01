Deploy Healthchecks in one click installation.
Open-source cron job and background task monitoring that alerts you the moment a scheduled job fails to run.
Healthchecks के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Healthchecks के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Healthchecks monitors whether your periodic jobs actually run when they are supposed to. It works by expecting regular HTTP pings from your cron jobs, backup scripts, and scheduled tasks — if a ping doesn't arrive within the configured grace period, Healthchecks fires an alert through Slack, PagerDuty, email, Discord, Telegram, or any of its 50+ integrations.
Self-hosting Healthchecks on your VPS gives you unlimited checks at a fixed cost, complete privacy over operational metrics, and the reliability of dedicated infrastructure. Your monitoring service runs independently from the systems it watches, so a VPS-level failure is immediately visible to on-call teams.
Healthchecks की मुख्य विशेषताएं
Simple Ping API
Integrate any cron job or script with a single HTTP GET or POST call — no agent installation and no SDK required for most monitoring scenarios.
50+ Notification Channels
Route alerts to Slack, Discord, Telegram, PagerDuty, Opsgenie, email, webhooks, and dozens more so the right team is notified instantly.
Cron Syntax Scheduling
Define exact schedules using standard cron syntax with configurable grace periods to allow for normal execution variance without false alarms.
Detailed Ping Logs
Every ping is logged with timestamp, duration, exit code, and captured output, giving you a full audit trail for debugging and compliance reporting.
Tag-Based Organization
Group related checks with tags and filter by environment, server, or service to manage hundreds of monitored jobs without losing visibility.
आपको Healthchecks को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
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