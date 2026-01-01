Phoenix एक ओपन-सोर्स AI ऑब्जर्वेबिलिटी प्लेटफॉर्म है जिसे Arize AI द्वारा उन टीमों के लिए बनाया गया है जो बड़े भाषा मॉडल, एजेंट और रिट्रीवल पाइपलाइन के साथ एप्लिकेशन विकसित कर रही हैं। यह आपके एप्लिकेशन द्वारा मानक OpenTelemetry इंस्ट्रूमेंटेशन के माध्यम से उत्पन्न होने वाले हर ट्रेस को कैप्चर करता है, जिससे लेटेंसी, टोकन उपयोग और प्रतिक्रिया गुणवत्ता सामने आती है ताकि इंजीनियर ग्राहकों तक पहुंचने से पहले रिग्रेशन का पता लगा सकें। LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic और अधिकांश अन्य AI फ्रेमवर्क के लिए आउट-ऑफ-द-बॉक्स इंटीग्रेशन के साथ, Phoenix कोड को फिर से लिखे बिना मौजूदा पाइपलाइन में फिट हो जाता है।

अपने खुद के VPS पर Phoenix को सेल्फ-होस्ट करने से प्रॉम्प्ट, मॉडल आउटपुट और रिट्रीवल कॉन्टेक्स्ट आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं। कोई प्रति-ट्रेस शुल्क या डेटा रेजिडेंसी की बाधाएं नहीं हैं — अपनी डिस्क की क्षमता के अनुसार जितना चाहें उतना टेलीमेट्री स्टोर करें।