1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Hanko डिप्लॉय करें
ओपन-सोर्स पासकी-फर्स्ट प्रमाणीकरण बैकएंड, पासवर्डलेस लॉगिन, एमएफए, ओआईडीसी और सोशल साइन-इन के साथ।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Hanko के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Hanko एक ओपन-सोर्स ऑथेंटिकेशन बैकएंड है जिसे पासकीज़ और WebAuthn स्टैंडर्ड के इर्द-गिर्द बनाया गया है, जिसे Auth0, Clerk और अन्य आइडेंटिटी SaaS के स्व-होस्ट करने योग्य विकल्प के रूप में डिज़ाइन किया गया है। यह एक पूर्ण यूज़र फ्लो के साथ आता है — जिसमें पासकी रजिस्ट्रेशन, सोशल और एंटरप्राइज़ SSO, वैकल्पिक फ़ॉलबैक के रूप में पासवर्ड, MFA और ईमेल-आधारित रिकवरी शामिल है — जिसे एक क्लीन REST API और ड्रॉप-इन वेब कंपोनेंट्स के माध्यम से उजागर किया गया है।
अपने खुद के VPS पर Hanko को सेल्फ-होस्ट करने से यूज़र क्रेडेंशियल, सेशन और ऑडिट लॉग आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहते हैं, जिसमें कोई प्रति-MAU शुल्क और कोई वेंडर लॉक-इन नहीं होता है। बंडल किया गया PostgreSQL डेटाबेस यूज़र अकाउंट और WebAuthn क्रेडेंशियल को बनाए रखता है, जबकि Hanko के JWT-आधारित सेशन किसी भी फ्रंटएंड या बैकएंड स्टैक में प्लग हो जाते हैं।
Hanko की मुख्य विशेषताएं
पासकी-पहला प्रमाणीकरण
वेबऑथएन और पासकीज़ पर आधारित, ताकि उपयोगकर्ता पासवर्ड टाइप करने के बजाय फेस आईडी, टच आईडी या हार्डवेयर कीज़ का उपयोग करके साइन इन कर सकें।
सामाजिक और एंटरप्राइज़ SSO
ड्रॉप-इन OAuth प्रोवाइडर Google, GitHub, Apple, Microsoft, Facebook, LinkedIn, Discord के लिए, और एंटरप्राइज़ आइडेंटिटी प्रोवाइडर के लिए SAML।
मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन
TOTP ऑथेंटिकेटर ऐप सपोर्ट और विश्वसनीय-डिवाइस नीतियां बाहरी सेवाओं के बिना किसी भी लॉगिन फ्लो के ऊपर MFA की परत जोड़ती हैं।
वेब कंपोनेंट्स SDK
आधिकारिक हैंको वेब कंपोनेंट्स को किसी भी फ्रेमवर्क — React, Vue, Svelte, या सादे HTML — में एम्बेड करके कुछ ही मिनटों में एक पूर्ण लॉगिन UI डिप्लॉय करें।
JWT सेशन टोकन
मानक-अनुरूप JWT सेशन, रोटेशन और निरस्तीकरण की सुविधा के साथ, मौजूदा API और माइक्रोसेवाओं के साथ एकीकरण को सरल बनाते हैं।
ऑडिट लॉग और वेबहूक्स
प्रत्येक प्रमाणीकरण कार्रवाई के लिए अंतर्निहित ऑडिट लॉगिंग और वेबहुक इवेंट्स आपको पूर्ण दृश्यता और डाउनस्ट्रीम सिस्टम के साथ आसान एकीकरण प्रदान करते हैं।
आपको Hanko को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।