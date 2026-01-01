QloApps एक मुफ्त, ओपन-सोर्स होटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम, एक डायरेक्ट बुकिंग इंजन और एक ग्राहक-उन्मुख होटल वेबसाइट को एक ही इंस्टॉलेशन में जोड़ता है। होटल मालिक एक ही डैशबोर्ड से कमरे की इन्वेंट्री, दरें, कर और आरक्षण प्रबंधित कर सकते हैं, जबकि थर्ड-पार्टी पोर्टलों को कमीशन दिए बिना अपनी साइट पर सीधे बुकिंग स्वीकार कर सकते हैं।

अपने स्वयं के VPS पर QloApps को सेल्फ-होस्ट करने से मेहमान डेटा, भुगतान रिकॉर्ड और आरक्षण इतिहास आपके पूर्ण नियंत्रण में रहता है, होस्टेड आरक्षण सेवाओं के साथ सामान्य प्रति-बुकिंग शुल्क समाप्त हो जाते हैं, और आपको बुकिंग प्रवाह, थीम और बैक-ऑफिस को अपनी प्रॉपर्टी के वास्तविक संचालन के अनुरूप बनाने की सुविधा मिलती है।