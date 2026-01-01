Pinchflat एक सेल्फ-होस्टेड YouTube कंटेंट मैनेजर है जो yt-dlp पर बना है और चैनलों तथा प्लेलिस्ट से वीडियो डाउनलोड करने और व्यवस्थित करने को स्वचालित करता है। एक बार नियम सेट करें — Pinchflat समय-समय पर नई सामग्री की जाँच करता है और उसे स्वचालित रूप से डाउनलोड करता है, जिसमें Plex, Jellyfin और Kodi लाइब्रेरी के लिए उत्कृष्ट समर्थन शामिल है ताकि आपका मीडिया सेंटर बिना किसी मैन्युअल काम के अप-टू-डेट रहे।

अपने VPS पर Pinchflat चलाने से आपके घर के बैंडविड्थ या कंप्यूटर को व्यस्त किए बिना डाउनलोड 24/7 चलते रहते हैं। SponsorBlock इंटीग्रेशन प्रायोजित खंडों को छोड़ देता है, RSS फ़ीड जनरेशन चैनलों को पॉडकास्ट फ़ीड में बदल देता है, और वैकल्पिक ऑटो-डिलीशन आपकी लाइब्रेरी बढ़ने पर स्टोरेज का स्वचालित रूप से प्रबंधन करता है।