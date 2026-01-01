Faktory एक स्टैंडअलोन बैकग्राउंड जॉब सर्वर है जो किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में शक्तिशाली जॉब प्रोसेसिंग लाता है। यह एक सरल प्रोटोकॉल-आधारित इंटरफ़ेस प्रदान करता है ताकि रूबी, गो, पायथन, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी और अन्य में लिखे गए वर्कर सभी एक ही जॉब इंफ्रास्ट्रक्चर को बिना किसी एक भाषा इकोसिस्टम से बंधे हुए साझा कर सकें।

अपने वीपीएस पर फैक्टरी को सेल्फ-होस्ट करने से आपको जॉब क्यू, रिट्राई लॉजिक और परफॉरमेंस डेटा पर पूर्ण नियंत्रण मिलता है। बिल्ट-इन वेब डैशबोर्ड आपको थ्रूपुट की निगरानी करने, विफल जॉब्स का निरीक्षण करने और वास्तविक समय में क्यू को बिना किसी अतिरिक्त टूलिंग के प्रबंधित करने की सुविधा देता है।