वर्कआउट कूल एक सेल्फ-होस्टेड फिटनेस कोचिंग प्लेटफॉर्म है जो एक व्यापक एक्सरसाइज डेटाबेस, संरचित वर्कआउट प्लान बिल्डर और सेशन ट्रैकिंग प्रदान करता है — यह सब आपके अपने सर्वर पर बिना किसी सब्सक्रिप्शन शुल्क या थर्ड-पार्टी डेटा शेयरिंग के चलता है। उपयोगकर्ता इंस्ट्रक्शनल वीडियो डेमोंस्ट्रेशन के साथ एक्सरसाइज ब्राउज़ कर सकते हैं, मसल ग्रुप या ट्रेनिंग गोल के अनुसार व्यवस्थित कस्टम वर्कआउट प्रोग्राम बना सकते हैं, और समय के साथ परफॉरमेंस ट्रैक करने के लिए ट्रेनिंग सेशन लॉग कर सकते हैं।

होस्टेड फिटनेस ऐप्स के विपरीत जो सब्सक्रिप्शन के पीछे हिस्टोरिकल डेटा को लॉक कर देते हैं, वर्कआउट कूल आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक PostgreSQL डेटाबेस में सभी ट्रेनिंग हिस्ट्री को स्टोर करता है। यह प्लेटफॉर्म ईमेल और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को वैकल्पिक Google OAuth के साथ सपोर्ट करता है, और एम्बेडेड एक्सरसाइज लाइब्रेरी को पहले लॉन्च पर सैंपल डेटा के साथ प्री-पॉपुलेट किया जा सकता है।