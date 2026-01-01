एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में BookStack डिप्लॉय करें।
व्यवस्थित टीम दस्तावेज़ीकरण के लिए एक संरचित किताबें, अध्याय और पृष्ठों के पदानुक्रम के साथ स्व-होस्टेड विकी प्लेटफॉर्म।
BookStack के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप BookStack के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
BookStack एक मुफ्त, ओपन-सोर्स विकी है जो Laravel पर बना है जो डॉक्यूमेंटेशन को बुक्स (Books), चैप्टर्स (Chapters) और पेजेस (Pages) के तीन-स्तरीय पदानुक्रम में व्यवस्थित करता है — यह दर्शाता है कि लोग संरचित सामग्री के बारे में स्वाभाविक रूप से कैसे सोचते हैं। एक WYSIWYG एडिटर, बिल्ट-इन Markdown मोड और draw.io डायग्राम इंटीग्रेशन का मतलब है कि टीमें प्लेटफॉर्म छोड़े बिना डॉक्यूमेंटेशन लिख और सचित्र कर सकती हैं।
अपने खुद के VPS पर BookStack को सेल्फ-होस्ट करना संवेदनशील आंतरिक डॉक्यूमेंटेशन — रनबुक, आर्किटेक्चर निर्णय, HR नीतियां — को पूरी तरह से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है, बिना किसी प्रति-सीट लागत और आपकी सामग्री तक किसी तीसरे पक्ष की पहुंच के बिना। रोल-आधारित अनुमतियां आपको यह नियंत्रित करने देती हैं कि नॉलेज बेस के प्रत्येक अनुभाग को कौन पढ़ या संपादित कर सकता है।
BookStack की मुख्य विशेषताएं
संरचित पदानुक्रम
बुक्स, चैप्टर्स और पेजेस दस्तावेज़ों को व्यवस्थित और नेविगेट करने योग्य रखते हैं, जैसे-जैसे नॉलेज बेस हजारों प्रविष्टियों तक बढ़ता है।
WYSIWYG और Markdown एडिटर्स
लेखक प्रति-पृष्ठ के आधार पर अपनी पसंदीदा संपादन अनुभव चुनते हैं — एक विज़ुअल ब्लॉक एडिटर या लाइव प्रीव्यू के साथ रॉ मार्कडाउन।
भूमिका-आधारित अनुमतियाँ
किताब, अध्याय और पेज स्तर पर बारीक एक्सेस कंट्रोल आपको टीमों, कॉन्ट्रैक्टरों और सार्वजनिक पाठकों के बीच डॉक्यूमेंटेशन को अलग-अलग करने की सुविधा देता है।
पूर्ण-पाठ खोज
सभी पेज टेक्स्ट, शीर्षकों और मेटाडेटा में तेज़ खोज का मतलब है कि उपयोगकर्ता यह जाने बिना जवाब ढूंढ लेते हैं कि सामग्री कहाँ फ़ाइल की गई है।
पेज रिवीजन हिस्ट्री
हर संपादन को डिफ व्यूइंग और एक-क्लिक रोलबैक के साथ संस्करणित किया जाता है, जो सहयोगात्मक दस्तावेज़ीकरण के लिए एक ऑडिट ट्रेल और सुरक्षा जाल प्रदान करता है।
आपको BookStack को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।