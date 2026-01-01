PicoShare एक ओपन-सोर्स, न्यूनतम फाइल शेयरिंग सेवा है जिसे एक काम अच्छी तरह से करने के लिए डिज़ाइन किया गया है: एक फाइल अपलोड करना और एक डायरेक्ट-डाउनलोड लिंक शेयर करना। पूर्ण क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के विपरीत, PicoShare में कोई फोल्डर पदानुक्रम नहीं है, कोई मल्टी-यूज़र अकाउंट नहीं है, और कोई स्टोरेज कोटा नहीं है — बस एक सिंगल साझा पासफ्रेज़ है जो एडमिन इंटरफ़ेस को सुरक्षित रखता है और आपके द्वारा शेयर की जाने वाली प्रत्येक फाइल के लिए एक साफ सार्वजनिक URL। लिंक को एक कॉन्फ़िगरेबल समय अवधि या डाउनलोड संख्या के बाद समाप्त होने के लिए सेट किया जा सकता है, और गेस्ट अपलोड लिंक बाहरी योगदानकर्ताओं को बिना किसी अकाउंट के आपके सर्वर पर फाइलें सबमिट करने देते हैं।

अपने VPS पर PicoShare को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि साझा की गई फाइलें आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्टोर की जाती हैं, जिसमें आपके और आपके प्राप्तकर्ताओं के बीच कोई थर्ड-पार्टी प्लेटफॉर्म नहीं होता है, और कोई भी फाइल बहुत बड़ी होने के कारण अस्वीकृत नहीं होती है।