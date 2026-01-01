1-क्लिक इंस्टॉलेशन में SickGear डिप्लॉय करें।
स्थिर टीवी शो ऑटोमेशन सर्वर — सेल्फ-होस्टेड पीवीआर सेटअप के लिए सिक-बियर्ड का लंबे समय से चल रहा, पूर्ण-विशेषताओं वाला फोर्क।
SickGear के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप SickGear के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
SickGear मूल Sick-Beard प्रोजेक्ट का सबसे स्थिर और फीचर-संपूर्ण कम्युनिटी-मेंटेन किया गया फोर्क है — एक सेल्फ-होस्टेड टीवी शो ऑटोमेशन सर्वर जो आपके द्वारा फॉलो किए जाने वाले शो को ट्रैक करता है, नए एपिसोड के लिए Usenet इंडेक्सर्स और टॉरेंट ट्रैकर्स की निगरानी करता है, और स्वचालित लाइब्रेरी इंपोर्ट के लिए मैच किए गए रिलीज़ को आपके डाउनलोडर को सौंपता है। इसे 2014 से लगातार विकसित किया गया है, जिसमें विश्वसनीयता, व्यापक इंडेक्सर कवरेज और मूल Sick-Beard डिज़ाइन से प्रेरित एक पॉलिश किए गए वेब UI पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
VPS पर SickGear को सेल्फ-होस्ट करने से आपका टीवी ऑटोमेशन 24/7 चलता रहता है, जिससे एपिसोड रिलीज़ होने के कुछ ही मिनटों में आपकी लाइब्रेरी में दिखाई देते हैं। यह Plex, Jellyfin, Emby और व्यापक Servarr मीडिया स्टैक के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ता है, और वस्तुतः हर Newznab और Torznab इंडेक्सर के साथ काम करता है।
SickGear की मुख्य विशेषताएं
क्वालिटी प्रोफाइल्स के साथ ट्रैकिंग दिखाएँ
गुणवत्ता, रिज़ॉल्यूशन, भाषा और कोडेक के लिए प्रति-शो प्राथमिकताएँ का मतलब है कि प्रत्येक शीर्षक ठीक उसी प्रारूप में प्राप्त किया जाता है जैसा आप चाहते हैं।
व्यापक इंडेक्सर समर्थन
Newznab और Torznab संगतता के साथ-साथ कई निजी ट्रैकर्स के लिए सीधे प्लगइन्स लगभग हर Usenet और टोरेंट इंडेक्सर को कवर करते हैं।
अंतर्निहित डाउनलोडर एकीकरण
NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge, और rTorrent के लिए बिल्ट-इन प्लगइन्स SickGear को पूरी डाउनलोड पाइपलाइन को संचालित करने की अनुमति देते हैं।
सबटाइटल खोज
OpenSubtitles, Addic7ed, और Podnapisi इंटीग्रेशन हर डाउनलोड के ठीक बाद आपकी पसंदीदा भाषाओं में मैचिंग सबटाइटल्स प्राप्त कर लेता है।
एनिमे और विशेष प्रारूप सहायता
बिल्ट-इन AniDB इंटीग्रेशन मैनुअल वर्कअराउंड के बिना एनीमे-विशिष्ट नामकरण परंपराओं और पूर्ण एपिसोड नंबरिंग को संभालता है।
आपको SickGear को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।