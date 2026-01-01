1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Apache Kvrocks डिप्लॉय करें
डिस्क-आधारित रेडिस-प्रोटोकॉल की-वैल्यू डेटाबेस जो इन-मेमोरी रेडिस की तुलना में प्रति गीगाबाइट रैम में कहीं अधिक डेटा स्टोर करता है।
Apache Kvrocks के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Apache Kvrocks के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Apache Kvrocks एक डिस्ट्रीब्यूटेड NoSQL की-वैल्यू डेटाबेस है जो Redis RESP प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है लेकिन पूरे डेटासेट को मेमोरी में रखने के बजाय RocksDB के माध्यम से डेटा को डिस्क पर बनाए रखता है। इसका परिणाम यह है कि यह किसी भी Redis क्लाइंट के लिए एक ड्रॉप-इन टारगेट है जो उसी हार्डवेयर पर बहुत बड़े डेटासेट को स्टोर करता है, उन वर्कलोड के लिए आदर्श है जहाँ इन-मेमोरी Redis बहुत महंगा हो जाता है।
Kvrocks सभी प्रमुख Redis डेटा प्रकारों, प्रति-किरायेदार टोकन के साथ नेमस्पेस, एसिंक बिनलॉग रेप्लिकेशन, फेलओवर के लिए Redis Sentinel और एक केंद्रीय रूप से प्रबंधित क्लस्टर मोड को सपोर्ट करता है। VPS पर Kvrocks को सेल्फ-होस्ट करना ऐप्लिकेशंस को RocksDB ट्यूनिंग, कम्प्रेशन और स्टोरेज लेआउट पर पूर्ण नियंत्रण के साथ एक परसिस्टेंट Redis-कंपैटिबल स्टोर देता है, प्रबंधित-सेवा मूल्य निर्धारण के बिना।
Apache Kvrocks की मुख्य विशेषताएं
Redis प्रोटोकॉल संगत
यह हर Redis क्लाइंट लाइब्रेरी के साथ काम करता है, जो पोर्ट 6666 पर मानक RESP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है — स्ट्रिंग्स, हैश, लिस्ट्स, सेट्स, सॉर्टेड सेट्स, स्ट्रीम्स और बिटमैप्स सभी Redis की तरह व्यवहार करते हैं।
डिस्क-आधारित स्टोरेज
RocksDB इंजन पूरे डेटासेट को डिस्क पर बनाए रखता है ताकि क्षमता RAM के बजाय स्टोरेज के साथ बढ़ती है, अक्सर Redis की तुलना में प्रति VPS दस गुना अधिक डेटा रखता है।
टोकन के साथ नेम्सपेस
मल्टी-टेनेंट नेमस्पेस सपोर्ट प्रत्येक लॉजिकल डेटाबेस को एक अलग टोकन असाइन करता है ताकि एक सिंगल Kvrocks इंस्टेंस को एप्लिकेशनों में सुरक्षित रूप से साझा किया जा सके।
अतुल्यकालिक प्रतिकृति
MySQL-शैली बिनलॉग रेप्लिकेशन रीड स्केलिंग, बैकअप और आपदा रिकवरी के लिए प्राइमरी को बाधित किए बिना रेप्लिका को राइट्स स्ट्रीम करता है।
क्लस्टर और सेंटिनल
नेटिव Redis क्लस्टर मोड और Redis सेंटिनल संगतता मौजूदा Redis टूलिंग का उपयोग करके हॉरिजॉन्टल शार्डिंग और ऑटोमैटिक फेलओवर को सक्षम करती है।
आपको Apache Kvrocks को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।