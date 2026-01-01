Dialoqbase आपके अपने नॉलेज बेस पर आधारित कस्टम चैटबॉट बनाने के लिए एक ओपन-सोर्स प्लेटफ़ॉर्म है। दस्तावेज़, वेबसाइटें, PDF, GitHub रिपॉजिटरी, ऑडियो और वीडियो ट्रांसक्रिप्ट को PostgreSQL और pgvector का उपयोग करके इनजेस्ट और इंडेक्स किया जा सकता है, फिर किसी भी समर्थित भाषा मॉडल — OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama, या एक सेल्फ-होस्टेड लोकल AI इंस्टेंस — के माध्यम से क्वेरी किया जा सकता है। प्रोवाइडर बदलने के लिए आपके स्रोतों को फिर से इंडेक्स करने की आवश्यकता नहीं होती है।

अपने खुद के VPS पर Dialoqbase को सेल्फ-होस्ट करने से मालिकाना दस्तावेज़, बातचीत का इतिहास और प्रोवाइडर API कीज़ आपके नियंत्रण में रहते हैं, बिना किसी प्रति-संदेश शुल्क या थर्ड-पार्टी SaaS लॉक-इन के। बिल्ट-इन चैनल इंटीग्रेशन आपको उसी बॉट को Telegram, Discord, WhatsApp, या एक एम्बेडेबल वेब विजेट पर पब्लिश करने देते हैं।