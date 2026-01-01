1-क्लिक में CVAT डिप्लॉय करें
कंप्यूटर विज़न टीमों के लिए बड़े पैमाने पर इमेज और वीडियो को एनोटेट करने वाला ओपन-सोर्स वेब टूल।
CVAT के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप CVAT के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
CVAT (कंप्यूटर विजन एनोटेशन टूल) एक ब्राउज़र-आधारित एनोटेशन प्लेटफॉर्म है जिसे विशेष रूप से छवियों, वीडियो और 3D पॉइंट क्लाउड को लेबल करने के लिए बनाया गया है, जिनका उपयोग कंप्यूटर विजन मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है। सामान्य-उद्देश्य वाले लेबलिंग ऐप्स के विपरीत, इसकी हर सुविधा ML इंजीनियरों के वर्कफ़्लो के लिए तैयार की गई है: वीडियो के लिए कीफ़्रेम इंटरपोलेशन, सेमी-ऑटोमैटिक सेगमेंटेशन, मॉडल-असिस्टेड प्री-लेबलिंग, और वितरित एनोटेटर टीमों के लिए रिव्यू/QA पाइपलाइन।
अपने स्वयं के VPS पर CVAT को सेल्फ-होस्ट करना प्रशिक्षण डेटासेट, रॉ इमेजरी और प्रोजेक्ट मेटाडेटा को आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है, बजाय इसके कि संवेदनशील डेटा को किसी थर्ड-पार्टी SaaS पर अपलोड किया जाए। मूल रूप से इंटेल द्वारा विकसित और अब CVAT.ai द्वारा बनाए रखा जाता है, यह दुनिया भर में हजारों कंप्यूटर-विजन टीमों में लेबलिंग पाइपलाइन को शक्ति प्रदान करता है।
CVAT की मुख्य विशेषताएं
चित्र और वीडियो लेबलिंग
बाउंडिंग बॉक्स, पॉलीगॉन, पॉलीलाइन, कीपॉइंट्स, क्यूबॉइड्स, और सिमेंटिक मास्क स्थिर छवियों और वीडियो सीक्वेंस दोनों में कीफ्रेम इंटरपोलेशन के साथ।
एआई-सहायता प्राप्त एनोटेशन
इंटरैक्टिव सेगमेंटेशन, मॉडल-असिस्टेड प्री-लेबलिंग, और ट्रैकर सपोर्ट, डिटेक्शन और सैम-स्टाइल मॉडल को इनलाइन चलाकर मैनुअल क्लिक की संख्या को कम करते हैं।
टीम कार्यप्रवाह
प्रोजेक्ट, कार्य और जॉब पदानुक्रम, जिसमें एनोटेटर, समीक्षक और प्रबंधक की भूमिकाएँ शामिल हैं, साथ ही वितरित लेबलिंग टीमों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण रिपोर्ट भी।
खुले डेटासेट फॉर्मेट्स
COCO, Pascal VOC, YOLO, Cityscapes, ImageNet, KITTI, Open Images, और एक दर्जन अन्य डेटासेट फॉर्मेट को बिना किसी अतिरिक्त सेटअप के आयात और निर्यात करें।
गुणवत्ता और आम सहमति
बिल्ट-इन गुणवत्ता रिपोर्ट, ग्राउंड-ट्रुथ तुलना और कंसेंसस जॉब्स, खराब लेबल के मॉडल ट्रेनिंग तक पहुँचने से पहले एनोटेशन ड्रिफ्ट का पता लगा लेते हैं।
REST API और SDK
पूर्ण REST API और आधिकारिक Python SDK के साथ-साथ CLI आपको CVAT को मौजूदा MLOps पाइपलाइन में एकीकृत करने और डेटासेट संचालन को स्वचालित करने की सुविधा देते हैं।
आपको CVAT को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।