Pinchflat पर 69% तक की छूट

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सेल्फ-होस्टेड यूट्यूब मीडिया मैनेजर जो आपके पसंदीदा चैनलों और प्लेलिस्ट से नए वीडियो को बिना किसी मैन्युअल प्रयास के स्वचालित रूप से डाउनलोड करता है।

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64% की छूट
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2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
63% की छूट
KVM 2
2,099
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2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
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8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
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8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

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AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप Pinchflat के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Pinchflat एक सेल्फ-होस्टेड YouTube कंटेंट मैनेजर है जो yt-dlp पर बना है और चैनलों तथा प्लेलिस्ट से वीडियो डाउनलोड करने और व्यवस्थित करने को स्वचालित करता है। एक बार नियम सेट करें — Pinchflat समय-समय पर नई सामग्री की जाँच करता है और उसे स्वचालित रूप से डाउनलोड करता है, जिसमें Plex, Jellyfin और Kodi लाइब्रेरी के लिए उत्कृष्ट समर्थन शामिल है ताकि आपका मीडिया सेंटर बिना किसी मैन्युअल काम के अप-टू-डेट रहे।

अपने VPS पर Pinchflat चलाने से आपके घर के बैंडविड्थ या कंप्यूटर को व्यस्त किए बिना डाउनलोड 24/7 चलते रहते हैं। SponsorBlock इंटीग्रेशन प्रायोजित खंडों को छोड़ देता है, RSS फ़ीड जनरेशन चैनलों को पॉडकास्ट फ़ीड में बदल देता है, और वैकल्पिक ऑटो-डिलीशन आपकी लाइब्रेरी बढ़ने पर स्टोरेज का स्वचालित रूप से प्रबंधन करता है।

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आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Pinchflat की मुख्य विशेषताएं

स्वचालित चैनल डाउनलोड

चैनलों या प्लेलिस्ट के लिए नियम सेट करें और पिंचफ्लैट समय-समय पर नए अपलोड की जाँच करता है, उन्हें बिना किसी मैन्युअल ट्रिगर के स्वचालित रूप से डाउनलोड करता है।

मीडिया केंद्र एकीकरण

Plex, Jellyfin, और Kodi के लिए बेहतरीन सपोर्ट एक शक्तिशाली नामकरण प्रणाली के साथ जो फ़ाइलों को ठीक वैसे ही व्यवस्थित करता है जैसा आपका मीडिया सर्वर उम्मीद करता है।

SponsorBlock सहायता

समुदाय-स्रोतित SponsorBlock डेटा का उपयोग करके, डाउनलोड किए गए वीडियो से प्रायोजित सेगमेंट, इंट्रो और आउट्रो को स्वचालित रूप से छोड़ देता है या काट देता है।

आरएसएस फ़ीड जनरेशन

YouTube चैनलों और प्लेलिस्ट को RSS फ़ीड्स में बदलता है ताकि आप किसी भी पॉडकास्ट या फ़ीड रीडर ऐप में वीडियो क्रिएटर्स को फॉलो कर सकें।

स्मार्ट स्टोरेज प्रबंधन

जैसे-जैसे आपका आर्काइव बढ़ता है, डिस्क उपयोग को नियंत्रण में रखने के लिए पुरानी सामग्री के ऑटो-डिलीशन को उम्र या संख्या के अनुसार कॉन्फ़िगर करें।

आपको Pinchflat को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

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पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

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बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
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मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
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Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
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आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
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अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
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Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
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ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

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