मित्रा रस्ट में लिखा गया एक ओपन-सोर्स फ़ेडरेटेड माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफ़ॉर्म है जो ActivityPub प्रोटोकॉल के माध्यम से व्यापक फ़ेडिवर्से से जुड़ता है। 50 MB से कम मेमोरी फ़ुटप्रिंट के साथ, यह सबसे छोटे VPS प्लान पर भी आसानी से चलता है जबकि मास्टोडॉन, प्लेरोमा, मिसकी और अन्य फ़ेडरेटेड नेटवर्क के साथ इंटरऑपरेट करता है। क्योंकि मित्रा मास्टोडॉन API को लागू करता है, हर लोकप्रिय मास्टोडॉन क्लाइंट बिना किसी समस्या के काम करता है।

अपने खुद के VPS पर मित्रा को सेल्फ-होस्ट करने से आपका सोशल ग्राफ़, पोस्ट और सब्सक्राइबर डेटा पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रहता है — कोई एल्गोरिथम फ़ीड नहीं, कोई विज्ञापन नहीं, और कोई थर्ड-पार्टी प्लेटफ़ॉर्म नियमों का निर्धारण नहीं करता। आप अपने समुदाय के लिए रजिस्ट्रेशन पॉलिसी, मॉडरेशन अप्रोच और फ़ेडरेशन स्कोप निर्धारित करते हैं।