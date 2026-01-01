Planka एक मुफ्त, ओपन-सोर्स कानबान बोर्ड ऐप्लिकेशन है जिसे उन वर्कग्रुप्स के लिए बनाया गया है जिन्हें ट्रेलो के लिए एक सरल, सेल्फ-होस्टेड विकल्प की आवश्यकता है। रियल-टाइम अपडेट्स, ड्रैग-एंड-ड्रॉप कार्ड प्रबंधन और एक साफ इंटरफ़ेस के साथ, Planka टीमों को प्रोप्राइटरी SaaS प्लेटफॉर्म पर निर्भर हुए बिना या प्रति-उपयोगकर्ता सदस्यता शुल्क का भुगतान किए बिना प्रोजेक्ट्स व्यवस्थित करने, कार्यों को ट्रैक करने और सहयोग करने में मदद करता है।

अपने स्वयं के VPS पर Planka को सेल्फ-होस्ट करना सभी प्रोजेक्ट डेटा, अटैचमेंट और टीम संचार को आपके नियंत्रण में रखता है। इस डिप्लॉयमेंट में विश्वसनीय डेटा स्टोरेज के लिए PostgreSQL शामिल है और सुरक्षित HTTPS ऐक्सेस के लिए Traefik इंटीग्रेशन है। पहले लॉन्च पर एक एडमिन अकाउंट स्वचालित रूप से उन क्रेडेंशियल्स के साथ बनाया जाता है जिन्हें आप डिप्लॉयमेंट के दौरान कॉन्फ़िगर करते हैं।