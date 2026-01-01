CVAT (कंप्यूटर विजन एनोटेशन टूल) एक ब्राउज़र-आधारित एनोटेशन प्लेटफॉर्म है जिसे विशेष रूप से छवियों, वीडियो और 3D पॉइंट क्लाउड को लेबल करने के लिए बनाया गया है, जिनका उपयोग कंप्यूटर विजन मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है। सामान्य-उद्देश्य वाले लेबलिंग ऐप्स के विपरीत, इसकी हर सुविधा ML इंजीनियरों के वर्कफ़्लो के लिए तैयार की गई है: वीडियो के लिए कीफ़्रेम इंटरपोलेशन, सेमी-ऑटोमैटिक सेगमेंटेशन, मॉडल-असिस्टेड प्री-लेबलिंग, और वितरित एनोटेटर टीमों के लिए रिव्यू/QA पाइपलाइन।

अपने स्वयं के VPS पर CVAT को सेल्फ-होस्ट करना प्रशिक्षण डेटासेट, रॉ इमेजरी और प्रोजेक्ट मेटाडेटा को आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है, बजाय इसके कि संवेदनशील डेटा को किसी थर्ड-पार्टी SaaS पर अपलोड किया जाए। मूल रूप से इंटेल द्वारा विकसित और अब CVAT.ai द्वारा बनाए रखा जाता है, यह दुनिया भर में हजारों कंप्यूटर-विजन टीमों में लेबलिंग पाइपलाइन को शक्ति प्रदान करता है।