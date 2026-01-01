Dasharr एक ओपन-सोर्स Rust और Vue डैशबोर्ड है जिसे विशेष रूप से निजी टोरेंट ट्रैकर्स के उपयोगकर्ताओं के लिए बनाया गया है। यह आपके द्वारा सक्षम किए गए प्रत्येक इंडेक्सर को समय-समय पर पोल करता है, इतिहास को PostgreSQL में संग्रहीत करता है, और अपलोड, डाउनलोड, अनुपात, बोनस पॉइंट और बाउंटी में दीर्घकालिक रुझानों को उजागर करता है, जिन्हें ट्रैकर्स स्वयं वर्तमान मूल्य से परे शायद ही कभी उजागर करते हैं।

अपने VPS पर Dasharr को सेल्फ-होस्ट करना आपकी प्रत्येक API कुंजी और आपके ट्रैकर खातों का पूरा इतिहास किसी तीसरे पक्ष की सेवा के बजाय पूरी तरह से आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है। बैकग्राउंड में हर छह घंटे में आंकड़े एकत्र किए जाते हैं ताकि आप अपने सभी ट्रैकर्स पर एक ही टाइमलाइन में अपलोड, स्वचालित टूल और बाउंटी खर्च को सहसंबंधित कर सकें।