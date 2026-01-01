Easy!Appointments एक व्यापक, ओपन-सोर्स शेड्यूलिंग प्लेटफॉर्म है जो सेवा-आधारित बिज़नेसों को प्रति-बुकिंग शुल्क का भुगतान किए बिना या प्लेटफॉर्म लॉक-इन स्वीकार किए बिना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग की सुविधा देता है। ग्राहक रीयल-टाइम उपलब्धता देखते हैं और खुद ही स्लॉट बुक करते हैं, जिससे स्टाफ के लिए फोन के व्यवधान और मैनुअल कैलेंडर प्रबंधन कम हो जाता है।

यह सिस्टम स्वतंत्र कैलेंडर वाले कई सेवा प्रदाताओं, कस्टमाइज़ेबल बुकिंग फॉर्म्स और ऑटोमेटेड ईमेल रिमाइंडर्स को सपोर्ट करता है जो नो-शो रेट्स को कम करते हैं। Google Calendar सिंक्रोनाइज़ेशन शेड्यूल्स को उन टूल्स के साथ सिंक में रखता है जिनका स्टाफ पहले से उपयोग करता है। स्वास्थ्य सेवा और सौंदर्य से लेकर परामर्श और शिक्षा तक के उद्योग अपने स्वच्छ इंटरफ़ेस और फ्लेक्सिबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए Easy!Appointments पर निर्भर करते हैं। यह डिप्लॉयमेंट विश्वसनीय शेड्यूलिंग डेटा परसिस्टेंस के लिए एप्लिकेशन को MySQL डेटाबेस के साथ जोड़ता है।