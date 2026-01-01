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स्वयं-होस्टेड चैटबॉट बिल्डर एक निजी ज्ञान आधार और प्लगेबल भाषा और एम्बेडिंग मॉडल प्रदाताओं के साथ।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Dialoqbase के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Dialoqbase आपके अपने नॉलेज बेस पर आधारित कस्टम चैटबॉट बनाने के लिए एक ओपन-सोर्स प्लेटफ़ॉर्म है। दस्तावेज़, वेबसाइटें, PDF, GitHub रिपॉजिटरी, ऑडियो और वीडियो ट्रांसक्रिप्ट को PostgreSQL और pgvector का उपयोग करके इनजेस्ट और इंडेक्स किया जा सकता है, फिर किसी भी समर्थित भाषा मॉडल — OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama, या एक सेल्फ-होस्टेड लोकल AI इंस्टेंस — के माध्यम से क्वेरी किया जा सकता है। प्रोवाइडर बदलने के लिए आपके स्रोतों को फिर से इंडेक्स करने की आवश्यकता नहीं होती है।
अपने खुद के VPS पर Dialoqbase को सेल्फ-होस्ट करने से मालिकाना दस्तावेज़, बातचीत का इतिहास और प्रोवाइडर API कीज़ आपके नियंत्रण में रहते हैं, बिना किसी प्रति-संदेश शुल्क या थर्ड-पार्टी SaaS लॉक-इन के। बिल्ट-इन चैनल इंटीग्रेशन आपको उसी बॉट को Telegram, Discord, WhatsApp, या एक एम्बेडेबल वेब विजेट पर पब्लिश करने देते हैं।
Dialoqbase की मुख्य विशेषताएं
निजी ज्ञानाधार
PDFs, वेबसाइट्स, साइटमैप्स, वर्ड डॉक्यूमेंट्स, गिटहब रिपॉजिटरीज़, प्लेन टेक्स्ट, और ऑडियो या वीडियो ट्रांसक्रिप्ट्स को इनजेस्ट करें ताकि प्रत्येक बॉट को आपके अपने डेटा पर आधारित किया जा सके।
बहु-प्रदाता LLMs
OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama, और Local AI के बीच स्विच करें, अपने स्रोतों को फिर से इंडेक्स किए बिना या प्रॉम्प्ट्स को फिर से लिखे बिना।
पोस्टग्रेस वेक्टर सर्च
वेक्टर एम्बेडिंग pgvector के साथ PostgreSQL में रहते हैं, इसलिए एक ही डेटाबेस मेटाडेटा, बातचीत के इतिहास और समानता खोज को संचालित करता है।
चैनल इंटीग्रेशन
एक ही कॉन्फ़िगरेशन से टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, वॉट्सऐप, या एक एम्बेड करने योग्य वेब विजेट पर वही बॉट प्रकाशित करें।
एम्बेड करने योग्य वेब विजेट
किसी भी साइट में एक छोटा स्क्रिप्ट टैग डालें ताकि आप अपने बॉट को फ्रंट-एंड कोड लिखे बिना एक फ्लोटिंग चैट विजेट के रूप में उपलब्ध करा सकें।
REST API पहुँच
एक REST API आपको बातचीत शुरू करने, नए स्रोतों पर पुनः प्रशिक्षित करने, और प्रतिक्रियाओं को कस्टम एप्लिकेशन और ऑटोमेशन में पाइप करने की अनुमति देता है।
आपको Dialoqbase को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।