evcc को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
सैकड़ों वॉलबॉक्स, इनवर्टर और वाहनों के लिए सौर-सक्षम EV चार्जिंग कंट्रोलर और होम एनर्जी मैनेजर।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप evcc के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
evcc एक ओपन-सोर्स EV चार्ज कंट्रोलर और होम एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है जो ग्रिड बिजली के बजाय स्वयं उत्पादित सौर ऊर्जा से आपके इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करने को प्राथमिकता देता है। यह सैकड़ों वॉलबॉक्स, सोलर इन्वर्टर, बैटरी स्टोरेज सिस्टम, स्मार्ट मीटर और वाहन API से जुड़ता है ताकि लाइव PV अधिशेष, डायनामिक बिजली टैरिफ और बैटरी चार्ज की स्थिति के आधार पर चार्जिंग का समन्वय किया जा सके।
अपने स्वयं के VPS पर evcc को सेल्फ-होस्ट करने से डिवाइस क्रेडेंशियल, चार्जिंग हिस्ट्री और ऑटोमेशन लॉजिक पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रहते हैं, वेंडर क्लाउड सेवाओं पर किसी भी निर्भरता को समाप्त करता है, और यह सुनिश्चित करता है कि जब भी सूरज चमक रहा हो, आपकी चार्जिंग रणनीतियाँ मज़बूती से चलती रहें।
evcc की मुख्य विशेषताएं
सौर अतिरिक्त चार्जिंग
आपकी EV को वास्तविक समय में अतिरिक्त फोटोवोल्टिक ऊर्जा से चार्ज करता है, स्व-उपभोग को अधिकतम करते हुए और ग्रिड से आयात को कम करते हुए।
डायनामिक टैरिफ समर्थन
डायनामिक बिजली टैरिफ जैसे Tibber, aWATTar, और Octopus के सबसे सस्ते घंटों के दौरान चार्जिंग शेड्यूल करता है।
सैकड़ों डिवाइस
यह ABB, KEBA, go-e, Tesla, Fronius, SMA, SolarEdge, Huawei, और कई अन्य के चार्जर, मीटर, इन्वर्टर और वाहनों के साथ एकीकृत होता है।
ब्राउज़र-आधारित सेटअप
वॉलबॉक्स, वाहन, मीटर और लोडपॉइंट्स को एक निर्देशित वेब UI के माध्यम से कॉन्फ़िगर करें, बिना YAML फ़ाइलों को मैन्युअल रूप से संपादित किए।
होम बैटरी जागरूक
घर की बैटरी की चार्ज स्थिति के अनुसार EV चार्जिंग का समन्वय करता है ताकि आपकी घर की बैटरी कार को बिजली देने के लिए खत्म न हो।
REST और MQTT APIs
Home Assistant, openHAB, Node-RED, और कस्टम ऑटोमेशन के लिए एक पूर्ण REST और MQTT API प्रदान करता है।
आपको evcc को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।