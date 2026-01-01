Deploy Planka in one click installation.
Open-source Trello alternative with real-time kanban boards for team project management.
Planka के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Planka के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Planka एक मुफ्त, ओपन-सोर्स कानबान बोर्ड ऐप्लिकेशन है जिसे उन वर्कग्रुप्स के लिए बनाया गया है जिन्हें ट्रेलो के लिए एक सरल, सेल्फ-होस्टेड विकल्प की आवश्यकता है। रियल-टाइम अपडेट्स, ड्रैग-एंड-ड्रॉप कार्ड प्रबंधन और एक साफ इंटरफ़ेस के साथ, Planka टीमों को प्रोप्राइटरी SaaS प्लेटफॉर्म पर निर्भर हुए बिना या प्रति-उपयोगकर्ता सदस्यता शुल्क का भुगतान किए बिना प्रोजेक्ट्स व्यवस्थित करने, कार्यों को ट्रैक करने और सहयोग करने में मदद करता है।
अपने स्वयं के VPS पर Planka को सेल्फ-होस्ट करना सभी प्रोजेक्ट डेटा, अटैचमेंट और टीम संचार को आपके नियंत्रण में रखता है। इस डिप्लॉयमेंट में विश्वसनीय डेटा स्टोरेज के लिए PostgreSQL शामिल है और सुरक्षित HTTPS ऐक्सेस के लिए Traefik इंटीग्रेशन है। पहले लॉन्च पर एक एडमिन अकाउंट स्वचालित रूप से उन क्रेडेंशियल्स के साथ बनाया जाता है जिन्हें आप डिप्लॉयमेंट के दौरान कॉन्फ़िगर करते हैं।
Planka की मुख्य विशेषताएं
वास्तविक समय कानबन बोर्ड
वेबसॉकेट कनेक्शन द्वारा संचालित लाइव अपडेट के साथ, सभी टीम सदस्यों के लिए परिवर्तन तुरंत दिखाई देते हैं।
Drag-and-drop cards
सहज ड्रैग-एंड-ड्रॉप इंटरैक्शन के साथ कार्यों को सूचियों के बीच ले जाएं और प्राथमिकताओं को पुनर्व्यवस्थित करें।
File attachments
फ़ाइलों और छवियों को सीधे कार्ड्स पर संलग्न करें ताकि प्रोजेक्ट एसेट्स कार्यों के साथ व्यवस्थित रहें।
कार्य टिप्पणियाँ
रीयल-टाइम सूचनाओं के साथ कार्ड टिप्पणियों के माध्यम से टीम के सदस्यों के साथ कार्यों पर चर्चा करें।
Labels and due dates
कार्ड्स को रंगीन लेबल से वर्गीकृत करें और सभी प्रोजेक्ट्स में समय-सीमा को ट्रैक करने के लिए नियत तारीखें निर्धारित करें।
बहु-परियोजना बोर्ड
अलग-अलग बोर्ड्स के साथ कई प्रोजेक्ट्स में काम व्यवस्थित करें, हर एक की अपनी सूचियाँ और सदस्य हों।
आपको Planka को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।