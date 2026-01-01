Spliit, Splitwise का एक सेल्फ-होस्टेड विकल्प है जो दोस्तों, घर के साथियों या यात्रियों के समूहों को साझा खर्चों को ट्रैक करने और यह हिसाब लगाने देता है कि कौन किसको कितना देना है। एक ग्रुप बनाएं, खर्च होते ही उन्हें जोड़ें, और Spliit अपने आप बैलेंस का हिसाब लगा लेता है — प्रतिभागियों के लिए किसी अकाउंट की आवश्यकता नहीं है, बस एक लिंक शेयर करें।

Spliit को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपका वित्तीय डेटा — किसने क्या, किसके साथ और किस पर खर्च किया — कभी भी किसी थर्ड-पार्टी सर्वर पर नहीं जाता या विज्ञापन के लिए इस्तेमाल नहीं होता। इसमें कोई सब्सक्रिप्शन टियर नहीं हैं, कोई प्रीमियम सुविधाएँ लॉक नहीं हैं, और डेटा पोर्टेबिलिटी की कोई चिंता नहीं है: आपका इंस्टेंस, आपका डेटा, आपका कंट्रोल।