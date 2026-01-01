1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Spliit डिप्लॉय करें।
मुफ्त, ओपन-सोर्स खर्च-विभाजन ऐप ग्रुप्स के लिए — साझा लागतों को ट्रैक करें और बिना सब्सक्रिप्शन के हिसाब करें।
Spliit के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Spliit के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Spliit, Splitwise का एक सेल्फ-होस्टेड विकल्प है जो दोस्तों, घर के साथियों या यात्रियों के समूहों को साझा खर्चों को ट्रैक करने और यह हिसाब लगाने देता है कि कौन किसको कितना देना है। एक ग्रुप बनाएं, खर्च होते ही उन्हें जोड़ें, और Spliit अपने आप बैलेंस का हिसाब लगा लेता है — प्रतिभागियों के लिए किसी अकाउंट की आवश्यकता नहीं है, बस एक लिंक शेयर करें।
Spliit को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपका वित्तीय डेटा — किसने क्या, किसके साथ और किस पर खर्च किया — कभी भी किसी थर्ड-पार्टी सर्वर पर नहीं जाता या विज्ञापन के लिए इस्तेमाल नहीं होता। इसमें कोई सब्सक्रिप्शन टियर नहीं हैं, कोई प्रीमियम सुविधाएँ लॉक नहीं हैं, और डेटा पोर्टेबिलिटी की कोई चिंता नहीं है: आपका इंस्टेंस, आपका डेटा, आपका कंट्रोल।
Spliit की मुख्य विशेषताएं
खाते की कोई आवश्यकता नहीं।
एक ग्रुप लिंक शेयर करें और कोई भी तुरंत खर्च जोड़ या देख सकता है — प्रतिभागियों के लिए किसी साइन-अप या ईमेल सत्यापन की आवश्यकता नहीं है।
स्वचालित संतुलन गणना
Spliit हर खर्च के बाद गणना करता है कि किसका किस पर कितना बकाया है, जिससे एक समूह के बीच हिसाब बराबर करने के लिए आवश्यक लेन-देन की संख्या कम हो जाती है।
रसीद स्कैनिंग
रसीद की तस्वीर लें और Spliit अपने आप राशि निकाल लेता है, जिससे मैन्युअल टाइपिंग के बिना खर्च दर्ज करने की प्रक्रिया तेज़ हो जाती है।
खर्चों का असमान विभाजन
खर्चों को सटीक राशि, प्रतिशत या शेयरों के आधार पर बांटें — केवल समान रूप से नहीं — ऐसी स्थितियों के लिए जहाँ एक व्यक्ति दूसरों से अधिक उपयोग करता है।
व्यय श्रेणियाँ और खोज
खर्चों को श्रेणी के अनुसार टैग करें और लंबे समय से चल रहे समूहों में किसी भी लेनदेन को तुरंत खोजने के लिए इतिहास को फ़िल्टर करें।
आपको Spliit को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।