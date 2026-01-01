Usertour पर 69% तक की छूट

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थर्ड-पार्टी वेंडरों के बिना इन-ऐप प्रोडक्ट टूर, चेकलिस्ट और सर्वे बनाने के लिए सेल्फ-होस्टेड यूज़र ऑनबोर्डिंग प्लेटफ़ॉर्म।

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AI-प्रबंधित VPS
599/माह
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64% की छूट
KVM 1
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599/माह
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2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
62% की छूट
KVM 2
2,099
799/माह
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2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
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1,099/माह
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2 वर्ष के लिए ₹2,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
6,199
2,199/माह
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2 वर्ष के लिए ₹4,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
KVM 1
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप Usertour के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Usertour एक ओपन-सोर्स उपयोगकर्ता ऑनबोर्डिंग और प्रोडक्ट एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो प्रोडक्ट टीमों को सीधे उनके वेब एप्लिकेशन के भीतर इन-ऐप टूर, चेकलिस्ट, सर्वे और लॉन्चर बनाने की सुविधा देता है — हर नए फ्लो के लिए कोई इंजीनियरिंग बॉटलनेक नहीं। यह Appcues, Userpilot और Userflow का एक सेल्फ-होस्टेड विकल्प है, जो आपको उपयोगकर्ता ऑनबोर्डिंग डेटा पर पूर्ण नियंत्रण देता है और प्रति-एमएयू प्राइसिंग को हटाता है।

अपने स्वयं के वीपीएस पर Usertour को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि उपयोगकर्ता व्यवहार डेटा और ऑनबोर्डिंग एनालिटिक्स आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं। आप अपने उपयोगकर्ताओं की थर्ड-पार्टी ट्रैकिंग से बचते हैं, डेटा रेजिडेंसी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, और जैसे-जैसे आपका उपयोगकर्ता आधार बढ़ता है, आप कभी भी प्राइसिंग वॉल से नहीं टकराते। मल्टी-एनवायरनमेंट सपोर्ट आपको फ्लो को प्रोडक्शन में प्रमोट करने से पहले स्टेजिंग में सुरक्षित रूप से टेस्ट करने की सुविधा देता है।

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आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Usertour की मुख्य विशेषताएं

इन-ऐप उत्पाद टूर

हर फ्लो के लिए कोड लिखे बिना, इंटरैक्टिव चरण-दर-चरण वॉकथ्रू बनाएं जो नए उपयोगकर्ताओं को उनके पहले मूल्य क्षण तक मार्गदर्शन करते हैं।

ऑनबोर्डिंग चेकलिस्ट्स

कार्य-आधारित चेकलिस्ट बनाएं जो प्रमुख विशेषताओं को उजागर करती हैं और ऑनबोर्डिंग यात्रा के दौरान प्रत्येक उपयोगकर्ता की प्रगति को ट्रैक करती हैं।

एडवांस्ड उपयोगकर्ता लक्ष्यीकरण

उपयोगकर्ताओं को कस्टम एट्रिब्यूट्स और इवेंट्स के आधार पर सेगमेंट करें ताकि बिल्कुल सही समय पर सही उपयोगकर्ता को सही फ्लो दिखाया जा सके।

प्रवाह एनालिटिक्स

हर फ़्लो के लिए व्यूज़, पूर्णता और ड्रॉप-ऑफ दरों को ट्रैक करें ताकि यह ठीक से पहचाना जा सके कि उपयोगकर्ता कहाँ अलग हो जाते हैं।

बहु-वातावरण समर्थन

अलग-अलग प्रोडक्शन और स्टेजिंग एनवायरनमेंट बनाए रखें ताकि वास्तविक उपयोगकर्ताओं तक पहुँचने से पहले कार्यप्रवाहों का पूरी तरह से परीक्षण किया जा सके।

इन-ऐप सर्वे

विशिष्ट उपयोगकर्ता क्रियाओं, पूर्णता घटनाओं या समय-आधारित नियमों द्वारा ट्रिगर किए गए सर्वेक्षणों के साथ प्रासंगिक प्रतिक्रिया एकत्र करें।

आपको Usertour को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

एक क्लिक में लॉन्च करें

पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

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बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
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अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
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Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

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