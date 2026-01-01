Radarr Usenet और BitTorrent उपयोगकर्ताओं के लिए एक व्यापक स्वचालित मूवी कलेक्शन मैनेजर है। यह आपकी क्वालिटी प्रोफाइल्स से मेल खाने वाली नई रिलीज़ के लिए RSS फीड्स को मॉनिटर करता है, qBittorrent या SABnzbd जैसे क्लाइंट्स के माध्यम से डाउनलोड्स को ट्रिगर करता है, और आपकी लाइब्रेरी को स्वचालित रूप से रीनेम और व्यवस्थित करता है। कस्टम फॉर्मेट सपोर्ट आपको विशिष्ट एन्कोडिंग को टारगेट करने देता है — 4K HDR, Dolby Vision, REMUX — और बेहतर रिलीज़ उपलब्ध होने पर Radarr मौजूदा फाइल्स को अपग्रेड करेगा।

VPS पर Radarr चलाने से यह लगातार बैंडविड्थ के साथ चौबीसों घंटे सक्रिय रहता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप कभी भी रिलीज़ विंडो से न चूकें। यह Plex, Jellyfin और Emby के साथ सीधे एकीकृत होता है ताकि जैसे ही कोई नई फाइल आती है, आपकी मीडिया सर्वर लाइब्रेरी को रीफ्रेश किया जा सके, और एक पूर्ण स्वचालित मीडिया इकोसिस्टम के लिए Sonarr, Lidarr और Prowlarr के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ता है।