Dasharr को एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
सेल्फ-होस्टेड डैशबोर्ड जो बीस से अधिक प्राइवेट टोरेंट ट्रैकर्स पर अपलोड, डाउनलोड और बाउंटी स्टैट्स को ट्रैक करता है।
Dasharr के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Dasharr के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Dasharr एक ओपन-सोर्स Rust और Vue डैशबोर्ड है जिसे विशेष रूप से निजी टोरेंट ट्रैकर्स के उपयोगकर्ताओं के लिए बनाया गया है। यह आपके द्वारा सक्षम किए गए प्रत्येक इंडेक्सर को समय-समय पर पोल करता है, इतिहास को PostgreSQL में संग्रहीत करता है, और अपलोड, डाउनलोड, अनुपात, बोनस पॉइंट और बाउंटी में दीर्घकालिक रुझानों को उजागर करता है, जिन्हें ट्रैकर्स स्वयं वर्तमान मूल्य से परे शायद ही कभी उजागर करते हैं।
अपने VPS पर Dasharr को सेल्फ-होस्ट करना आपकी प्रत्येक API कुंजी और आपके ट्रैकर खातों का पूरा इतिहास किसी तीसरे पक्ष की सेवा के बजाय पूरी तरह से आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है। बैकग्राउंड में हर छह घंटे में आंकड़े एकत्र किए जाते हैं ताकि आप अपने सभी ट्रैकर्स पर एक ही टाइमलाइन में अपलोड, स्वचालित टूल और बाउंटी खर्च को सहसंबंधित कर सकें।
Dasharr की मुख्य विशेषताएं
मल्टी-ट्रैकर समर्थन
एक ही डैशबोर्ड के तहत बीस से अधिक प्राइवेट ट्रैकर्स के लिए बिल्ट-इन संग्राहक, जिनमें RED, BTN, GGn, MAM, OPS, BLU, ANT, FNP, और कई अन्य शामिल हैं।
दीर्घकालिक इतिहास
हर पोल PostgreSQL में संग्रहीत होता है ताकि आप देख सकें कि अपलोड, अनुपात और बोनस पॉइंट हफ्तों और महीनों में कैसे विकसित होते हैं, बजाय केवल वर्तमान स्नैपशॉट के।
अनुसूचित संग्रह
बैकग्राउंड में हर छह घंटे में आँकड़े स्वचालित रूप से ताज़ा होते हैं, इसलिए डैशबोर्ड हमेशा मैनुअल सिंकिंग के बिना हाल की गतिविधि को दर्शाता है।
इनाम योजना
बाउंटी की कमाई और खर्च को ट्रैकर्स पर ट्रैक करें ताकि यह योजना बनाई जा सके कि किसी भी चुनी हुई समय-सीमा में अनुरोधों के लिए कितना आवंटित किया जा सकता है।
OpenAPI दस्तावेज़ीकृत
हर एंडपॉइंट /swagger-ui/ पर एक स्वैगर UI के माध्यम से उपलब्ध है ताकि डेटा को कस्टम स्क्रिप्ट्स, ग्राफाना, या अन्य डैशबोर्ड्स से क्वेरी किया जा सके।
पहले से प्राइवेट
ट्रैकर एपीआई कीज़ कभी भी आपके वीपीएस से बाहर नहीं जातीं — बैकएंड सीधे हर इंडेक्सर से बात करता है और आपके अपने पोस्टग्रेएसक्यूएल डेटाबेस में क्रेडेंशियल स्टोर करता है।
आपको Dasharr को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।