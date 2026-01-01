1-क्लिक में EdgeDB डिप्लॉय करें।
PostgreSQL पर बनाया गया अत्याधुनिक ग्राफ-रिलेशनल डेटाबेस, एक आधुनिक क्वेरी भाषा और सहज डेटा मॉडल के साथ।
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आप EdgeDB के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
EdgeDB एक ओपन-सोर्स डेटाबेस है जो रिलेशनल पैराडाइम को फिर से परिभाषित करता है। PostgreSQL के सिद्ध इंजन पर निर्मित, यह एक समृद्ध ऑब्जेक्ट-रिलेशनल डेटा मॉडल, स्कीमा इनहेरिटेंस और EdgeQL — एक क्वेरी भाषा पेश करता है जिसे SQL से अधिक अभिव्यंजक और सुरक्षित बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। डेवलपर्स को कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज़, लिंक प्रॉपर्टीज़ और बिल्ट-इन माइग्रेशन टूलिंग से लाभ होता है जो मैनुअल स्कीमा प्रबंधन को समाप्त करता है।
अपने स्वयं के VPS पर EdgeDB को सेल्फ-होस्ट करना आपको डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, रिसोर्स एलोकेशन और डेटा रेजिडेंसी पर पूर्ण नियंत्रण देता है। आप अपने वर्कलोड से मेल खाने के लिए PostgreSQL सेटिंग्स को ट्यून कर सकते हैं, कस्टम बैकअप रणनीतियाँ लागू कर सकते हैं और मैनेज्ड डेटाबेस सेवाओं की बाधाओं के बिना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं।
EdgeDB की मुख्य विशेषताएं
EdgeQL क्वेरी भाषा
SQL का एक आधुनिक विकल्प, सहज सिंटैक्स, कंपोज़ेबल एक्सप्रेशंस और शक्तिशाली ऑब्जेक्ट ग्राफ़ ट्रैवर्सल के साथ जो जटिल मल्टी-जॉइन क्वेरीज़ को समाप्त करता है।
ऑब्जेक्ट-रिलेशनल मॉडल
ऑब्जेक्ट टाइप का उपयोग करके स्कीमा को परिभाषित करें, जिसमें इनहेरिटेंस और कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज़ हों, जिससे एप्लिकेशन कोड और डेटाबेस लेयर के बीच इम्पीड़ेंस मिसमैच कम हो।
स्वचालित माइग्रेशन
अपनी स्कीमा परिभाषाओं से स्कीमा माइग्रेशन को स्वचालित रूप से जनरेट और लागू करें, हाथ से लिखे गए ALTER TABLE स्क्रिप्ट्स और माइग्रेशन ड्रिफ्ट को खत्म करते हुए।
वेब एडमिन UI
अतिरिक्त टूल इंस्टॉल किए बिना स्कीमा अन्वेषण, इंटरैक्टिव क्वेरीज़ और डेटा विज़ुअलाइज़ेशन के लिए अंतर्निहित ब्राउज़र-आधारित इंटरफ़ेस।
टाइप-सेफ क्लाइंट लाइब्रेरीज़
TypeScript, Python, और Go के लिए आधिकारिक क्वेरी बिल्डर्स सीधे आपके EdgeDB स्कीमा से पूरी तरह से टाइप-सेफ डेटाबेस एक्सेस कोड उत्पन्न करते हैं।
आपको EdgeDB को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।