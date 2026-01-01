Apache Kvrocks एक डिस्ट्रीब्यूटेड NoSQL की-वैल्यू डेटाबेस है जो Redis RESP प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है लेकिन पूरे डेटासेट को मेमोरी में रखने के बजाय RocksDB के माध्यम से डेटा को डिस्क पर बनाए रखता है। इसका परिणाम यह है कि यह किसी भी Redis क्लाइंट के लिए एक ड्रॉप-इन टारगेट है जो उसी हार्डवेयर पर बहुत बड़े डेटासेट को स्टोर करता है, उन वर्कलोड के लिए आदर्श है जहाँ इन-मेमोरी Redis बहुत महंगा हो जाता है।

Kvrocks सभी प्रमुख Redis डेटा प्रकारों, प्रति-किरायेदार टोकन के साथ नेमस्पेस, एसिंक बिनलॉग रेप्लिकेशन, फेलओवर के लिए Redis Sentinel और एक केंद्रीय रूप से प्रबंधित क्लस्टर मोड को सपोर्ट करता है। VPS पर Kvrocks को सेल्फ-होस्ट करना ऐप्लिकेशंस को RocksDB ट्यूनिंग, कम्प्रेशन और स्टोरेज लेआउट पर पूर्ण नियंत्रण के साथ एक परसिस्टेंट Redis-कंपैटिबल स्टोर देता है, प्रबंधित-सेवा मूल्य निर्धारण के बिना।