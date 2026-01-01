1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Faktory डिप्लॉय करें।
उच्च-प्रदर्शन, भाषा-स्वतंत्र बैकग्राउंड जॉब सर्वर, जिसमें जॉब्स की निगरानी और प्रबंधन के लिए बिल्ट-इन वेब यूआई है।
Faktory के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Faktory के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Faktory एक स्टैंडअलोन बैकग्राउंड जॉब सर्वर है जो किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में शक्तिशाली जॉब प्रोसेसिंग लाता है। यह एक सरल प्रोटोकॉल-आधारित इंटरफ़ेस प्रदान करता है ताकि रूबी, गो, पायथन, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी और अन्य में लिखे गए वर्कर सभी एक ही जॉब इंफ्रास्ट्रक्चर को बिना किसी एक भाषा इकोसिस्टम से बंधे हुए साझा कर सकें।
अपने वीपीएस पर फैक्टरी को सेल्फ-होस्ट करने से आपको जॉब क्यू, रिट्राई लॉजिक और परफॉरमेंस डेटा पर पूर्ण नियंत्रण मिलता है। बिल्ट-इन वेब डैशबोर्ड आपको थ्रूपुट की निगरानी करने, विफल जॉब्स का निरीक्षण करने और वास्तविक समय में क्यू को बिना किसी अतिरिक्त टूलिंग के प्रबंधित करने की सुविधा देता है।
Faktory की मुख्य विशेषताएं
भाषा-स्वतंत्र डिज़ाइन
Faktory क्लाइंट लाइब्रेरी वाली कोई भी भाषा जॉब्स को एनक्यू और प्रोसेस कर सकती है, जिससे इसे पॉलीग्लॉट स्टैक्स में इंटीग्रेट करना आसान हो जाता है।
अंतर्निहित वेब डैशबोर्ड
एक सहज ब्राउज़र-आधारित UI के माध्यम से क्यू डेप्थ, जॉब थ्रूपुट और विफलताओं की निगरानी करें, जो तुरंत उपलब्ध है।
भरोसेमंद कार्य निरंतरता
कार्य एक एम्बेडेड Redis-संगत स्टोर का उपयोग करके डिस्क पर संग्रहीत किए जाते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि रीस्टार्ट या विफलताओं के दौरान कोई भी कार्य नष्ट न हो।
स्वचालित पुनः प्रयास
असफल कार्य कॉन्फ़िगर करने योग्य बैकऑफ़ शेड्यूल के साथ स्वचालित रूप से पुनः प्रयास किए जाते हैं, जिससे क्षणिक त्रुटियों के लिए मैन्युअल हस्तक्षेप कम हो जाता है।
कतार प्राथमिकता
कॉन्फ़िगर करने योग्य वज़न वाली नामित कतारों में जॉब्स को रूट करें ताकि उच्च-प्राथमिकता वाले कार्य को हमेशा पहले संसाधित किया जा सके।
आपको Faktory को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।