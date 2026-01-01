BookStack एक मुफ्त, ओपन-सोर्स विकी है जो Laravel पर बना है जो डॉक्यूमेंटेशन को बुक्स (Books), चैप्टर्स (Chapters) और पेजेस (Pages) के तीन-स्तरीय पदानुक्रम में व्यवस्थित करता है — यह दर्शाता है कि लोग संरचित सामग्री के बारे में स्वाभाविक रूप से कैसे सोचते हैं। एक WYSIWYG एडिटर, बिल्ट-इन Markdown मोड और draw.io डायग्राम इंटीग्रेशन का मतलब है कि टीमें प्लेटफॉर्म छोड़े बिना डॉक्यूमेंटेशन लिख और सचित्र कर सकती हैं।

अपने खुद के VPS पर BookStack को सेल्फ-होस्ट करना संवेदनशील आंतरिक डॉक्यूमेंटेशन — रनबुक, आर्किटेक्चर निर्णय, HR नीतियां — को पूरी तरह से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है, बिना किसी प्रति-सीट लागत और आपकी सामग्री तक किसी तीसरे पक्ष की पहुंच के बिना। रोल-आधारित अनुमतियां आपको यह नियंत्रित करने देती हैं कि नॉलेज बेस के प्रत्येक अनुभाग को कौन पढ़ या संपादित कर सकता है।