Hanko एक ओपन-सोर्स ऑथेंटिकेशन बैकएंड है जिसे पासकीज़ और WebAuthn स्टैंडर्ड के इर्द-गिर्द बनाया गया है, जिसे Auth0, Clerk और अन्य आइडेंटिटी SaaS के स्व-होस्ट करने योग्य विकल्प के रूप में डिज़ाइन किया गया है। यह एक पूर्ण यूज़र फ्लो के साथ आता है — जिसमें पासकी रजिस्ट्रेशन, सोशल और एंटरप्राइज़ SSO, वैकल्पिक फ़ॉलबैक के रूप में पासवर्ड, MFA और ईमेल-आधारित रिकवरी शामिल है — जिसे एक क्लीन REST API और ड्रॉप-इन वेब कंपोनेंट्स के माध्यम से उजागर किया गया है।

अपने खुद के VPS पर Hanko को सेल्फ-होस्ट करने से यूज़र क्रेडेंशियल, सेशन और ऑडिट लॉग आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहते हैं, जिसमें कोई प्रति-MAU शुल्क और कोई वेंडर लॉक-इन नहीं होता है। बंडल किया गया PostgreSQL डेटाबेस यूज़र अकाउंट और WebAuthn क्रेडेंशियल को बनाए रखता है, जबकि Hanko के JWT-आधारित सेशन किसी भी फ्रंटएंड या बैकएंड स्टैक में प्लग हो जाते हैं।