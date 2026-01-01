एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में Easy!Appointments डिप्लॉय करें।
ग्राहक सेल्फ-बुकिंग, मल्टी-प्रोवाइडर कैलेंडर और स्वचालित ईमेल सूचनाओं के साथ मुफ्त ओपन-सोर्स अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग सिस्टम।
Easy!Appointments के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Easy!Appointments के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Easy!Appointments एक व्यापक, ओपन-सोर्स शेड्यूलिंग प्लेटफॉर्म है जो सेवा-आधारित बिज़नेसों को प्रति-बुकिंग शुल्क का भुगतान किए बिना या प्लेटफॉर्म लॉक-इन स्वीकार किए बिना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग की सुविधा देता है। ग्राहक रीयल-टाइम उपलब्धता देखते हैं और खुद ही स्लॉट बुक करते हैं, जिससे स्टाफ के लिए फोन के व्यवधान और मैनुअल कैलेंडर प्रबंधन कम हो जाता है।
यह सिस्टम स्वतंत्र कैलेंडर वाले कई सेवा प्रदाताओं, कस्टमाइज़ेबल बुकिंग फॉर्म्स और ऑटोमेटेड ईमेल रिमाइंडर्स को सपोर्ट करता है जो नो-शो रेट्स को कम करते हैं। Google Calendar सिंक्रोनाइज़ेशन शेड्यूल्स को उन टूल्स के साथ सिंक में रखता है जिनका स्टाफ पहले से उपयोग करता है। स्वास्थ्य सेवा और सौंदर्य से लेकर परामर्श और शिक्षा तक के उद्योग अपने स्वच्छ इंटरफ़ेस और फ्लेक्सिबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए Easy!Appointments पर निर्भर करते हैं। यह डिप्लॉयमेंट विश्वसनीय शेड्यूलिंग डेटा परसिस्टेंस के लिए एप्लिकेशन को MySQL डेटाबेस के साथ जोड़ता है।
Easy!Appointments की मुख्य विशेषताएं
ग्राहक स्वयं बुकिंग
ग्राहक रीयल-टाइम उपलब्धता देख सकते हैं और स्टाफ के साथ बिना किसी बातचीत के ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।
बहु-प्रदाता कैलेंडर
प्रत्येक सेवा प्रदाता के व्यक्तिगत कैलेंडर और उपलब्धता विंडो को प्रबंधित करता है, जिससे टीमों में डबल-बुकिंग को रोका जा सके।
स्वचालित सूचनाएं
पुष्टि और रिमाइंडर ईमेल स्वचालित रूप से भेजता है, जिससे किसी मैन्युअल अनुवर्ती कार्रवाई के बिना अनुपस्थिति दरें कम होती हैं।
Google Calendar सिंक
Google Calendar के साथ बुकिंग को सिंक्रनाइज़ करता है ताकि प्रोवाइडर अपने बाकी शेड्यूल के साथ अपॉइंटमेंट देख सकें।
कस्टमाइज़ेबल बुकिंग फॉर्म
बुकिंग के समय ग्राहक जिन फ़ील्ड्स को भरते हैं, उन्हें प्रत्येक सेवा प्रकार के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करने हेतु अनुकूलित करें।
आपको Easy!Appointments को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।