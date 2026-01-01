एक क्लिक इंस्टॉलेशन में QloApps डिप्लॉय करें।
प्रॉपर्टी प्रबंधन प्रणाली, बुकिंग इंजन और होटल वेबसाइट के साथ ओपन-सोर्स होटल प्रबंधन और आरक्षण प्रणाली।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप QloApps के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
QloApps एक मुफ्त, ओपन-सोर्स होटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम, एक डायरेक्ट बुकिंग इंजन और एक ग्राहक-उन्मुख होटल वेबसाइट को एक ही इंस्टॉलेशन में जोड़ता है। होटल मालिक एक ही डैशबोर्ड से कमरे की इन्वेंट्री, दरें, कर और आरक्षण प्रबंधित कर सकते हैं, जबकि थर्ड-पार्टी पोर्टलों को कमीशन दिए बिना अपनी साइट पर सीधे बुकिंग स्वीकार कर सकते हैं।
अपने स्वयं के VPS पर QloApps को सेल्फ-होस्ट करने से मेहमान डेटा, भुगतान रिकॉर्ड और आरक्षण इतिहास आपके पूर्ण नियंत्रण में रहता है, होस्टेड आरक्षण सेवाओं के साथ सामान्य प्रति-बुकिंग शुल्क समाप्त हो जाते हैं, और आपको बुकिंग प्रवाह, थीम और बैक-ऑफिस को अपनी प्रॉपर्टी के वास्तविक संचालन के अनुरूप बनाने की सुविधा मिलती है।
QloApps की मुख्य विशेषताएं
प्रत्यक्ष बुकिंग इंजन
अपनी होटल वेबसाइट पर सीधे आरक्षण स्वीकार करें, वास्तविक समय की उपलब्धता, दर योजनाओं और तत्काल पुष्टिकरण के साथ — तीसरे पक्ष के पोर्टलों को कोई कमीशन नहीं।
संपत्ति प्रबंधन
कमरों, कमरों के प्रकारों, दर योजनाओं, मौसमी मूल्य निर्धारण, करों और इन्वेंट्री का प्रबंधन एक ही बैक ऑफिस से करें, जो वास्तविक होटल वर्कफ़्लो के इर्द-गिर्द बनाया गया है।
बहु-होटल सहायता
एक इंस्टॉलेशन से कई प्रॉपर्टीज़ चलाएं, जिसमें प्रति-होटल कमरे, दरें, स्टाफ अनुमतियां और पूरे समूह में समेकित रिपोर्टिंग शामिल हो।
बिल्ट-इन होटल वेबसाइट
कमरे की लिस्टिंग, गैलरी, समीक्षाओं और संपर्क पृष्ठों के साथ एक ग्राहक-उन्मुख होटल वेबसाइट को तुरंत उपयोग के लिए तैयार लॉन्च करें — बिना किसी अलग CMS को बनाए रखने के।
मॉड्यूल्स और ऐड-ऑन
कोर कोड को संशोधित किए बिना, QloApps मार्केटप्लेस से पेमेंट गेटवे, चैनल मैनेजर और मार्केटिंग मॉड्यूल का उपयोग करके बुकिंग प्रवाह का विस्तार करें।
बहु-भाषा और मुद्रा
अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को मूल बहु-भाषा और बहु-मुद्रा समर्थन के साथ सेवा प्रदान करें, जिसे एडमिन डैशबोर्ड से प्रति बाज़ार कॉन्फ़िगर किया जा सकता है।
आपको QloApps को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।