Planka पर 69% तक की छूट

Deploy Planka in one click installation.

Open-source Trello alternative with real-time kanban boards for team project management.

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AI-प्रबंधित VPS
599/माह
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Planka के लिए एक VPS प्लान चुनें

64% की छूट
KVM 1
1,649
599/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
63% की छूट
KVM 2
2,099
779/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
3,499
1,099/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹2,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
6,199
2,199/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹4,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
KVM 1
1,649
599/माह
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1 vCPU कोर
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50 GB NVMe डिस्क स्पेस
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KVM 2
2,099
779/माह
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2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
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100 GB NVMe डिस्क स्पेस
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KVM 4
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6,199
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2 वर्ष के लिए ₹4,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ

हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन

सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप Planka के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Planka एक मुफ्त, ओपन-सोर्स कानबान बोर्ड ऐप्लिकेशन है जिसे उन वर्कग्रुप्स के लिए बनाया गया है जिन्हें ट्रेलो के लिए एक सरल, सेल्फ-होस्टेड विकल्प की आवश्यकता है। रियल-टाइम अपडेट्स, ड्रैग-एंड-ड्रॉप कार्ड प्रबंधन और एक साफ इंटरफ़ेस के साथ, Planka टीमों को प्रोप्राइटरी SaaS प्लेटफॉर्म पर निर्भर हुए बिना या प्रति-उपयोगकर्ता सदस्यता शुल्क का भुगतान किए बिना प्रोजेक्ट्स व्यवस्थित करने, कार्यों को ट्रैक करने और सहयोग करने में मदद करता है।

अपने स्वयं के VPS पर Planka को सेल्फ-होस्ट करना सभी प्रोजेक्ट डेटा, अटैचमेंट और टीम संचार को आपके नियंत्रण में रखता है। इस डिप्लॉयमेंट में विश्वसनीय डेटा स्टोरेज के लिए PostgreSQL शामिल है और सुरक्षित HTTPS ऐक्सेस के लिए Traefik इंटीग्रेशन है। पहले लॉन्च पर एक एडमिन अकाउंट स्वचालित रूप से उन क्रेडेंशियल्स के साथ बनाया जाता है जिन्हें आप डिप्लॉयमेंट के दौरान कॉन्फ़िगर करते हैं।

शुरू करें
आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Planka की मुख्य विशेषताएं

वास्तविक समय कानबन बोर्ड

वेबसॉकेट कनेक्शन द्वारा संचालित लाइव अपडेट के साथ, सभी टीम सदस्यों के लिए परिवर्तन तुरंत दिखाई देते हैं।

Drag-and-drop cards

सहज ड्रैग-एंड-ड्रॉप इंटरैक्शन के साथ कार्यों को सूचियों के बीच ले जाएं और प्राथमिकताओं को पुनर्व्यवस्थित करें।

File attachments

फ़ाइलों और छवियों को सीधे कार्ड्स पर संलग्न करें ताकि प्रोजेक्ट एसेट्स कार्यों के साथ व्यवस्थित रहें।

कार्य टिप्पणियाँ

रीयल-टाइम सूचनाओं के साथ कार्ड टिप्पणियों के माध्यम से टीम के सदस्यों के साथ कार्यों पर चर्चा करें।

Labels and due dates

कार्ड्स को रंगीन लेबल से वर्गीकृत करें और सभी प्रोजेक्ट्स में समय-सीमा को ट्रैक करने के लिए नियत तारीखें निर्धारित करें।

बहु-परियोजना बोर्ड

अलग-अलग बोर्ड्स के साथ कई प्रोजेक्ट्स में काम व्यवस्थित करें, हर एक की अपनी सूचियाँ और सदस्य हों।

आपको Planka को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

एक क्लिक में लॉन्च करें

पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

एक क्लिक में लॉन्च करें

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

जांच की जा रही है...

स्थानीय स्तर पर शुरुआत करें। वैश्विक स्तर पर विस्तार करें।

अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
Omkar

अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।

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AFFiNE

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AppFlowy एक AI-संचालित ओपन-सोर्स वर्कस्पेस और Notion का विकल्प है

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