Hanko पर 69% तक की छूट

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1 vCPU कोर
4 GB RAM
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सबसे लोकप्रिय
63% की छूट
KVM 2
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2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
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8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
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2 वर्ष के लिए ₹2,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
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200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
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8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

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कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप Hanko के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Hanko एक ओपन-सोर्स ऑथेंटिकेशन बैकएंड है जिसे पासकीज़ और WebAuthn स्टैंडर्ड के इर्द-गिर्द बनाया गया है, जिसे Auth0, Clerk और अन्य आइडेंटिटी SaaS के स्व-होस्ट करने योग्य विकल्प के रूप में डिज़ाइन किया गया है। यह एक पूर्ण यूज़र फ्लो के साथ आता है — जिसमें पासकी रजिस्ट्रेशन, सोशल और एंटरप्राइज़ SSO, वैकल्पिक फ़ॉलबैक के रूप में पासवर्ड, MFA और ईमेल-आधारित रिकवरी शामिल है — जिसे एक क्लीन REST API और ड्रॉप-इन वेब कंपोनेंट्स के माध्यम से उजागर किया गया है।

अपने खुद के VPS पर Hanko को सेल्फ-होस्ट करने से यूज़र क्रेडेंशियल, सेशन और ऑडिट लॉग आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहते हैं, जिसमें कोई प्रति-MAU शुल्क और कोई वेंडर लॉक-इन नहीं होता है। बंडल किया गया PostgreSQL डेटाबेस यूज़र अकाउंट और WebAuthn क्रेडेंशियल को बनाए रखता है, जबकि Hanko के JWT-आधारित सेशन किसी भी फ्रंटएंड या बैकएंड स्टैक में प्लग हो जाते हैं।

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आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Hanko की मुख्य विशेषताएं

पासकी-पहला प्रमाणीकरण

वेबऑथएन और पासकीज़ पर आधारित, ताकि उपयोगकर्ता पासवर्ड टाइप करने के बजाय फेस आईडी, टच आईडी या हार्डवेयर कीज़ का उपयोग करके साइन इन कर सकें।

सामाजिक और एंटरप्राइज़ SSO

ड्रॉप-इन OAuth प्रोवाइडर Google, GitHub, Apple, Microsoft, Facebook, LinkedIn, Discord के लिए, और एंटरप्राइज़ आइडेंटिटी प्रोवाइडर के लिए SAML।

मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन

TOTP ऑथेंटिकेटर ऐप सपोर्ट और विश्वसनीय-डिवाइस नीतियां बाहरी सेवाओं के बिना किसी भी लॉगिन फ्लो के ऊपर MFA की परत जोड़ती हैं।

वेब कंपोनेंट्स SDK

आधिकारिक हैंको वेब कंपोनेंट्स को किसी भी फ्रेमवर्क — React, Vue, Svelte, या सादे HTML — में एम्बेड करके कुछ ही मिनटों में एक पूर्ण लॉगिन UI डिप्लॉय करें।

JWT सेशन टोकन

मानक-अनुरूप JWT सेशन, रोटेशन और निरस्तीकरण की सुविधा के साथ, मौजूदा API और माइक्रोसेवाओं के साथ एकीकरण को सरल बनाते हैं।

ऑडिट लॉग और वेबहूक्स

प्रत्येक प्रमाणीकरण कार्रवाई के लिए अंतर्निहित ऑडिट लॉगिंग और वेबहुक इवेंट्स आपको पूर्ण दृश्यता और डाउनस्ट्रीम सिस्टम के साथ आसान एकीकरण प्रदान करते हैं।

आपको Hanko को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

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पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

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बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
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मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
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Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
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आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
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अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
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Herriman
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Martin K
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ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

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Vaultwarden

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Vaultwarden एक हल्का, सेल्फ-होस्टेड पासवर्ड मैनेजर है जो Bitwarden के साथ संगत है।

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