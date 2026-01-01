evcc एक ओपन-सोर्स EV चार्ज कंट्रोलर और होम एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है जो ग्रिड बिजली के बजाय स्वयं उत्पादित सौर ऊर्जा से आपके इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करने को प्राथमिकता देता है। यह सैकड़ों वॉलबॉक्स, सोलर इन्वर्टर, बैटरी स्टोरेज सिस्टम, स्मार्ट मीटर और वाहन API से जुड़ता है ताकि लाइव PV अधिशेष, डायनामिक बिजली टैरिफ और बैटरी चार्ज की स्थिति के आधार पर चार्जिंग का समन्वय किया जा सके।

अपने स्वयं के VPS पर evcc को सेल्फ-होस्ट करने से डिवाइस क्रेडेंशियल, चार्जिंग हिस्ट्री और ऑटोमेशन लॉजिक पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रहते हैं, वेंडर क्लाउड सेवाओं पर किसी भी निर्भरता को समाप्त करता है, और यह सुनिश्चित करता है कि जब भी सूरज चमक रहा हो, आपकी चार्जिंग रणनीतियाँ मज़बूती से चलती रहें।