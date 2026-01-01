रेडार को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
स्वचालित फिल्म संग्रह प्रबंधक जो रिलीज़ की निगरानी करता है, आपके पसंदीदा क्लाइंट के माध्यम से डाउनलोड करता है, और आपकी लाइब्रेरी को व्यवस्थित रखता है।
Radarr के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Radarr के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Radarr Usenet और BitTorrent उपयोगकर्ताओं के लिए एक व्यापक स्वचालित मूवी कलेक्शन मैनेजर है। यह आपकी क्वालिटी प्रोफाइल्स से मेल खाने वाली नई रिलीज़ के लिए RSS फीड्स को मॉनिटर करता है, qBittorrent या SABnzbd जैसे क्लाइंट्स के माध्यम से डाउनलोड्स को ट्रिगर करता है, और आपकी लाइब्रेरी को स्वचालित रूप से रीनेम और व्यवस्थित करता है। कस्टम फॉर्मेट सपोर्ट आपको विशिष्ट एन्कोडिंग को टारगेट करने देता है — 4K HDR, Dolby Vision, REMUX — और बेहतर रिलीज़ उपलब्ध होने पर Radarr मौजूदा फाइल्स को अपग्रेड करेगा।
VPS पर Radarr चलाने से यह लगातार बैंडविड्थ के साथ चौबीसों घंटे सक्रिय रहता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप कभी भी रिलीज़ विंडो से न चूकें। यह Plex, Jellyfin और Emby के साथ सीधे एकीकृत होता है ताकि जैसे ही कोई नई फाइल आती है, आपकी मीडिया सर्वर लाइब्रेरी को रीफ्रेश किया जा सके, और एक पूर्ण स्वचालित मीडिया इकोसिस्टम के लिए Sonarr, Lidarr और Prowlarr के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ता है।
Radarr की मुख्य विशेषताएं
स्वचालित मॉनिटरिंग
आरएसएस फ़ीड मॉनिटरिंग नई फ़िल्म रिलीज़ का पता लगाता है जैसे ही वे उपलब्ध होती हैं और आपकी गुणवत्ता प्राथमिकताओं के आधार पर डाउनलोड को स्वचालित रूप से कतारबद्ध करता है।
गुणवत्ता प्रोफाइल
प्रति मूवी स्वीकार्य रेज़ोल्यूशन, कोडेक और फ़ाइल आकार परिभाषित करें ताकि केवल वही वर्ज़न जो आप वास्तव में चाहते हैं, डाउनलोड और रखे जाएँ।
स्वचालित अपग्रेड
Radarr शुरुआती डाउनलोड के बाद बेहतर गुणवत्ता वाले रिलीज़ पर नज़र रखता है और फ़ाइलों को पारदर्शी रूप से बदल देता है, जिससे समय के साथ आपकी लाइब्रेरी बेहतरीन गुणवत्ता पर बनी रहती है।
मीडिया सर्वर इंटीग्रेशन
Plex, Jellyfin और Emby के लिए स्वचालित लाइब्रेरी रीफ्रेश सूचनाओं का मतलब है कि नए डाउनलोड किए गए मूवीज़ आपके स्ट्रीमिंग ऐप में कुछ ही सेकंड में दिखाई देते हैं।
आयात सूचीबद्ध करें
IMDb, Trakt और TMDb से वॉचलिस्ट इम्पोर्ट करें ताकि जब आप देखने के लिए टाइटल चिह्नित करें, तो फिल्में आपकी मॉनिटर की गई कतार में अपने आप जुड़ जाएं।
आपको Radarr को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।