1-क्लिक इंस्टॉलेशन में OSRM डिप्लॉय करें।
उच्च-प्रदर्शन OpenStreetMap रूटिंग इंजन, जिसमें कार, बाइक और पैदल नेविगेशन के लिए बिल्ट-इन दिशा-निर्देश UI है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप OSRM के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
OSRM (ओपन सोर्स रूटिंग मशीन) OpenStreetMap डेटा से निर्मित सड़क नेटवर्क में सबसे छोटे रास्तों के लिए एक उच्च-प्रदर्शन वाला रूटिंग इंजन है। यह एक स्वच्छ HTTP API के माध्यम से टर्न-बाय-टर्न दिशा-निर्देश, आइसोक्रोन, दूरी मैट्रिक्स, मैप मैचिंग और ट्रिप ऑप्टिमाइजेशन को शक्ति प्रदान करता है, और openstreetmap.org तथा कई वाणिज्यिक मैपिंग उत्पादों द्वारा उत्पादन में उपयोग किया जाता है।
यह टेम्पलेट आधिकारिक रूटिंग बैकएंड को आधिकारिक दिशा-निर्देश फ्रंटएंड के साथ भेजता है, ताकि आपको तुरंत एक काम करने वाला मैप UI मिल सके। अपने स्वयं के VPS पर OSRM को सेल्फ-होस्ट करने से प्रति-अनुरोध कोटा और मूल्य निर्धारण स्तर समाप्त हो जाते हैं, स्थान संबंधी प्रश्नों को निजी रखा जाता है, और आपको किसी तीसरे पक्ष के साथ टेलीमेट्री साझा किए बिना अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी OpenStreetMap क्षेत्र को बदलने की सुविधा मिलती है।
OSRM की मुख्य विशेषताएं
बिल्ट-इन डायरेक्शन्स UI
आधिकारिक OSRM फ्रंटएंड आपके बैकएंड के साथ प्रीकॉन्फ़िगर किया हुआ आता है, जिससे आपको बिना कोई कोड लिखे एक इंटरैक्टिव रूटिंग मैप मिलता है।
उप-मिलीसेकंड रूटिंग
मल्टी-लेवल डाइकस्ट्रा इंजन मामूली वीपीएस हार्डवेयर पर भी मिलीसेकंड में महाद्वीपीय-स्तर के मार्ग देता है।
पूर्ण राउटिंग API
रूट, टेबल, मैच, ट्रिप, टाइल और नियरेस्ट के लिए एंडपॉइंट्स आपको इसके ऊपर दिशा-निर्देश, ETA मैट्रिक्स, GPS मैप मैचिंग और TSP सॉल्वर बनाने की सुविधा देते हैं।
कस्टम OSM क्षेत्र
बंडल्ड इनिट कंटेनर को किसी भी जियोफैब्रिक एक्सट्रैक्ट पर निर्देशित करें ताकि वह आपकी पसंद के किसी देश, महाद्वीप, या ग्रह-व्यापी डेटासेट के लिए राउटिंग प्रदान कर सके।
कई यात्रा प्रोफ़ाइल
शामिल Lua प्रोफाइल को कार, साइकिल और पैदल के बीच स्विच करके, आप जिस उपयोग के मामले को तैनात कर रहे हैं, उसके अनुसार रूटिंग को अनुकूलित कर सकते हैं।
कोई कोटा या API कीज़ नहीं
बिना रेट लिमिट, बिलिंग संबंधी आश्चर्य, या तीसरे पक्ष के साथ डेटा साझा किए बिना, अपने स्वयं के इंस्टेंस के विरुद्ध असीमित क्वेरी चलाएँ।
आपको OSRM को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।