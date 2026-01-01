एक क्लिक इंस्टॉलेशन में Mitra डिप्लॉय करें।
पूर्ण मास्टोडन एपीआई संगतता और बहुत कम मेमोरी फ़ुटप्रिंट के साथ हल्का रस्ट-आधारित फ़ेडरेटेड सोशल नेटवर्क।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Mitra के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
मित्रा रस्ट में लिखा गया एक ओपन-सोर्स फ़ेडरेटेड माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफ़ॉर्म है जो ActivityPub प्रोटोकॉल के माध्यम से व्यापक फ़ेडिवर्से से जुड़ता है। 50 MB से कम मेमोरी फ़ुटप्रिंट के साथ, यह सबसे छोटे VPS प्लान पर भी आसानी से चलता है जबकि मास्टोडॉन, प्लेरोमा, मिसकी और अन्य फ़ेडरेटेड नेटवर्क के साथ इंटरऑपरेट करता है। क्योंकि मित्रा मास्टोडॉन API को लागू करता है, हर लोकप्रिय मास्टोडॉन क्लाइंट बिना किसी समस्या के काम करता है।
अपने खुद के VPS पर मित्रा को सेल्फ-होस्ट करने से आपका सोशल ग्राफ़, पोस्ट और सब्सक्राइबर डेटा पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रहता है — कोई एल्गोरिथम फ़ीड नहीं, कोई विज्ञापन नहीं, और कोई थर्ड-पार्टी प्लेटफ़ॉर्म नियमों का निर्धारण नहीं करता। आप अपने समुदाय के लिए रजिस्ट्रेशन पॉलिसी, मॉडरेशन अप्रोच और फ़ेडरेशन स्कोप निर्धारित करते हैं।
Mitra की मुख्य विशेषताएं
छोटा मेमोरी फुटप्रिंट
50 MB RAM से कम में चलता है, जो इसे उपलब्ध सबसे हल्का फ़ेडरेटेड सोशल सर्वर बनाता है और छोटे VPS डिप्लॉयमेंट के लिए आदर्श है।
Mastodon API संगत
लगभग हर मौजूदा मास्टोडॉन क्लाइंट ऐप के साथ वेब, डेस्कटॉप, एंड्रॉइड और आईओएस पर बिना किसी बदलाव के काम करता है।
ActivityPub फेडरेशन
हजारों फेडीवर्स इंस्टांसेज़ से कनेक्ट होता है ताकि उपयोगकर्ता मास्टोडॉन, प्लेरोमा, मिस्की और अन्य प्लेटफ़ॉर्म पर खातों को फॉलो कर सकें।
बिल्ट-इन सब्सक्रिप्शन
नेटिव पेड कंटेंट सब्सक्रिप्शन, जो मोनरो में सेटल किए गए हैं, क्रिएटर्स को थर्ड-पार्टी पेमेंट प्रोसेसर के बिना अपने काम का मुद्रीकरण करने देते हैं।
खाता माइग्रेशन
उपयोगकर्ता अपनी पहचान और फॉलोअर्स को किसी अन्य सर्वर पर ले जा सकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे किसी एक इंस्टेंस तक सीमित नहीं रहेंगे।
Tor और I2P सहायता
गोपनीयता-केंद्रित समुदायों और अनियन-राउटेड इंस्टेंस के लिए Tor और I2P पर सीधे तौर पर फेडरेट करता है।
आपको Mitra को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।