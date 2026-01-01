1-क्लिक इंस्टॉलेशन के साथ Phoenix डिप्लॉय करें।
प्रोडक्शन में LLM ऐप्लिकेशंस और AI एजेंट्स को ट्रेस करने, मूल्यांकन करने और मॉनिटर करने के लिए ओपन-सोर्स AI ऑब्जर्वेबिलिटी प्लेटफॉर्म।
Phoenix के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Phoenix के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Phoenix एक ओपन-सोर्स AI ऑब्जर्वेबिलिटी प्लेटफॉर्म है जिसे Arize AI द्वारा उन टीमों के लिए बनाया गया है जो बड़े भाषा मॉडल, एजेंट और रिट्रीवल पाइपलाइन के साथ एप्लिकेशन विकसित कर रही हैं। यह आपके एप्लिकेशन द्वारा मानक OpenTelemetry इंस्ट्रूमेंटेशन के माध्यम से उत्पन्न होने वाले हर ट्रेस को कैप्चर करता है, जिससे लेटेंसी, टोकन उपयोग और प्रतिक्रिया गुणवत्ता सामने आती है ताकि इंजीनियर ग्राहकों तक पहुंचने से पहले रिग्रेशन का पता लगा सकें। LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic और अधिकांश अन्य AI फ्रेमवर्क के लिए आउट-ऑफ-द-बॉक्स इंटीग्रेशन के साथ, Phoenix कोड को फिर से लिखे बिना मौजूदा पाइपलाइन में फिट हो जाता है।
अपने खुद के VPS पर Phoenix को सेल्फ-होस्ट करने से प्रॉम्प्ट, मॉडल आउटपुट और रिट्रीवल कॉन्टेक्स्ट आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं। कोई प्रति-ट्रेस शुल्क या डेटा रेजिडेंसी की बाधाएं नहीं हैं — अपनी डिस्क की क्षमता के अनुसार जितना चाहें उतना टेलीमेट्री स्टोर करें।
Phoenix की मुख्य विशेषताएं
ओपनटेलीमेट्री ट्रेसिंग
प्रत्येक LLM कॉल, टूल आह्वान और पुनर्प्राप्ति चरण के पूर्ण निष्पादन ट्री को मानक OTLP प्रोटोकॉल का उपयोग करके कैप्चर करें।
मूल्यांकन ढाँचा
डिप्लॉय करने से पहले प्रतिक्रिया की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने और रिग्रेशन का पता लगाने के लिए डेटासेट पर LLM-एज़-ए-जज और कोड-आधारित इवैल्यूएटर चलाएं।
प्रॉम्प्ट प्लेग्राउंड
एप्लिकेशन कोड को छुए बिना या फिर से डिप्लॉय किए बिना, मॉडलों और पैरामीटर्स में प्रॉम्प्ट्स पर साथ-साथ काम करें।
फ्रेमवर्क एकीकरण
LangChain, LlamaIndex, DSPy, Haystack, OpenAI, Anthropic, Bedrock, और Vertex AI के लिए ड्रॉप-इन इंस्ट्रूमेंटेशन।
डेटासेट प्रयोग
प्रोडक्शन ट्रेसेस से डेटासेट बनाएं और आउटपुट की तुलना करने के लिए उन्हें नए प्रॉम्प्ट या मॉडल संस्करणों के विरुद्ध फिर से चलाएं।
एम्बेडिंग विश्लेषण
एम्बेडिंग विज़ुअलाइज़ेशन के साथ रिट्रीवल गुणवत्ता का निरीक्षण करें जो ड्रिफ्ट, क्लस्टर और कम-प्रासंगिक परिणामों को सामने लाते हैं।
आपको Phoenix को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।