OSRM (ओपन सोर्स रूटिंग मशीन) OpenStreetMap डेटा से निर्मित सड़क नेटवर्क में सबसे छोटे रास्तों के लिए एक उच्च-प्रदर्शन वाला रूटिंग इंजन है। यह एक स्वच्छ HTTP API के माध्यम से टर्न-बाय-टर्न दिशा-निर्देश, आइसोक्रोन, दूरी मैट्रिक्स, मैप मैचिंग और ट्रिप ऑप्टिमाइजेशन को शक्ति प्रदान करता है, और openstreetmap.org तथा कई वाणिज्यिक मैपिंग उत्पादों द्वारा उत्पादन में उपयोग किया जाता है।

यह टेम्पलेट आधिकारिक रूटिंग बैकएंड को आधिकारिक दिशा-निर्देश फ्रंटएंड के साथ भेजता है, ताकि आपको तुरंत एक काम करने वाला मैप UI मिल सके। अपने स्वयं के VPS पर OSRM को सेल्फ-होस्ट करने से प्रति-अनुरोध कोटा और मूल्य निर्धारण स्तर समाप्त हो जाते हैं, स्थान संबंधी प्रश्नों को निजी रखा जाता है, और आपको किसी तीसरे पक्ष के साथ टेलीमेट्री साझा किए बिना अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी OpenStreetMap क्षेत्र को बदलने की सुविधा मिलती है।