Usertour एक ओपन-सोर्स उपयोगकर्ता ऑनबोर्डिंग और प्रोडक्ट एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो प्रोडक्ट टीमों को सीधे उनके वेब एप्लिकेशन के भीतर इन-ऐप टूर, चेकलिस्ट, सर्वे और लॉन्चर बनाने की सुविधा देता है — हर नए फ्लो के लिए कोई इंजीनियरिंग बॉटलनेक नहीं। यह Appcues, Userpilot और Userflow का एक सेल्फ-होस्टेड विकल्प है, जो आपको उपयोगकर्ता ऑनबोर्डिंग डेटा पर पूर्ण नियंत्रण देता है और प्रति-एमएयू प्राइसिंग को हटाता है।

अपने स्वयं के वीपीएस पर Usertour को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि उपयोगकर्ता व्यवहार डेटा और ऑनबोर्डिंग एनालिटिक्स आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं। आप अपने उपयोगकर्ताओं की थर्ड-पार्टी ट्रैकिंग से बचते हैं, डेटा रेजिडेंसी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, और जैसे-जैसे आपका उपयोगकर्ता आधार बढ़ता है, आप कभी भी प्राइसिंग वॉल से नहीं टकराते। मल्टी-एनवायरनमेंट सपोर्ट आपको फ्लो को प्रोडक्शन में प्रमोट करने से पहले स्टेजिंग में सुरक्षित रूप से टेस्ट करने की सुविधा देता है।