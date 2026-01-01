Workout Cool को एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
वर्कआउट प्लान बनाने, प्रगति को ट्रैक करने और एक व्यक्तिगत एक्सरसाइज लाइब्रेरी को मैनेज करने के लिए ओपन-सोर्स फिटनेस कोचिंग प्लेटफ़ॉर्म।
Workout Cool के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Workout Cool के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
वर्कआउट कूल एक सेल्फ-होस्टेड फिटनेस कोचिंग प्लेटफॉर्म है जो एक व्यापक एक्सरसाइज डेटाबेस, संरचित वर्कआउट प्लान बिल्डर और सेशन ट्रैकिंग प्रदान करता है — यह सब आपके अपने सर्वर पर बिना किसी सब्सक्रिप्शन शुल्क या थर्ड-पार्टी डेटा शेयरिंग के चलता है। उपयोगकर्ता इंस्ट्रक्शनल वीडियो डेमोंस्ट्रेशन के साथ एक्सरसाइज ब्राउज़ कर सकते हैं, मसल ग्रुप या ट्रेनिंग गोल के अनुसार व्यवस्थित कस्टम वर्कआउट प्रोग्राम बना सकते हैं, और समय के साथ परफॉरमेंस ट्रैक करने के लिए ट्रेनिंग सेशन लॉग कर सकते हैं।
होस्टेड फिटनेस ऐप्स के विपरीत जो सब्सक्रिप्शन के पीछे हिस्टोरिकल डेटा को लॉक कर देते हैं, वर्कआउट कूल आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक PostgreSQL डेटाबेस में सभी ट्रेनिंग हिस्ट्री को स्टोर करता है। यह प्लेटफॉर्म ईमेल और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को वैकल्पिक Google OAuth के साथ सपोर्ट करता है, और एम्बेडेड एक्सरसाइज लाइब्रेरी को पहले लॉन्च पर सैंपल डेटा के साथ प्री-पॉपुलेट किया जा सकता है।
Workout Cool की मुख्य विशेषताएं
व्यायाम संग्रह
मांसपेशी समूह, उपकरण और प्रशिक्षण प्रकार के अनुसार व्यवस्थित निर्देशात्मक वीडियो प्रदर्शनों के साथ व्यायामों का एक व्यापक डेटाबेस ब्राउज़ करें।
वर्कआउट प्लान बिल्डर
किसी भी फिटनेस गोल के लिए कस्टम एक्सरसाइज सेलेक्शन, सेट्स, रेप्स और रेस्ट पीरियड्स के साथ स्ट्रक्चर्ड मल्टी-डे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाएं।
सेशन लॉगिंग
प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र को वास्तविक प्रदर्शन डेटा के साथ रिकॉर्ड करें ताकि आप समय के साथ वजन की प्रगति और वॉल्यूम को ट्रैक कर सकें।
प्रगति ट्रैकिंग
शक्ति लाभ और प्रशिक्षण की निरंतरता को उन चार्ट्स के साथ देखें जो सत्रों और वर्कआउट कार्यक्रमों में प्रदर्शन के रुझानों को दर्शाते हैं।
मांसपेशी समूह फ़िल्टरिंग
लक्षित मांसपेशी समूह के आधार पर व्यायामों को फ़िल्टर करें और खोजें, ताकि शरीर के हर हिस्से को कवर करने वाले संतुलित कार्यक्रम बनाए जा सकें।
आपको Workout Cool को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।