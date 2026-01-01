EdgeDB एक ओपन-सोर्स डेटाबेस है जो रिलेशनल पैराडाइम को फिर से परिभाषित करता है। PostgreSQL के सिद्ध इंजन पर निर्मित, यह एक समृद्ध ऑब्जेक्ट-रिलेशनल डेटा मॉडल, स्कीमा इनहेरिटेंस और EdgeQL — एक क्वेरी भाषा पेश करता है जिसे SQL से अधिक अभिव्यंजक और सुरक्षित बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। डेवलपर्स को कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज़, लिंक प्रॉपर्टीज़ और बिल्ट-इन माइग्रेशन टूलिंग से लाभ होता है जो मैनुअल स्कीमा प्रबंधन को समाप्त करता है।

अपने स्वयं के VPS पर EdgeDB को सेल्फ-होस्ट करना आपको डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, रिसोर्स एलोकेशन और डेटा रेजिडेंसी पर पूर्ण नियंत्रण देता है। आप अपने वर्कलोड से मेल खाने के लिए PostgreSQL सेटिंग्स को ट्यून कर सकते हैं, कस्टम बैकअप रणनीतियाँ लागू कर सकते हैं और मैनेज्ड डेटाबेस सेवाओं की बाधाओं के बिना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं।