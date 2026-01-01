SickGear मूल Sick-Beard प्रोजेक्ट का सबसे स्थिर और फीचर-संपूर्ण कम्युनिटी-मेंटेन किया गया फोर्क है — एक सेल्फ-होस्टेड टीवी शो ऑटोमेशन सर्वर जो आपके द्वारा फॉलो किए जाने वाले शो को ट्रैक करता है, नए एपिसोड के लिए Usenet इंडेक्सर्स और टॉरेंट ट्रैकर्स की निगरानी करता है, और स्वचालित लाइब्रेरी इंपोर्ट के लिए मैच किए गए रिलीज़ को आपके डाउनलोडर को सौंपता है। इसे 2014 से लगातार विकसित किया गया है, जिसमें विश्वसनीयता, व्यापक इंडेक्सर कवरेज और मूल Sick-Beard डिज़ाइन से प्रेरित एक पॉलिश किए गए वेब UI पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

VPS पर SickGear को सेल्फ-होस्ट करने से आपका टीवी ऑटोमेशन 24/7 चलता रहता है, जिससे एपिसोड रिलीज़ होने के कुछ ही मिनटों में आपकी लाइब्रेरी में दिखाई देते हैं। यह Plex, Jellyfin, Emby और व्यापक Servarr मीडिया स्टैक के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ता है, और वस्तुतः हर Newznab और Torznab इंडेक्सर के साथ काम करता है।