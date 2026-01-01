1-क्लिक इंस्टॉलेशन में PicoShare डिप्लॉय करें।
सरल स्व-होस्टेड फ़ाइल शेयरिंग, जिसमें समाप्त होने वाले लिंक, अतिथि अपलोड और कोई फ़ाइल आकार सीमा नहीं है।
PicoShare के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।
आप PicoShare के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
PicoShare एक ओपन-सोर्स, न्यूनतम फाइल शेयरिंग सेवा है जिसे एक काम अच्छी तरह से करने के लिए डिज़ाइन किया गया है: एक फाइल अपलोड करना और एक डायरेक्ट-डाउनलोड लिंक शेयर करना। पूर्ण क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के विपरीत, PicoShare में कोई फोल्डर पदानुक्रम नहीं है, कोई मल्टी-यूज़र अकाउंट नहीं है, और कोई स्टोरेज कोटा नहीं है — बस एक सिंगल साझा पासफ्रेज़ है जो एडमिन इंटरफ़ेस को सुरक्षित रखता है और आपके द्वारा शेयर की जाने वाली प्रत्येक फाइल के लिए एक साफ सार्वजनिक URL। लिंक को एक कॉन्फ़िगरेबल समय अवधि या डाउनलोड संख्या के बाद समाप्त होने के लिए सेट किया जा सकता है, और गेस्ट अपलोड लिंक बाहरी योगदानकर्ताओं को बिना किसी अकाउंट के आपके सर्वर पर फाइलें सबमिट करने देते हैं।
अपने VPS पर PicoShare को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि साझा की गई फाइलें आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्टोर की जाती हैं, जिसमें आपके और आपके प्राप्तकर्ताओं के बीच कोई थर्ड-पार्टी प्लेटफॉर्म नहीं होता है, और कोई भी फाइल बहुत बड़ी होने के कारण अस्वीकृत नहीं होती है।
PicoShare की मुख्य विशेषताएं
समाप्त होने वाले शेयर लिंक
लिंक को एक निश्चित समय अवधि या डाउनलोड की संख्या के बाद समाप्त होने के लिए सेट करें, ताकि साझा की गई फ़ाइलें अपना उद्देश्य पूरा होने के बाद स्वचालित रूप से हटा दी जाएं।
अतिथि अपलोड लिंक्स
एक बार उपयोग होने वाले या दोबारा उपयोग किए जा सकने वाले अपलोड लिंक उत्पन्न करें ताकि बाहरी सहयोगी खाता बनाए बिना या आपकी अन्य फ़ाइलें देखे बिना आपके सर्वर पर फ़ाइलें सबमिट कर सकें।
कोई फ़ाइल साइज़ सीमाएँ नहीं।
PicoShare फाइल के आकार या प्रकार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है, ताकि आप बड़े वीडियो, डिस्क इमेज या आर्काइव साझा कर सकें जिन्हें क्लाउड सेवाएँ अस्वीकार कर देंगी।
शून्य बाहरी निर्भरताएँ
SQLite सभी मेटाडेटा को स्थानीय रूप से संग्रहीत करता है — कोई डेटाबेस सर्वर नहीं, कोई Redis नहीं, कोई बैकग्राउंड वर्कर नहीं — जिससे पूरा डिप्लॉयमेंट एक सिंगल कंटेनर बन जाता है।
सीधे डाउनलोड यूआरएल
प्रत्येक साझा की गई फ़ाइल को एक स्पष्ट, स्थायी डायरेक्ट-डाउनलोड यूआरएल मिलता है, ताकि प्राप्तकर्ता बिना किसी वेब इंटरफ़ेस पर जाए या साइन इन किए बिना डाउनलोड कर सकें।
आपको PicoShare को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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सुझाई गई सर्वर लोकेशन:
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
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ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।
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30 दिन की मनी-बैक गारंटी
हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।
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